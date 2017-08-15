Акційна кампанія «Вигідно для ФОП»
https://news.finance.ua/ua/akciyna-kamp ... o-dlya-fop
Термін дії: до 31 грудня 2026 року
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 13 тра, 2026 18:45
Re: Акції від ПУМБ
Акційна кампанія «Вигідно для ФОП»
https://news.finance.ua/ua/akciyna-kamp ... o-dlya-fop
Термін дії: до 31 грудня 2026 року
Додано: Вів 19 тра, 2026 16:10
Акція «Вигідно для ФОП»
ПУМБ запускає нову хвилю креативної кампанії для бізнесу
https://news.finance.ua/ua/kachky-staly ... ya-biznesu
з 13.05.2026 по 14.08.2026
Додано: Сер 20 тра, 2026 11:30
Re: Акції від ПУМБ
Акція «Нагороди з ПУМБ» - 150 грн на приємні дрібниці
https://news.finance.ua/ua/150-hrn-na-pryyemni-dribnyci
Акція діє з травня 2026 року до грудня 2028 року
Додано: Сер 20 тра, 2026 13:42
Re: Акції від ПУМБ
«Програма лояльності при здійсненні торгівлі іноземною валютою
з використанням застосунку ПУМБ»
https://news.finance.ua/ua/pumb-zalysha ... ut-valyutu
Акція діятиме до 31 травня 2030 року
Додано: П'ят 22 тра, 2026 10:45
Акції «Нагороди з ПУМБ»
ПУМБ запускає «Полювання на бонус» — отримайте 100 грн лише за 2 покупки
https://news.finance.ua/ua/pumb-zapuska ... -2-pokupky
Акція діє з травня до грудня 2026 року.
Додано: Вів 02 чер, 2026 16:35
Re: Акції від ПУМБ
Акція «Кредит відкривай – 100 тисяч вигравай»
https://news.finance.ua/ua/pumb-rozihru ... -kliyentiv
Діє з 1 червня до 31 серпня 2026р.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 16:48
Акція «Нагороди з ПУМБ»
Приймайте участь в акції «Нагороди з ПУМБ» та отримайте бонус 150 грн.
https://news.finance.ua/ua/150-hrn-na-shhodenni-pokupky
Діє з червня 2026 року до грудня 2028 року.
Додано: Пон 22 чер, 2026 09:01
Акція «Нагороди з ПУМБ»
Зробіть 3 кроки до бонусу 150 грн
https://news.finance.ua/ua/3-kroky-do-bonusu-150-hrn
Акція діє з червня 2026 року до грудня 2028 року
Додано: Вів 30 чер, 2026 14:31
Re: Акції від ПУМБ
«200 грн за кредитний ліміт» в рамках Акції «Нагороди з ПУМБ»
https://news.finance.ua/ua/200-hrn-za-kredytnyy-limit
Період проведення: до 31 грудня 2028 року включно.
Додано: Чет 02 лип, 2026 13:33
Акція «Залишайся з ПУМБ»
Акцію «Залишайся з ПУМБ» продовжено
https://news.finance.ua/ua/akciya-zalys ... 1775141431
Період проведення Акції 23.02.2026 — 31.12.2026
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