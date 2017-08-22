RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від Ідея Банку

Акції від Ідея Банку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:04

Выигрывайте билеты на UEFA Champions League Final

С 7 по 19 мая 2018 совершите три поездки с Uber, рассчитайтесь за них карточкой Mastercard® от ПАО "Идея Банк", и получите шанс выиграть билеты на UEFA Champions League Final Kyiv 2018.
Три главных победителя получат по 2 билета и по тридцать бесплатных поездок с Uber.

А еще вы можете выиграть наборы футбольного болельщика (кепка, рюкзак и шарф).

Как принять участие в акции:

Введите промо-код MCUACL в мобильном приложении Uber в разделе «Оплата»,
Осуществите не менее 3-х поездок до 19 мая и оплатите их карточкой Mastercard.
Три пары билетов на финал, поездки с Uber и 200 наборов болельщика - возможно, один из этих призов ждет именно вас.

Акция проходит с 7.05.2018г. по 19.05.2018г. в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

https://www.ideabank.ua/ru/about/news/1 ... l-kyiv-20/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 409
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:50

Приглашаем на фестиваль KyivWine вместе с MasterCard!

Идея Банк и MasterCard приглашают вас на фестиваль KyivWine, который состоится 2 и 3 июня в Киеве. Это мероприятие ежегодно объединяет любителей вкусной органической пищи и вина.

В рамках специального предложения для клиентов Идея Банк на территории фестиваля - 15% кэшбэк на все покупки.

Участие в мероприятии примут 70 виноделов со всего мира. Это является рекордным для Украины количеством поставщиков вина, большинство из которых посетят нашу страну впервые.

Food Market от KyivWine предусматривает специально разработанное меню от лучших местных шефов и гостей из Европы, блюда от гастро-энтузиастов и практические мастер-классы от профессионалов.

Большая часть меню будет монопродуктовой. Тар-тарбар, дикий лосось с Аляски, тунатека, полноценные вегетарианские точки с авокадо и фреш-продуктами, португальский осьминог и сардины с бокалом белого. Здесь можно будет найти все то же самое, что и на улицах Берлина, Барселоны, Лондона и Нью-Йорка.

Организатор фестиваля: GoodWine.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке https://goodwine.ua/ru/news/7346-kyiv-wine
Место проведения - бывший завод Тетра Пак2га, который находится в центральной части города на Межигорской, 82

https://www.ideabank.ua/ru/about/news/1 ... astercard/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 409
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Assistant_Portal і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Укрсоцбанку 1, 2, 3, 4
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 16:24
35 3816
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 15:57
Assistant_Portal
Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group 1, 2
Assistant_Portal » Чет 12 жов, 2017 15:50
10 1285
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 15:55
Assistant_Portal
Акції від банку "ГЛОБУС" 1, 2, 3
Ірина_ » Вів 22 сер, 2017 14:37
29 2803
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 15:48
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.