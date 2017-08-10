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Акції від Ідея Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:22

АКЦІЯ для власників карток Brown та Brown Travel!

Хороша новина для клієнтів Ідея Банку - власників карток Brown та Brown Travel! Завдяки пропозиції від Mastercard Більше Black Ви можете виграти поїздку на двох до Львова на цьогорічний Leopolis Jazz Fest.

Для участі в акції потрібно бути зареєстрованим у програмі Mastercard Більше, знайти та скористатися пропозицією «Почніть з думки про джаз – слухайте серцем у Львові», обмінявши 10 преміальних балів.

Кількість спроб не обмежена, тож що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то вищі ваші шанси на виграш. Період акції: з 01.05.2019 до 31.05.2019.

Серед усіх таких заявок на Mastercard Більше Black буде проведено розіграш трьох поїздок до Львова, які включають проїзд, проживання в готелі (2 ночі), квитки на концерти із найкращими джазовими виконавцями (на 2 дні) та вечеря в ресторані.

Leopolis Jazz Fest (до 2017- Alfa Jazz Fest) – один із найбільш визнаних серед меломанів джазовий фестиваль, який щороку проходить у форматі open-air в червні у Львові (Україна).

Приєднуйтеся до фестивалю та отримайте шанс побачити кращих музикантів з усього світу, які обов’язково зачарують вас своїм яскравим виконанням.

Почути наживо легенд світового джазу та стати частиною музичної події року – ексклюзивна можливість!

https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... wn-travel/
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