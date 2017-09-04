Акції від Ідея Банку

Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:50

Идея Банк и MasterCard приглашают вас на фестиваль KyivWine, который состоится 2 и 3 июня в Киеве. Это мероприятие ежегодно объединяет любителей вкусной органической пищи и вина.В рамках специального предложения для клиентов Идея Банк на территории фестиваля - 15% кэшбэк на все покупки.Участие в мероприятии примут 70 виноделов со всего мира. Это является рекордным для Украины количеством поставщиков вина, большинство из которых посетят нашу страну впервые.Food Market от KyivWine предусматривает специально разработанное меню от лучших местных шефов и гостей из Европы, блюда от гастро-энтузиастов и практические мастер-классы от профессионалов.Большая часть меню будет монопродуктовой. Тар-тарбар, дикий лосось с Аляски, тунатека, полноценные вегетарианские точки с авокадо и фреш-продуктами, португальский осьминог и сардины с бокалом белого. Здесь можно будет найти все то же самое, что и на улицах Берлина, Барселоны, Лондона и Нью-Йорка.Организатор фестиваля: GoodWine.Подробнее о фестивале можно узнать по ссылкеМесто проведения - бывший завод Тетра Пак2га, который находится в центральной части города на Межигорской, 82