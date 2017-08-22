Акції від Ідея Банку

С 7 по 19 мая 2018 совершите три поездки с Uber, рассчитайтесь за них карточкой Mastercard® от ПАО "Идея Банк", и получите шанс выиграть билеты на UEFA Champions League Final Kyiv 2018. Три главных победителя получат по 2 билета и по тридцать бесплатных поездок с Uber.
А еще вы можете выиграть наборы футбольного болельщика (кепка, рюкзак и шарф).
Как принять участие в акции:
Введите промо-код MCUACL в мобильном приложении Uber в разделе «Оплата», Осуществите не менее 3-х поездок до 19 мая и оплатите их карточкой Mastercard. Три пары билетов на финал, поездки с Uber и 200 наборов болельщика - возможно, один из этих призов ждет именно вас.
Акция проходит с 7.05.2018г. по 19.05.2018г. в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.
Идея Банк и MasterCard приглашают вас на фестиваль KyivWine, который состоится 2 и 3 июня в Киеве. Это мероприятие ежегодно объединяет любителей вкусной органической пищи и вина.
В рамках специального предложения для клиентов Идея Банк на территории фестиваля - 15% кэшбэк на все покупки.
Участие в мероприятии примут 70 виноделов со всего мира. Это является рекордным для Украины количеством поставщиков вина, большинство из которых посетят нашу страну впервые.
Food Market от KyivWine предусматривает специально разработанное меню от лучших местных шефов и гостей из Европы, блюда от гастро-энтузиастов и практические мастер-классы от профессионалов.
Большая часть меню будет монопродуктовой. Тар-тарбар, дикий лосось с Аляски, тунатека, полноценные вегетарианские точки с авокадо и фреш-продуктами, португальский осьминог и сардины с бокалом белого. Здесь можно будет найти все то же самое, что и на улицах Берлина, Барселоны, Лондона и Нью-Йорка.