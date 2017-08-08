Акції від Ідея Банку

Для участі в акції потрібно бути зареєстрованим у програмі Mastercard Більше, знайти та скористатися пропозицією «Почніть з думки про джаз – слухайте серцем у Львові», обмінявши 10 преміальних балів.
Кількість спроб не обмежена, тож що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то вищі ваші шанси на виграш. Період акції: з 01.05.2019 до 31.05.2019.
Серед усіх таких заявок на Mastercard Більше Black буде проведено розіграш трьох поїздок до Львова, які включають проїзд, проживання в готелі (2 ночі), квитки на концерти із найкращими джазовими виконавцями (на 2 дні) та вечеря в ресторані.
Leopolis Jazz Fest (до 2017- Alfa Jazz Fest) – один із найбільш визнаних серед меломанів джазовий фестиваль, який щороку проходить у форматі open-air в червні у Львові (Україна).
Приєднуйтеся до фестивалю та отримайте шанс побачити кращих музикантів з усього світу, які обов’язково зачарують вас своїм яскравим виконанням.
Почути наживо легенд світового джазу та стати частиною музичної події року – ексклюзивна можливість!