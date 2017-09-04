Акції від Ідея Банку

Умови по кредиту - максимально комфортні. Сума може скласти до 10 000 грн, термін надання - до 2-х років, погашення рівними платежами, дострокове погашення - безкоштовно.
І приємний бонус для батьків - кредит «Шкільний» надається під більш низьку відсоткову ставку і не передбачає обов'язкових страхових платежів при його отриманні.
Банк пропонує вже зараз скористатися кредитними коштами батькам і рідним, які стурбовані приємними клопотами підготовки дитини до школи.
Кредит «Шкільний» дасть їм змогу не відкладати на потім придбання необхідного учнівського приладдя, а вже 1 вересня у повній готовності відправити дитину до школи.
Скористатися кредитними коштами можна вже зараз, звернувшись до будь-якого відділення Ідея Банку.
Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості.
Ідея Банк входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A. (Польща).
Getin Holding S.A. (Польща) належить 100% акцій банку.
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