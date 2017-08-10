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Акції від Ідея Банку

Акції від Ідея Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:22

АКЦІЯ для власників карток Brown та Brown Travel!

Хороша новина для клієнтів Ідея Банку - власників карток Brown та Brown Travel! Завдяки пропозиції від Mastercard Більше Black Ви можете виграти поїздку на двох до Львова на цьогорічний Leopolis Jazz Fest.

Для участі в акції потрібно бути зареєстрованим у програмі Mastercard Більше, знайти та скористатися пропозицією «Почніть з думки про джаз – слухайте серцем у Львові», обмінявши 10 преміальних балів.

Кількість спроб не обмежена, тож що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то вищі ваші шанси на виграш. Період акції: з 01.05.2019 до 31.05.2019.

Серед усіх таких заявок на Mastercard Більше Black буде проведено розіграш трьох поїздок до Львова, які включають проїзд, проживання в готелі (2 ночі), квитки на концерти із найкращими джазовими виконавцями (на 2 дні) та вечеря в ресторані.

Leopolis Jazz Fest (до 2017- Alfa Jazz Fest) – один із найбільш визнаних серед меломанів джазовий фестиваль, який щороку проходить у форматі open-air в червні у Львові (Україна).

Приєднуйтеся до фестивалю та отримайте шанс побачити кращих музикантів з усього світу, які обов’язково зачарують вас своїм яскравим виконанням.

Почути наживо легенд світового джазу та стати частиною музичної події року – ексклюзивна можливість!

https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... wn-travel/
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Повідомлень: 892
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:24

Акція! «Платіть з Masterсard® на Rozetka – отримуйте безкошт

Masterсard та Ідея Банк оголошують про акцію безкоштовної доставки товарів Rozetka в регіонах України (не беруть учать у акції м. Київ, територія проведення ООС і тимчасово окупована територія).

Для участі в акції потрібно зробити покупку на сайті інтернет-магазину www.rozetka.com.ua чи у мобільному додатку інтернет-супермаркету ROZETKA на суму від 500 грн та оплатити його карткою Masterсard через спеціальний акційний тип оплати під назвою «Оплата Mastercard з безкоштовною доставкою».

Акційні товари позначені спеціальною позначкою «Безкоштовна доставка» та розміщені за посиланням https://rozetka.com.ua/mastercard/

В акції не беруть участі товари категорій: подарункові сертифікати, тютюнові вироби, алкогольні напої та ювелірні прикраси. Також не бере участі товар, придбаний у розстрочку або на умовах споживчого кредиту.

Акція триває з 1 по 14 липня.

Вдалих та приємних покупок вам!

https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... yte-bezko/
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Повідомлень: 892
З нами з: 01.09.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:31

Безкоштовні перекаи з Польші в Українуі

Ідея Банк Україна та Getin Bank Польща продовжили строк дії акції безкоштовних переказів на платіжну картку Card Blanche Transfer із Польщі в Україну до кінця 2019 року.

Ідея Банк Україна спільно із Getin Bank Польща для українців, які працюють у Польщі чи гостюють тут, в 2017 розробили спеціальну програму, яка покликана полегшити грошові перекази в Україну. Із початку дії програми вже понад 5 700 клієнтів обох банків скористувались послугою переказу. Лише у травні 2019 року сума переказів становила понад 2 млн злотих. Саме тому банки продовжують співпрацю та формують додаткові пропозиції, слідуючи побажанням клієнтів.

Для того, щоб стати учасником цієї програми та здійснювати зручні перекази із Польщі в Україну, потрібно оформити в Ідея Банк Україна картку Card Blanche Transfer. При цьому буде відкрито два рахунки — в гривні та польських злотих.

Далі клієнт має звернутися до будь-якого із 400 відділень Getin Bank в Польщі та відкрити рахунок "Прості Засади". Для зручності українців у Польщі працюють 30 україномовних відділень Getin Bank.

Відкриття та обслуговування рахунку "Прості Засади" є безкоштовним, за умови, якщо клієнт раз на місяць здійснить оплату за допомогою картки. Банк не встановлює жодних інших комісій: за ведення рахунку, оформлення картки, а також за перекази в межах польської банківської системи в Інтернет-банкінгу та мобільному банкінгу чи за видачу коштів із банкоматів у Польщі. У разі потреби проконсультуватися по рахунку, до послуг клієнтів спеціальна інформаційна лінія +482 604 3018 (з 08.00 до 18.00) – також українською мовою.

Таким чином, маючи відкритий рахунок "Прості Засади" та реквізити отримувача по рахунку Card Blanche Transfer у польських злотих українцям у Польщі легко здійснити переказ в Україну.

Комісія за конвертацію злотих у гривню не нараховується. Комісія за зняття готівкових коштів із картки Card Blanche Transfer Україні становить лише 1%+ 5 грн.

Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років банківської практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, що пропонує споживачам продукти та сервіси європейської якості.

На сьогодні єдиним акціонером банку є фінансова група Getin Holding S.A. (Польща).

https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... shcha-pro/

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Повідомлень: 892
З нами з: 01.09.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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