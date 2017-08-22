Акції від Ідея Банку

С 7 по 19 мая 2018 совершите три поездки с Uber, рассчитайтесь за них карточкой Mastercard® от ПАО "Идея Банк", и получите шанс выиграть билеты на UEFA Champions League Final Kyiv 2018. Три главных победителя получат по 2 билета и по тридцать бесплатных поездок с Uber.
А еще вы можете выиграть наборы футбольного болельщика (кепка, рюкзак и шарф).
Как принять участие в акции:
Введите промо-код MCUACL в мобильном приложении Uber в разделе «Оплата», Осуществите не менее 3-х поездок до 19 мая и оплатите их карточкой Mastercard. Три пары билетов на финал, поездки с Uber и 200 наборов болельщика - возможно, один из этих призов ждет именно вас.
Акция проходит с 7.05.2018г. по 19.05.2018г. в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.
Идея Банк и MasterCard приглашают вас на фестиваль KyivWine, который состоится 2 и 3 июня в Киеве. Это мероприятие ежегодно объединяет любителей вкусной органической пищи и вина.
В рамках специального предложения для клиентов Идея Банк на территории фестиваля - 15% кэшбэк на все покупки.
Участие в мероприятии примут 70 виноделов со всего мира. Это является рекордным для Украины количеством поставщиков вина, большинство из которых посетят нашу страну впервые.
Food Market от KyivWine предусматривает специально разработанное меню от лучших местных шефов и гостей из Европы, блюда от гастро-энтузиастов и практические мастер-классы от профессионалов.
Большая часть меню будет монопродуктовой. Тар-тарбар, дикий лосось с Аляски, тунатека, полноценные вегетарианские точки с авокадо и фреш-продуктами, португальский осьминог и сардины с бокалом белого. Здесь можно будет найти все то же самое, что и на улицах Берлина, Барселоны, Лондона и Нью-Йорка.
Рассчитывайся карточкой Mastercard от ПАО «Идея Банк» на фестивале Atlas Weekend, ищи указатель в точках продаж* и получи скидку 10%.
Акция проводится на территории Запада «Atlas Weekend 2018», который пройдет с 3 июля 2018 по 8 июля 2018 по адресу: г. Киев, пр-т Академика Глушкова, 1, Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» в следующих торговых точках (с соответствующей отметкой Mastercard на участие в Акции):
Быстро Быстро Ой, Вэй Дымное мясо от Тараса Блэк Бургер Фиш энд Чипс Бифстер Бар «Артемовское» Сауэр Бар Разгуляй Топ Вафли *Под указателем имеется в виду лайт-бокс-конструкция или специальная отметка в виде карточки с логотипом Mastercard.
Уникальное предложение от МasterCard для держателей платежных карт ПАО «Идея Банк» и страстных поклонников музыкальных фестивалей. Примите участие в акции и получите шанс стать участником фестиваля UPARK 2018 в Киеве, который состоится 25 - 26 июля 2018.
Если Вы владелец платежной карточки Mastercard от Идея банка, зарегистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua и получайте баллы за каждую транзакцию на сумму более 50 грн. или за каждую транзакцию в метрополитене г. Киев.
Чем больше баллом – тем выше шансы выиграть участие в фестивале UPARK 2018.
Если Вы уже участник программы, просто зайдите на платформу программы БОЛЬШЕ bilshe.mastercard.ua и обменивайте накопленные баллы на возможность выиграть билеты на фестиваль UPARK 2018.
Участвуйте в акции неограниченное количество раз - это значительно повысит ваш шанс на выигрыш. Для увеличения количества баллов, делайте больше транзакций и не останавливайтесь в шаге от победы.
Акция действует с 02.07.2018 до 16.07.2018 гг.
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Уникальное предложение от МasterCard для держателей платежных карт ПАО «Идея Банк» и страстных поклонников футбола! Примите участие в акции и получите шанс выиграть одну из пяти пар билетов 2-й категории на UEFA Super Cup 2018, который состоится 15.08.2018 в Таллине, Эстония.
Для участия в акции, зарегистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua и получайте баллы за каждую транзакцию на сумму более 50 грн или за каждую транзакцию, совершенную в метрополитене г.Киев.
Обменивайте 10 баллов на шанс посмотреть звездную игру «Реала Мадрида» с «Атлетико Мадрид». Чем больше баллов - тем больше шансов выиграть билеты на матч UEFA Super Cup 2018 в Таллинне!
Участвовать в акции можно неограниченное количество раз, что значительно повышает вероятность выигрыша. Для увеличения количества баллов, делайте больше транзакций и не останавливайтесь в шаге от победы.
Если вы уже являетесь участником программы, просто зайдите на платформу программы БОЛЬШЕ bilshe.mastercard.ua и обменивайте накопленные баллы на возможность выиграть билеты.
Детали на сайте bilshe.mastercard.ua
Акция действует с 05.07.2018 до 31.07.2018
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В рамках акции клиенты Идея Банк, которые имеют карту класса Platinum получают премиальные баллы за каждую транзакцию на сумму более 50 грн. или за каждую транзакцию, совершенную в метрополитене г. Киев. Каждые накопленные 10 баллов можно обменять на уникальные предложения, доступные только для владельцев премиальных карт.
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Детали - на сайте bilshe.mastercard.ua Акция действует с 20.07.2018 до 15.08.2018.