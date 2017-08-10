Акції від Ідея Банку

Додано: Вів 13 лют, 2018 15:16

Новая акция от Mastercard: выигрывайте путешествие в Швейцарию на Лигу Чемпионов!С 3 по 28 февраля 2018 рассчитывайтесь за покупки картой Mastercard и бонусной карточкой INTERTOP PLUS в сетях магазинов INTERTOP, INTERTOP KIDS, ECCO, GEOX, SKECHERS, TIMBERLAND, CLARKS и на intertop.ua и получите шанс выиграть разные ценные подарки.100 сертификатов номиналом 300 грн на приобретение обуви, одежды, сумок от эксклюзивного партнера акции - INTERTOP ждут вас! А главный приз - сертификат на Путешествие для двоих в Швейцарию - на жеребьевку четвертьфинала UEFA Champions League Final 2018.Подарочный сертификат включает: билеты на самолет Киев - Женева - Киев; проживание в гостинице (2 дня / 1 ночь) в города Ньон (Швейцария); трансфер аэропорт - отель - аэропорт; подарочный сертификат на организацию путешествие в город Ньон (Швейцария) на 2 (два) лица в период с 15.03.2018 по 16.03.2018. А также обед в ресторане на 2 (два) лица, посещение жеребьевки, посещение тренировки, а также экскурсию главным офисом UEFA.Определение победителей акции состоится до 5 марта 2018 года.Не пропустите свой шанс! Совершайте покупки и выигрывайте путешествие!Узнавайте больше об акции на сайте:Акция действует с 3 по 28 февраля 2018 года в сетях магазинов INTERTOP, INTERTOP KIDS, ECCO, GEOX, SKECHERS, TIMBERLAND, CLARKS и на intertop.ua на территории Украины, кроме зоны АТО и временно оккупированной территории Крыма.