Акції від Ідея Банку

Додано: Вів 03 вер, 2019 15:47

Ідея Банк відзначає 30 років із моменту заснування та оголошує про результати першого етапу розіграшу призів у ювілейній акції «Ідеальна 30».В суботу, 31 серпня, у свій День народження в прямому ефірі на офіційній Facebook-сторінці банк провів розіграш та визначив 130 переможців-щасливчиків. Повний список переможців – див. нижче.Це – тільки перший етап акції «Ідеальна 30». Кожен діючий чи новий клієнт може стати переможцем у двох наступних етапах, що відбудуться протягом двох наступних місяців.В першому етапі акції призи були розіграні серед існуючих та нових клієнтів банку, які мають кредит, депозит чи оформили картки банку.Отже, результати 4 позицій акції «Ідеальна 30»:«Мегаприбуток – Ідеальні 30%» 30 клієнтів банку отримали можливість підвищити ставку за депозитом до ювілейних 30%.«30% cashback до 30 років IdeaBank» Аж 60 клієнтів банку відтепер можуть витрачати картками більше. 30% відсотків кешбеку додають задоволення від витрат.«Щодня ідеальний кредит під 0%» 30 щасливчиків будуть користуватися кредитними коштами банку і не будуть сплачувати %%.«30 літрів до 30 років IdeaBank» 10 клієнтів перемогли в акції та отримають 1 тис. грн, у тому числі на придбання пального на будь-якій АЗС.Вітаємо переможців! Запрошуємо нових клієнтів скористатися послугами Ідея Банку та стати учасниками наступних розіграшів!Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості.Ідея Банк входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A. (Польща).Getin Holding S.A. (Польща) належить 100% акцій банку.Банк надає послуги у 82 відділеннях та 200 консультаційних центрах по всій Україні. Продуктами банку користуються 300 тисяч клієнтів. Команда професіоналів банку об’єднує 1,2 тис. осіб.Банк – переможець низки рейтингів у номінаціях роздрібного кредитування та надійності.ТОП - 3 у номінації «Кредит готівкою» у премії FinAwards 2019ТОП - 20 найнадійніших банків у Рейтингу українських банків Finclub (2018)ТОП - 1 у номінації «Кредит готівкою» у Рейтингу українських банків Finclub (2018)ТОП - 15 у Рейтингу найстійкіших банків фінансового порталу Мінфін (2018)ТОП - 6 Рейтингу найнадійніших банків національного журналу «Новое Время» (2018)Входить до списку 13 найнадійніших українських банків за версією агенції YouControlВітаємо переможців першого етапу акції «Ідеальна 30»!«Мегаприбуток – Ідеальні 30%»Котов Юрій ПрокопійовичДорошенко Петро МиколайовичКанюка Любов ІванівнаКовальчук Сергій СтепановичІванюк Віра УлянівнаБачинський Олександр РостиславовичКулагін Максим ОлеговичБесараб Катерина ІванівнаКречковська Оксана ІванівнаВолохов Юрій ВолодимировичСтефурак Оксана ПетрівнаСобчишин Богдан ВасильовичШвагла Марія ІванівнаКостинюк Світлана Мар"янівнаБесага Іван МиколайовичЖуравель Ніна ІванівнаКолцун Оксана МиронівнаМамалига Василь МихайловичВісьтак Роман МихайловичЖивко Йосип МихайловичНікітчук Катерина ВолодимирівнаПінцура Оксана МихалівнаПихней Надія ЙосипівнаСидоренко Федір СтаніславовичАндрейко Стефанія МихайлівнаБорщак Богданна ЙосипівнаМережко Ганна МихалівнаРіжко Олександр ПанасовичВисоцкіс Наталія ІванівнаХомин Марія Василівна«30% cashback до 30 років IdeaBank».Дебетні картки:Глото Валерій РудольфовичСтефурак Ярослав ІвановичСімичич Ольга ГригорівнаЛисенко Ігор ВікторовичХмара Світлана ЛеонідівнаСтасюк Віктор МиколайовичПаливода Антоніна МихайлівнаБучинський Іван СергійовичСеньків Юрій ІгоровичДробишев Василь МиновичГончар Єлизавета ІгорівнаДзюбан Михайло ОлексійовичДзюман Іванна ОлександрівнаШахбазян Джоні ЖанШершень Вячеслав МихайловичКолосов Володимир СергійовичСташко Маряна МиколаївнаПорєв Олексій ВікторовичБєлєнький Віталій ДмитровичСемків Роман МихайловичПімкін Андрій СергійовичПоловенко Ірина МиколаївнаАртклебер Поліна ЮріївнаКомаров Костянтин МиколайовичНураддінова Рафаїл ЯваровичКозяр Мар'Яна СергвївнаМихайліна Сніжана ОлексіївнаКузьменко Роман МиколайовичЖура Олена МихайлівнаБлохіна Валентина СтепанівнаКредитні картки:Савустьянова Ірина ГеоргіївнаМалишко Олексій ОлексійовичБобович Володимир ВолодимировичМирошник Олена ОлександрівнаЮрченко Варвара ВасилівнаАтаманчук Віра МихайлівнаПугачова Людмила ПетрівнаАнтоненко Олена ЛьвівнаКрят Дмитро ОлександровичКитинський Мирослав ОлеговичГлущенко Лілія ВасилівнаПелевіна Леся ІванівнаПетриченко Тарас ВасильовичЛевчук Олександр ЯковичГоловня Сергій ВолодимировичРубаха Валентина МиколаївнаРиган Віталій ІвановичМельник Тетяна ВасилівнаПавлушко Василь МиколайовичСавчук Руслан ВасильовичДідескул Володимир МиколайовичСеник Катерина МихайлівнаЖиляк Павло АнатолійовичНемировська Інна ВалеріївнаКозак Лілія АльбертівнаГолубятникова Валентина ДмитрівнаЛипська Наталя ВалентинівнаЕлла Кен АрмандЖук Любов СтепанівнаГаврончук Наталія Сергіївна«Щодня ідеальний кредит під 0%»Пушкарьова Ольга ВасилівнаГалецький Володимир МиколайовичЄмельяненко Ніна ВолодимирівнаГалушка Євген ІвановичСавченко Ірина СтепанівнаОлійник Максим ПетровичАтаманчук Роман ВасильовичНестерук Марина СергіївнаШапошнік Геннадій МиколайовичРевуцька Тетяна ПетрівнаТонконог Вадим Миколайович\Солонько Катерина ОлексіївнаШабаліна Валентина СтепанівнаБабій Валентина ВолодимирівнаШевченко Любов ВолодимирівнаПономарьова Людмила МаксимівнаДимид Марія ІванівнаШвед Мар'яна МирославівнаКравченко Віктор ВалерійовичУс Ірина ПетрівнаКравчук Віктор МиколайовичЧикішева Тетяна ВікторівнаЛепша Юлія ЄвгенівнаБабіч Любов ЯківнаБахааддіні Людмила ВолодимирівнаГладка Катерина ОлександрівнаІванченко Ярослав СергійовичПетрук Любов АндріївнаПашинський Павло ПетровичНазарова Світлана Григорівна«30 літрів до 30 років IdeaBank»Сивохоп Микола ЮрійовичВовченко Дмитро В’ячеславовичОнищенко Віталій АнатолійовичСмоляк Валерій МихайловичМала Ірина МиколаївнаДацун Олександр СергійовичТкачишин Михайло МихайловичЯкуб'як Руслан ЙосиповичКізюн Віталій МихайловичРужило Олег Богданович