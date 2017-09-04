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Акції від Ідея Банку

Акції від Ідея Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:36

Ідея Банк допомагає зібрати дітей до школи

Ідея Банк оголошує про запуск сезонного продукту - кредиту готівкою «Шкільний».

Умови по кредиту - максимально комфортні. Сума може скласти до 10 000 грн, термін надання - до 2-х років, погашення рівними платежами, дострокове погашення - безкоштовно.

І приємний бонус для батьків - кредит «Шкільний» надається під більш низьку відсоткову ставку і не передбачає обов'язкових страхових платежів при його отриманні.

Банк пропонує вже зараз скористатися кредитними коштами батькам і рідним, які стурбовані приємними клопотами підготовки дитини до школи.

Кредит «Шкільний» дасть їм змогу не відкладати на потім придбання необхідного учнівського приладдя, а вже 1 вересня у повній готовності відправити дитину до школи.

Скористатися кредитними коштами можна вже зараз, звернувшись до будь-якого відділення Ідея Банку.

Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості.

Ідея Банк входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A. (Польща).

Getin Holding S.A. (Польща) належить 100% акцій банку.

https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... do-shkoly/

Кредити Ідея Банку
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