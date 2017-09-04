Акції від ПУМБ

ПУМБ продовжує дослідження клієнтського попиту з метою поліпшення сервісу кредитної картки ВСЕМОЖУ, і надає спеціальні умови по кредитуванню. З 05 лютого по 31 березня 2018 року на розрахунки з кредиткою ВСЕМОЖУ від ПУМБ в магазинах** краси, магазинах ювелірних виробів (в тому числі через Інтернет), салонах краси, медичних центрах*** діє розстрочка на спеціальних умовах: Термін розстрочки – 3 місяці Пільговий період – 3 місяці Оплата рівними частинами – 3 платежі Автоматична активація при оплаті покупки або послуги на суму від 1 000 грн За бажанням Ви можете відмовитися від розстрочки. Для цього внесіть повну суму заборгованості за кредиткою ВСЕМОЖУ, й розстрочку буде погашено автоматично. Або зверніться до контакт-центру чи самостійно відмініть розстрочку через ПУМБ online. На заборгованість, яка виникне внаслідок відміни розстрочки, не розповсюджується дія пільгового періоду відповідно до умов Договору.
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) з 15 січня приєднався до акції «Бонус до депозитів» на фінансовому порталі «Мінфін» і «Finance.ua» З 15 січня бажаючі оформити депозит «Прибутковий» в банку ПУМБ, можуть взяти участь в Акції та отримати додаткову винагороду, до + 1,5% річних від суми депозиту. Для участі в акції необхідно: 1. Заповнити та надіслати заявку на одному з сайтів: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/;http://deposit.finance.ua/;http://deposit.multi.ua/. 2. Протягом 30 днів з моменту подачі заявки оформити новий депозит (переоформлені депозити не беруть участі в Акції) «Прибутковий» на суму від 15 000 грн. і термін від 3 міс. 3. Підтвердити факт оформлення депозиту за спеціальною формою на сайті порталу: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/co ... posconfirm. 4. Протягом 32 днів отримати винагороду від порталу Мінфін При цьому важливо, що клієнту, підключеному до інтернет-банкінгу «ПУМБ online», йти до відділення зовсім не обов'язково – депозити, відкриті дистанційно також беруть участь в акції!» Правила акції «Бонус до депозитів» розміщені за посиланням:
Подаруйте собі незабутні враження на Каннському кінофестивалі разом з Mastercard та ПУМБ! Розраховуйтесь преміальними картками Mastercard Gold, World, Platinum, Black Edition або World Elite від ПУМБ та вигравайте подорож на двох до лазурного узбережжя Франції! У подорож входять: переліт проживання в готелі відвідування кінофестивалю Взяти участь у розіграші дуже просто. Зареєструйтесь на промо сторінці акції та розраховуйтесь за товари та послуги преміальними картками Mastercard. Кожна транзакція карткою – один шанс виграти подорож! А розрахунки за кордоном, оплати в кінотеатрах та за туристичні послуги** отримують подвійні шанси виграти подорож до Канн! Акція діє з 23 лютого по 10 квітня 2018 року.
У 2018 році 21 березня у всьому світі пройшла масова акція LOTS OF SOCKS, ініційована міжнародною організацією Down Syndrome International. У цей день люди, які виражають толерантність і підтримку людям з синдромом Дауна, одягнули яскраві, непарні шкарпетки, гольфи або гетри, або зайву шкарпетку, як символ додаткової хромосоми. За допомогою таких незвичайних аксесуарів вони змогли відчути себе не такими, як усі. ПУМБ третій рік поспіль підтримав ініціативу. 21 березня співробітники банку висловили підтримку людям з синдромом Дауна у 4 київських офісах ПУМБ, а також в Одеському Регіональному центрі. Колеги передали в київський БФ «д*** Синдром» і одеську БО «Сонячні діти» фінансову допомогу на суму 41 516 грн. У порівнянні з попереднім роком, співробітники банку зібрали в 2 рази більше коштів. Всі зібрані кошти підуть на фінансування програм з розвитку дітей з синдромом Дауна: логопедичний розвиток, психологічну підтримку і розвиток, загальну корекцію розвитку (заняття з корекційним педагогом), фізичний розвиток (заняття з кінезіотерапевтом).
Подаруйте собі незабутні враження на Каннському кінофестивалі разом з Mastercard та ПУМБ! Розраховуйтесь преміальними картками Mastercard Gold, World, Platinum, Black Edition або World Elite від ПУМБ та вигравайте подорож на двох до лазурного узбережжя Франції! У подорож входять: переліт проживання в готелі відвідування кінофестивалю Взяти участь у розіграші дуже просто. Зареєструйтесь на промо сторінці акції та розраховуйтесь за товари та послуги преміальними картками Mastercard. Кожна транзакція карткою – один шанс виграти подорож! А розрахунки за кордоном, оплати в кінотеатрах та за туристичні послуги** отримують подвійні шанси виграти подорож до Канн! Акція діє з 23 лютого по 10 квітня 2018 року.
Вітаємо з Великоднем, пригощаємо подарунками! Беріть участь в акції та вигравайте цінні призи. Для участі оформіть кредит готівкою, кредит на товари або кредитну картку від ПУМБ у будь-якій точці продажу банку. Ви автоматично станете учасником розіграшу подарунків – мультиварок, пледів та чашок. Розіграш щотижня. Етапи акції: перший етап – з 02 квітня 2018 року по 08 квітня 2018 року; другий етап – з 09 квітня 2018 року по 15 квітня 2018 року; третій етап – з 16 квітня 2018 року по 22 квітня 2018 року. Розіграш проводитиметься 11, 18 та 25 квітня шляхом випадкового вибору на сайті random.org. Переможців буде поінформовано про виграш телефонним дзвінком. Акція діє з 02 по 22 квітня. Святкуйте разом із ПУМБ!