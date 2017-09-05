Акції від Ідея Банку

Хороша новина для клієнтів Ідея Банку - власників карток Brown та Brown Travel! Завдяки пропозиції від Mastercard Більше Black Ви можете виграти поїздку на двох до Львова на цьогорічний Leopolis Jazz Fest.
Для участі в акції потрібно бути зареєстрованим у програмі Mastercard Більше, знайти та скористатися пропозицією «Почніть з думки про джаз – слухайте серцем у Львові», обмінявши 10 преміальних балів.
Кількість спроб не обмежена, тож що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то вищі ваші шанси на виграш. Період акції: з 01.05.2019 до 31.05.2019.
Серед усіх таких заявок на Mastercard Більше Black буде проведено розіграш трьох поїздок до Львова, які включають проїзд, проживання в готелі (2 ночі), квитки на концерти із найкращими джазовими виконавцями (на 2 дні) та вечеря в ресторані.
Leopolis Jazz Fest (до 2017- Alfa Jazz Fest) – один із найбільш визнаних серед меломанів джазовий фестиваль, який щороку проходить у форматі open-air в червні у Львові (Україна).
Приєднуйтеся до фестивалю та отримайте шанс побачити кращих музикантів з усього світу, які обов’язково зачарують вас своїм яскравим виконанням.
Почути наживо легенд світового джазу та стати частиною музичної події року – ексклюзивна можливість!
Masterсard та Ідея Банк оголошують про акцію безкоштовної доставки товарів Rozetka в регіонах України (не беруть учать у акції м. Київ, територія проведення ООС і тимчасово окупована територія).
Для участі в акції потрібно зробити покупку на сайті інтернет-магазину www.rozetka.com.ua чи у мобільному додатку інтернет-супермаркету ROZETKA на суму від 500 грн та оплатити його карткою Masterсard через спеціальний акційний тип оплати під назвою «Оплата Mastercard з безкоштовною доставкою».
В акції не беруть участі товари категорій: подарункові сертифікати, тютюнові вироби, алкогольні напої та ювелірні прикраси. Також не бере участі товар, придбаний у розстрочку або на умовах споживчого кредиту.
Ідея Банк Україна та Getin Bank Польща продовжили строк дії акції безкоштовних переказів на платіжну картку Card Blanche Transfer із Польщі в Україну до кінця 2019 року.
Ідея Банк Україна спільно із Getin Bank Польща для українців, які працюють у Польщі чи гостюють тут, в 2017 розробили спеціальну програму, яка покликана полегшити грошові перекази в Україну. Із початку дії програми вже понад 5 700 клієнтів обох банків скористувались послугою переказу. Лише у травні 2019 року сума переказів становила понад 2 млн злотих. Саме тому банки продовжують співпрацю та формують додаткові пропозиції, слідуючи побажанням клієнтів.
Для того, щоб стати учасником цієї програми та здійснювати зручні перекази із Польщі в Україну, потрібно оформити в Ідея Банк Україна картку Card Blanche Transfer. При цьому буде відкрито два рахунки — в гривні та польських злотих.
Далі клієнт має звернутися до будь-якого із 400 відділень Getin Bank в Польщі та відкрити рахунок "Прості Засади". Для зручності українців у Польщі працюють 30 україномовних відділень Getin Bank.
Відкриття та обслуговування рахунку "Прості Засади" є безкоштовним, за умови, якщо клієнт раз на місяць здійснить оплату за допомогою картки. Банк не встановлює жодних інших комісій: за ведення рахунку, оформлення картки, а також за перекази в межах польської банківської системи в Інтернет-банкінгу та мобільному банкінгу чи за видачу коштів із банкоматів у Польщі. У разі потреби проконсультуватися по рахунку, до послуг клієнтів спеціальна інформаційна лінія +482 604 3018 (з 08.00 до 18.00) – також українською мовою.
Таким чином, маючи відкритий рахунок "Прості Засади" та реквізити отримувача по рахунку Card Blanche Transfer у польських злотих українцям у Польщі легко здійснити переказ в Україну.
Комісія за конвертацію злотих у гривню не нараховується. Комісія за зняття готівкових коштів із картки Card Blanche Transfer Україні становить лише 1%+ 5 грн.
Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років банківської практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, що пропонує споживачам продукти та сервіси європейської якості.
На сьогодні єдиним акціонером банку є фінансова група Getin Holding S.A. (Польща).
Ідея Банк бере участь у акції партнера – страхової компанії ПЗУ Україна, у якій головний приз – поїздка на двох до Європи.
Для того, щоб взяти участь у акції, потрібно при плануванні поїздки до країн Шенгенської угоди звернутися до відділення Ідея Банк та оформити поліс туристичного страхування від ПЗУ Україна.
Крім того, під час дії акції, клієнт отримує можливість взяти участь у щомісячному розіграші сертифікатів на знижку для подорожі за кордон від партнера акції – туристичної компанії Trident.
Щомісяця – до 20-го числа у серпні, вересні та до 22-го числа у жовтні - за допомогою сервісу random.org буде визначено 2 переможців, які отримають подарункові сертифікати на знижку для купівлі туристичних турів номіналом 3 000 грн та 2 000 грн.
Розіграш подорожі до Європи на двох відбудеться до 25.10.2019.
Придбавайте поліси туристичного страхування ПЗУ Україна у відділеннях Ідея Банку, подорожуйте безпечно і з насолодою та очікуйте розіграшів приємних призів від ПЗУ Україна на сторінках соціальних мереж компанії та на сайті.
Детальніше з умовами акції можна ознайомитись на сайті ПЗУ.
Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості.
Ідея Банк входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A. (Польща). На сьогодні цій фінансовій групі належить 100% акцій банку.
Акція АТ «Ідея Банк» під умовною назвою «30% до 30 років IdeaBank» для потенційних клієнтів, які мають будь-який картковий продукт та здійснюють безготівкові розрахунки протягом періоду проведення акції.
Для участі в Акції протягом усього Періоду проведення Акції Учаснику необхідно: - мати діючий картковий продукт для фізичних осіб в АТ «Ідея Банк» оформлений з 01.08.2019 року, включно (далі – «Картковий продукт»); - здійснювати безготівкові оплати через POS або Інтернет у будь-яких торговельних, сервісних закладах; - чітко дотримуватися умов цих Умов.
Акція АТ «Ідея Банк» під умовною назвою «Щодня ідеальний кредит під 0%» для клієнтів – які отримали КЭШ кредит в період дії акції
Умови проведення Акції та визначення переможців.
Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Періоду проведення Акції оформити кредит в АТ «Ідея Банк» або у партнера Банку «НФС» на суму до 75 тисяч гривень включно. Визначення Переможців проводить Організатор Акції методом випадкової комп’ютерної вибірки за допомогою random.org серед унікальних номерів Кредитних Договорів у присутності тиражної комісії: - Перший етап - до 20.09.2019 р. (включно) в кількості 30 осіб - Другий етап – до 18.10.2019 р. (включно) в кількості 30 осіб - Третій етап – до 22.11.2019 р. (включно) в кількості 30 осіб Перелік переможців затверджується Протоколом проведення розіграшу
Акція АТ «Ідея Банк» під умовною назвою «Мегаприбуток - Ідеальні 30%» для клієнтів – які відкриють депозитний вклад в період дії акції.
Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Періоду проведення Акції оформити депозитний вклад у національній валюті на суму до 100 тисяч гривень включно, терміном 3 або 6 місяців, без права поповнення. Визначення Переможців проводить Організатор Акції методом випадкової комп’ютерної вибірки за допомогою random.org серед унікальних номерів депозитних вкладів у присутності тиражної комісії: - Перший етап - до 20.09.2019 р. (включно) в кількості 30 осіб - Другий етап – до 18.10.2019 р. (включно) в кількості 30 осіб - Третій етап – до 22.11.2019 р. (включно) в кількості 30 осіб. Перелік переможців затверджується Протоколом проведення розіграшу
Акція АТ «Ідея Банк» під умовною назвою «30% до 30 років IdeaBank» для потенційних клієнтів, які мають будь-який картковий продукт та здійснюють безготівкові розрахунки протягом періоду проведення акції.
Для участі в Акції протягом усього Періоду проведення Акції Учаснику необхідно: - мати діючий картковий продукт для фізичних осіб в АТ «Ідея Банк» оформлений з 01.08.2019 року, включно (далі – «Картковий продукт»); - здійснювати безготівкові оплати через POS або Інтернет у будь-яких торговельних, сервісних закладах; - чітко дотримуватися умов цих Умов. Не беруть участі в акції: переказ коштів із рахунку на рахунки/картки фізичних та/або юридичних осіб, а також операції зі зняття готівки, операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі, через мережу Інтернет. Винагорода за розрахунки Карткою та додатковими платіжни
Акція АТ «Ідея Банк» під умовною назвою «30 літрів до 30 років IdeaBank» для діючих Клієнтів, які мають будь-який картковий продукт оформлений до 31.07.2019 року (включно) та здійснили безготівкові розрахунки на АЗС у сумі включно і більше 1000,00 грн. протягом кожного періоду проведення акції.
Для участі в Акції протягом усього Періоду проведення Акції Учаснику необхідно: - мати діючий картковий продукт для фізичних осіб в АТ «Ідея Банк» оформлений до 30.07.2019 року, включно (далі – «Картковий продукт»); - здійснювати безготівкові оплати через POS або Інтернет у будь-яких АЗС, у сумі включно і більше 1000,00 грн. протягом кожного періоду проведення акції; - чітко дотримуватися умов цих Умов. Не беруть участі в акції: переказ коштів із рахунку на рахунки/картки фізичних та/або юридичних осіб, а також операції зі зняття готівки, операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі, через мережу Інтернет. Винагорода за розрахунки за Продуктом, протягом періоду проведення Акції визначено під умовною назвою «30 літрів пального», під якою вважається винагорода в сумі - 1 000,00 грн. (вже за вирахуванням обов’язкових податків та зборів), які Клієнт може використати в тому числі на купівлю 30 літрів пального в будь-якому АЗС на власний розсуд. Сплата податку на доходи фізичних осіб та військового збору здійснюється Банком додатково за кошти Банку. Визначення Переможців проводить Організатор Акції шляхом випадкового комп’ютерного вибору серед унікальних номерів Учасників у присутності тиражної комісії: - Перший етап - до 20.09.2019 р. (включно) в кількості 10 осіб - Другий етап – до 18.10.2019 р. (включно) в кількості 10 осіб - Третій етап – до 22.11.2019 р. (включно) в кількості 10 осіб
Перелік переможців затверджується Протоколом проведення розіграшу.
Ідея Банк Україна бере участь у спільній акції партнерів: міжнародної платіжної системи Mastercard та мережі кінотеатрів Multiplex, виграшем у якій є подорож до Disneyland® Paris.
Для участі потрібно завантажити додаток Multiplex на смартфон, придбати через цей додаток квитки в кіно та оплатити їх будь-якою карткою Mastercard.
Акція діє з 29 липня по 11 серпня 2019 року на всій території України у всіх кінотеатрах мережі Multiplex (за винятком м. Луцьк і м. Черкаси, а також території проведення ООС і тимчасово окупованої території).
В акції можуть взяти участь всі держателі карток Mastercard незалежно від типу картки.
Переможець акції отримає:
переліт в обидві сторони для сім’ї із чотирьох осіб з Києва (Україна) до Парижа (Франція); трансфер в обидві сторони (аеропорт – готель – аеропорт); 2 ночі, 3 дні в 4-зірковому готелі, один сімейний номер для чотирьох осіб; 4 квитки на 3 дні до парку розваг Disneyland® Paris і страхування подорожі; спеціальний доступ до шоу, парадів та інших розваг; знайомство та зустріч з персонажами Disneyland® Paris; картку Mastercard для витрат на продукцію з символікою Disneyland®, товари, продукти харчування, напої (150 € на добу на сім'ю). Офіційні умови акції – за посиланням.
Почніть сімейну казку у Disneyland®Paris разом із Ідея Банком та Mastercard!
Завантажуйте додаток Multiplex, купуйте квитки в кіно, платіть карткою Mastercard від Ідея Банку та отримайте можливість вирушити у чарівну сімейну подорож до Disneyland®Paris!
Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості.
Ідея Банк входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A. (Польща). Getin Holding S.A. (Польща) належить 100% акцій банку.