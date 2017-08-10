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Акції від Ідея Банку

Акції від Ідея Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2017 15:00

Акції від Ідея Банку

Только для держателей карт Mastercard скидка -5% на товары для школы в интернет-гипермаркете 27.ua. В акции принимают участие только держатели карт Mastercard®, зарегистрированных в программе Mastercard более.


https://www.ideabank.ua/ru/about/news/1 ... astercard/
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Повідомлень: 332
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2017 16:17

Акция от Visa - "Рассчитывайтесь картой Visa и выигрывайте п

Visa - всемирный спонсор Олимпийских игр с 1986 года - дарит держателям карт Visa от ПАО «Идея Банк» возможность своими глазами увидеть грандиозное спортивное событие!

РАССЧИТЫВАЙТЕСЬ КАРТОЙ VISA от ПАО «Идея Банк», РЕГИСТРИРУЙТЕ ваши ЧЕКИ или ОНЛАЙН-ОПЛАТЫ в период с 15 ноября 2017 по 15 января 2018 на visa.com.ua и участвуйте в розыгрыше:

3-х поездок на Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхенчхане;
50-ти сертификатов номиналом 2000 грн. на спортивные товары.
Все зарегистрированные оплаты до 20.12.2017 г. участвуют в розыгрыше 3-х поездок на Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхенчхане.

Участие в Розыгрыши 150-ти сертификатов на спортивные товары могут принимать клиенты, совершившие оплаты, зарегистрированные до 15.01.2018 г.

Акция проходит с 15.11207 г.. По 15.01.2018 г..

https://www.ideabank.ua/ru/about/news/1 ... -ta-vyhra/
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2017 16:18

Акция от Mastercard - «Творить семейную историю - бесценно»

Творить свою семейную историю вместе с Mastercard и ПАО «Идея Банк» - бесценно и просто!

Если Вы владелец платежной карточки Mastercardот «Идея банка», просто регистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua, чтобы принять участие в Акции. А если Вы уже участник программы, просто зайдите в раздел Акции «Творить семейную историю - бесценно», выберите из каталога программу и нажмите кнопку «Принять участие».

Каждая оплата картой Mastercardот «Идея банка» - это Ваш шанс выиграть семейное путешествие в Ирландию и своими глазами увидеть места, где снимался новый эпизод «Звездные войны: Последние Джедаи». А при оплате с Masterpass* - получайте двойные баллы.

Еженедельно 200 активных участников гарантированно получат брендовые подарки с мотивами любимой саги: рюкзаки, регланы и футболки! **

Акция действует с 20.11.2017 по 31.12.2017 на всей территории Украины, за исключением территории проведения АТО и временно оккупированной территории (АР Крым и г. Севастополь).

https://www.ideabank.ua/ru/about/news/1 ... yu-beztsi/
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2017 15:14

Платите Masterpass - получайте 25 грн. скидки на поездку с E

Платите за поездку на такси в мобильном приложении Etaximo карточкой Mastercard® через электронный кошелек Masterpass и получайте 25 грн. скидки на первую поездку.

Детали: https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... aximo.html

Акция продлится до 29 декабря 2017 г. включительно.

Во вложении вы найдете:

официальные правила акции;
набор коммуникационных материалов.
Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам.

Кроме этого, в рамках кампании, на пользователей Masterpass может ожидать неожиданный сюрприз.

Вместо обычного авто к клиентам может приехать брендированная сюрпризная машина с подарками.

Никогда не знаешь, когда тебя ждет приятный сюрприз, если пользуешься Mastercard.

https://www.ideabank.ua/ru/about/news/1 ... na-pershu/
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 18:01

Новогодняя акция от MASTERCARD и Идея Банк для поздравления

MASTERCARD и Идея Банк проводят совместную новогоднюю акцию: подключите новый сервис MASTERCARD и поздравляйте ваших близких и друзей бесплатно с мобильного. Для участия в акции зарегистрируйте свою платежную карту MASTERCARD от ПАО «Идея Банк» в программе МasterCard Больше и добавьте карту в личный Кабинет. Получайте дополнительные 20 гривен на счет мобильного.

Чтобы принять участие в акции:

Зарегистрируйтесь в программе МasterCard Больше на сайте https://bilshe.mastercard.ua/
Нажмите кнопку "Заказать" и обменяйте полученные 10 баллов, которые были начислены за успешную регистрацию и добавления карточки
Получите 20 гривен на счет мобильного
Детали акции на сайте bilshe.mastercard.ua

Акция действует с 15.12.2017 до 15.01.2018

Получайте больше с карточками MASTERCARD от ПАО «Идея Банк»

https://www.ideabank.ua/ru/about/news/1 ... nk-dlya-p/
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:16

Акция «Выиграй как чемпион» с Mastercard и INTERTOP

Новая акция от Mastercard: выигрывайте путешествие в Швейцарию на Лигу Чемпионов!
С 3 по 28 февраля 2018 рассчитывайтесь за покупки картой Mastercard и бонусной карточкой INTERTOP PLUS в сетях магазинов INTERTOP, INTERTOP KIDS, ECCO, GEOX, SKECHERS, TIMBERLAND, CLARKS и на intertop.ua и получите шанс выиграть разные ценные подарки.

100 сертификатов номиналом 300 грн на приобретение обуви, одежды, сумок от эксклюзивного партнера акции - INTERTOP ждут вас! А главный приз - сертификат на Путешествие для двоих в Швейцарию - на жеребьевку четвертьфинала UEFA Champions League Final 2018.

Подарочный сертификат включает: билеты на самолет Киев - Женева - Киев; проживание в гостинице (2 дня / 1 ночь) в города Ньон (Швейцария); трансфер аэропорт - отель - аэропорт; подарочный сертификат на организацию путешествие в город Ньон (Швейцария) на 2 (два) лица в период с 15.03.2018 по 16.03.2018. А также обед в ресторане на 2 (два) лица, посещение жеребьевки, посещение тренировки, а также экскурсию главным офисом UEFA.

Определение победителей акции состоится до 5 марта 2018 года.

Не пропустите свой шанс! Совершайте покупки и выигрывайте путешествие!

Узнавайте больше об акции на сайте: https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... mpion.html

Акция действует с 3 по 28 февраля 2018 года в сетях магазинов INTERTOP, INTERTOP KIDS, ECCO, GEOX, SKECHERS, TIMBERLAND, CLARKS и на intertop.ua на территории Украины, кроме зоны АТО и временно оккупированной территории Крыма.

https://www.ideabank.ua/ru/about/news/1 ... -intertop/
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:02

Весна требует ярких образов: новая акция от Идея Банк

Приглашаем Вас принять участие в промоакции для держателей карт Mastercard® от ПАО «Идея Банк».
Информация об акции:

Период действия промо к 01.05.2018 г.;
Аудитория промо - держатели всех карт Mastercard® от ПАО «Идея Банк»;
В промо участвуют только держатели карт Mastercard® от ПАО «Идея Банк», которые зарегистрировались в программе Mastercard Больше в период промо.
Чтобы принять участие в акции:

Зарегистрируйтесь в программе МasterCard Больше
Обменяйте 10 баллов на сайте Mastercard Больше на промокод
Совершите свой первый заказ на сайте next.ua на сумму не менее 2000 гривен
Введите промокод при оформлении заказа - получите скидку 300 гривен и бесплатную доставку.

https://www.ideabank.ua/ru/about/news/1 ... a-vid-ide/
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:48

Выиграй билеты на UEFA Champions League Final Kyiv

Зарегистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua и получите шанс выиграть билеты на UEFA Champions League Final Kyiv 2018 при расчетах картой Mastercard® от ПАО «Идея Банк». Для участия в акции необходимо кликнуть раздел "принять участие в промо» на сайте bilshe.mastercard.ua.

В течение 7 недель дополнительные подарки также получат первые 500 участников из базы транзакций. Каждую неделю предусмотрены различные подарки:

Stage 1 - 20.03.2018 г. -26.03.2018 г.
Stage 2 - 27.03.2018 г. -02.04.2018 г.
Stage 3 - 03.04.2018 г. -09.04.2018 г.
Stage 4 - 10.04.2018 г. -16.04.2018 г.
Stage 5 - 17.04.2018 г. -23.04.2018 г.
Stage 6 - 24.04.2018 г. -30.04.2018 г.
Stage 7 - 01.05.2018 г. -10.05.2018 г.
Детали на bilshe.mastercard.ua, mastercard.ua.

Период акции: с 20.03.2018 г. по 10.05.2018 г.

https://www.ideabank.ua/ru/about/news/1 ... l-kyiv-z-/
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:39

Депозит "Акционный +2,9%" от Идея Банка.

Депозит «Акционный+2,9%» - вклад с повышенной процентной ставкой (+2,9%) в первые три месяца срока вклада.

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Валюта – гривня
Срок вкладу – 9 месяцев
Выплата процентов в конце срока
Без пополнения, без пролонгации
Минимальная сумма вклада – 10 000 грн
Открытие депозита – в отделении или через Интернет-банкинг
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