Акції від Ідея Банку

Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:31

Ідея Банк Україна та Getin Bank Польща продовжили строк дії акції безкоштовних переказів на платіжну картку Card Blanche Transfer із Польщі в Україну до кінця 2019 року.Ідея Банк Україна спільно із Getin Bank Польща для українців, які працюють у Польщі чи гостюють тут, в 2017 розробили спеціальну програму, яка покликана полегшити грошові перекази в Україну. Із початку дії програми вже понад 5 700 клієнтів обох банків скористувались послугою переказу. Лише у травні 2019 року сума переказів становила понад 2 млн злотих. Саме тому банки продовжують співпрацю та формують додаткові пропозиції, слідуючи побажанням клієнтів.Для того, щоб стати учасником цієї програми та здійснювати зручні перекази із Польщі в Україну, потрібно оформити в Ідея Банк Україна картку Card Blanche Transfer. При цьому буде відкрито два рахунки — в гривні та польських злотих.Далі клієнт має звернутися до будь-якого із 400 відділень Getin Bank в Польщі та відкрити рахунок "Прості Засади". Для зручності українців у Польщі працюють 30 україномовних відділень Getin Bank.Відкриття та обслуговування рахунку "Прості Засади" є безкоштовним, за умови, якщо клієнт раз на місяць здійснить оплату за допомогою картки. Банк не встановлює жодних інших комісій: за ведення рахунку, оформлення картки, а також за перекази в межах польської банківської системи в Інтернет-банкінгу та мобільному банкінгу чи за видачу коштів із банкоматів у Польщі. У разі потреби проконсультуватися по рахунку, до послуг клієнтів спеціальна інформаційна лінія +482 604 3018 (з 08.00 до 18.00) – також українською мовою.Таким чином, маючи відкритий рахунок "Прості Засади" та реквізити отримувача по рахунку Card Blanche Transfer у польських злотих українцям у Польщі легко здійснити переказ в Україну.Комісія за конвертацію злотих у гривню не нараховується. Комісія за зняття готівкових коштів із картки Card Blanche Transfer Україні становить лише 1%+ 5 грн.Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років банківської практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, що пропонує споживачам продукти та сервіси європейської якості.На сьогодні єдиним акціонером банку є фінансова група Getin Holding S.A. (Польща).