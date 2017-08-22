Акції від ПУМБ

З 05 лютого по 31 березня 2018 року на розрахунки з кредиткою ВСЕМОЖУ від ПУМБ в магазинах** краси, магазинах ювелірних виробів (в тому числі через Інтернет), салонах краси, медичних центрах*** діє розстрочка на спеціальних умовах:
Термін розстрочки – 3 місяці
Пільговий період – 3 місяці
Оплата рівними частинами – 3 платежі
Автоматична активація при оплаті покупки або послуги на суму від 1 000 грн
За бажанням Ви можете відмовитися від розстрочки. Для цього внесіть повну суму заборгованості за кредиткою ВСЕМОЖУ, й розстрочку буде погашено автоматично. Або зверніться до контакт-центру чи самостійно відмініть розстрочку через ПУМБ online. На заборгованість, яка виникне внаслідок відміни розстрочки, не розповсюджується дія пільгового періоду відповідно до умов Договору.