Акції від Ідея Банку

Ідея Банк бере учать у партнерській акції міжнародної платіжної системи MasterCard та мережі супермаркетів «Сільпо». Клієнти банку можуть розважитися із дітьми та друзями, завантаживши мобільний додаток із фантастичними героями - «Льорками» та додаючи там за кожні 99 грн в чеку у мережі «Сільпо» щоразу нових героїв для гри.
Для участі потрібно: Оплатити покупки у супермаркетах «Сільпо» чи делікатес-маркетах Le Silpo картками MasterCard від Ідея Банку. Завантажити з App Store та Play Market мобільний додаток «Льорки». Відсканувати телефоном картку з Льорком із «Сільпо» за кожні витрачені 99 грн. У мобільному додатку із Льорками відскановані герої оживають, там можна грати у AR-грі «Шлях Льорка». А якщо друзі також отримали та завантажили Льорків у «Сільпо», їх можна підключити до гри «Весела біганина» і розважатися разом.
Загальні умови акції «Льорки»: Період проведення: 29 серпня – 23 жовтня 2019 Географія: супермаркети мережі Сільпо та делікатес-маркети Le Silpo Механіка акції: За кожні 99 грн. у чеку відвідувач отримує 1 Льорка За умови оплати смартфоном з Мастеркард (NFCгаманець Google Pay, Apple Pay, банківські гаманці) відвідувач отримує + 1 додаткового Льорка
Ідея Банк відзначає 30 років із моменту заснування та оголошує про результати першого етапу розіграшу призів у ювілейній акції «Ідеальна 30».
В суботу, 31 серпня, у свій День народження в прямому ефірі на офіційній Facebook-сторінці банк провів розіграш та визначив 130 переможців-щасливчиків. Повний список переможців – див. нижче.
Це – тільки перший етап акції «Ідеальна 30». Кожен діючий чи новий клієнт може стати переможцем у двох наступних етапах, що відбудуться протягом двох наступних місяців.
В першому етапі акції призи були розіграні серед існуючих та нових клієнтів банку, які мають кредит, депозит чи оформили картки банку.
Отже, результати 4 позицій акції «Ідеальна 30»: «Мегаприбуток – Ідеальні 30%» 30 клієнтів банку отримали можливість підвищити ставку за депозитом до ювілейних 30%. «30% cashback до 30 років IdeaBank» Аж 60 клієнтів банку відтепер можуть витрачати картками більше. 30% відсотків кешбеку додають задоволення від витрат. «Щодня ідеальний кредит під 0%» 30 щасливчиків будуть користуватися кредитними коштами банку і не будуть сплачувати %%. «30 літрів до 30 років IdeaBank» 10 клієнтів перемогли в акції та отримають 1 тис. грн, у тому числі на придбання пального на будь-якій АЗС. Вітаємо переможців! Запрошуємо нових клієнтів скористатися послугами Ідея Банку та стати учасниками наступних розіграшів!
Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості. Ідея Банк входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A. (Польща). Getin Holding S.A. (Польща) належить 100% акцій банку. Банк надає послуги у 82 відділеннях та 200 консультаційних центрах по всій Україні. Продуктами банку користуються 300 тисяч клієнтів. Команда професіоналів банку об’єднує 1,2 тис. осіб.
Банк – переможець низки рейтингів у номінаціях роздрібного кредитування та надійності.
ТОП - 3 у номінації «Кредит готівкою» у премії FinAwards 2019 ТОП - 20 найнадійніших банків у Рейтингу українських банків Finclub (2018) ТОП - 1 у номінації «Кредит готівкою» у Рейтингу українських банків Finclub (2018) ТОП - 15 у Рейтингу найстійкіших банків фінансового порталу Мінфін (2018) ТОП - 6 Рейтингу найнадійніших банків національного журналу «Новое Время» (2018)
Входить до списку 13 найнадійніших українських банків за версією агенції YouControl
Вітаємо переможців першого етапу акції «Ідеальна 30»!
«Мегаприбуток – Ідеальні 30%» Котов Юрій Прокопійович Дорошенко Петро Миколайович Канюка Любов Іванівна Ковальчук Сергій Степанович Іванюк Віра Улянівна Бачинський Олександр Ростиславович Кулагін Максим Олегович Бесараб Катерина Іванівна Кречковська Оксана Іванівна Волохов Юрій Володимирович Стефурак Оксана Петрівна Собчишин Богдан Васильович Швагла Марія Іванівна Костинюк Світлана Мар"янівна Бесага Іван Миколайович Журавель Ніна Іванівна Колцун Оксана Миронівна Мамалига Василь Михайлович Вісьтак Роман Михайлович Живко Йосип Михайлович Нікітчук Катерина Володимирівна Пінцура Оксана Михалівна Пихней Надія Йосипівна Сидоренко Федір Станіславович Андрейко Стефанія Михайлівна Борщак Богданна Йосипівна Мережко Ганна Михалівна Ріжко Олександр Панасович Висоцкіс Наталія Іванівна Хомин Марія Василівна «30% cashback до 30 років IdeaBank». Дебетні картки: Глото Валерій Рудольфович Стефурак Ярослав Іванович Сімичич Ольга Григорівна Лисенко Ігор Вікторович Хмара Світлана Леонідівна Стасюк Віктор Миколайович Паливода Антоніна Михайлівна Бучинський Іван Сергійович Сеньків Юрій Ігорович Дробишев Василь Минович Гончар Єлизавета Ігорівна Дзюбан Михайло Олексійович Дзюман Іванна Олександрівна Шахбазян Джоні Жан Шершень Вячеслав Михайлович Колосов Володимир Сергійович Сташко Маряна Миколаївна Порєв Олексій Вікторович Бєлєнький Віталій Дмитрович Семків Роман Михайлович Пімкін Андрій Сергійович Половенко Ірина Миколаївна Артклебер Поліна Юріївна Комаров Костянтин Миколайович Нураддінова Рафаїл Яварович Козяр Мар'Яна Сергвївна Михайліна Сніжана Олексіївна Кузьменко Роман Миколайович Жура Олена Михайлівна Блохіна Валентина Степанівна Кредитні картки: Савустьянова Ірина Георгіївна Малишко Олексій Олексійович Бобович Володимир Володимирович Мирошник Олена Олександрівна Юрченко Варвара Василівна Атаманчук Віра Михайлівна Пугачова Людмила Петрівна Антоненко Олена Львівна Крят Дмитро Олександрович Китинський Мирослав Олегович Глущенко Лілія Василівна Пелевіна Леся Іванівна Петриченко Тарас Васильович Левчук Олександр Якович Головня Сергій Володимирович Рубаха Валентина Миколаївна Риган Віталій Іванович Мельник Тетяна Василівна Павлушко Василь Миколайович Савчук Руслан Васильович Дідескул Володимир Миколайович Сеник Катерина Михайлівна Жиляк Павло Анатолійович Немировська Інна Валеріївна Козак Лілія Альбертівна Голубятникова Валентина Дмитрівна Липська Наталя Валентинівна Елла Кен Арманд Жук Любов Степанівна Гаврончук Наталія Сергіївна «Щодня ідеальний кредит під 0%» Пушкарьова Ольга Василівна Галецький Володимир Миколайович Ємельяненко Ніна Володимирівна Галушка Євген Іванович Савченко Ірина Степанівна Олійник Максим Петрович Атаманчук Роман Васильович Нестерук Марина Сергіївна Шапошнік Геннадій Миколайович Ревуцька Тетяна Петрівна Тонконог Вадим Миколайович\ Солонько Катерина Олексіївна Шабаліна Валентина Степанівна Бабій Валентина Володимирівна Шевченко Любов Володимирівна Пономарьова Людмила Максимівна Димид Марія Іванівна Швед Мар'яна Мирославівна Кравченко Віктор Валерійович Ус Ірина Петрівна Кравчук Віктор Миколайович Чикішева Тетяна Вікторівна Лепша Юлія Євгенівна Бабіч Любов Яківна Бахааддіні Людмила Володимирівна Гладка Катерина Олександрівна Іванченко Ярослав Сергійович Петрук Любов Андріївна Пашинський Павло Петрович Назарова Світлана Григорівна «30 літрів до 30 років IdeaBank» Сивохоп Микола Юрійович Вовченко Дмитро В’ячеславович Онищенко Віталій Анатолійович Смоляк Валерій Михайлович Мала Ірина Миколаївна Дацун Олександр Сергійович Ткачишин Михайло Михайлович Якуб'як Руслан Йосипович Кізюн Віталій Михайлович Ружило Олег Богданович
Ідея Банк продовжує святкувати своє 30-річчя та оголошує результати другого етапу розіграшу призів у ювілейній акції «Ідеальна 30».
У вівторок, 1 жовтня, в прямому ефірі на офіційній Facebook-сторінці банк провів розіграш та вдруге визначив 130 переможців-щасливчиків. Повний список переможців – див. нижче.
Таким чином, із завершенням другого етапу акції «Ідеальна 30» загалом вже 260 клієнтів банку отримують подарунки.
Втім, за місяць – ще один етап акції, і кожен діючий клієнт може стати переможцем. Для цього потрібно користуватися діючими пропозиціями банку – мати кредит, депозит чи картки банку - або стати клієнтом банку та оформити їх.
Отже, результати 4 позицій акції «Ідеальна 30»:
«Мегаприбуток – Ідеальні 30%» 30 клієнтів банку отримали можливість підвищити ставку за депозитом до ювілейних 30%. «30% cashback до 30 років IdeaBank» Аж 60 клієнтів банку відтепер можуть витрачати картками більше. 30% відсотків кешбеку додають задоволення від витрат. «Щодня ідеальний кредит під 0%» 30 щасливчиків будуть користуватися кредитними коштами банку і не будуть сплачувати %%. «30 літрів до 30 років IdeaBank» 10 клієнтів перемогли в акції та отримають 1 тис. грн, у тому числі на придбання пального на будь-якій АЗС. Вітаємо переможців! Запрошуємо нових клієнтів скористатися послугами Ідея Банку та стати учасниками наступних розіграшів!
Ідея Банк пропонує клієнтам-держателям карток Visa долучитися до партнерської акції та насолодитися переглядом фільму «Захар Беркут» в кінотеатрах «Планета Кіно».
До 24 жовтня плануйте родинне дозвілля, придбавайте квитки та отримуйте насолоду від перегляду нового якісного українського кіно!
Як повідомляє Укрінформ, проєкт стрічки “Захар Беркут” за однойменним твором Івана Франка став одним із переможців дев’ятого конкурсного відбору. Партнер та консультант фільму - Міжнародний фонд Івана Франка.
Режисер стрічки – Ахтем Сеітаблаєв, співрежисер – Джон Вінн, оператор – Юрій Король, автори сценарію – Ярослав Войцешек, Річард Ронат. Продюсери – Єгор Олесов (компанія Kinorob, Україна); Джефф Райс, Юрій Карновський, Раджа Коллінз (компанія Cinema Day, США).
Офіційний саундтрек "Перевал" до стрічки «Захар Беркут записав “Океан Эльзи” .
Фільм було знято англійською мовою, для українського прокату продубльовано українською. Зйомки “Захара Беркута” пройшли влітку минулого року неподалік Синевирської Поляни на Закарпатті та під Києвом, де були побудовані головні декорації. У роботі над фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великої Британії та Монголії.
За сюжетом, монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих Карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Однак вночі кілька місцевих мисливців – брати Беркути – потайки пробираються в табір та звільняють полонених. Несамовитий від люті хан вирішує йти навпростець, щоб помститися та знищити карпатські поселення. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити ворога.
Ідея Банк бере участь у партнерській акції із Mastercard та інтернет-супермаркетом Rozetka та пропонує своїм клієнтам скористатися можливістю виграти один із двадцяти Айфон 11 Про.
Для участі в акції потрібно: Вибрати товар, позначений спеціальною позначкою «Вигравай Айфон 11 Про» та розміщений на сайті або в мобільному додатку інтернет-супермаркету Rozetka за посиланням https://rozetka.com.ua/ua/mastercard/ Оплатити замовлення карткою Mastercard від Ідея Банку на суму від 500 грн, використовуючи спеціальний вид оплати під назвою «Оплати Mastercard та вигравай Айфон 11 Про». Акція діє із 28 жовтня до 24 листопада, на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
завантажити в App Store або Play Market додаток Uber Eats на свій гаджет зареєструватися і в розділі «Оплата» додати карту Ідея Банку в розділі «Промоакції» ввести промокод, отриманий від банку і скористатися знижкою. Учасник акції може зробити замовлення їжі з будь-якого ресторану в м. Київ та Львів в додатку Uber Eats і отримати знижку на доставку:
- у місті Києві - на перші 3 замовлення по 100 грн на кожне; - в м Львів - на перші 2 замовлення по 100 грн на кожне;
Мінімальна сума замовлення - 200 грн. Термін дії акції - до 30 листопада 2019
Ідея Банк із нагоди свого 30-річчя оголошує результати третього етапу розіграшу призів у ювілейній акції «Ідеальна 30». Днями було проведено розіграш та визначено 130 переможців-щасливчиків третього, останнього етапу акції. Повний список переможців – див. нижче.
Загалом у трьох етапах акції приємні подарунки банку отримали 390 клієнтів. Всі вони – клієнти банку, котрі користуються діючими пропозиціями банку – мають кредит, депозит чи картки банку - або нещодавно стали клієнтами банку.
Отже, результати 4 позицій акції «Ідеальна 30»:
«Мегаприбуток – Ідеальні 30%» 30 клієнтів банку отримали можливість підвищити ставку за депозитом до ювілейних 30%. «30% cashback до 30 років IdeaBank» Аж 60 клієнтів банку відтепер можуть витрачати картками більше. 30% відсотків кешбеку додають задоволення від витрат. «Щодня ідеальний кредит під 0%» 30 щасливчиків будуть користуватися кредитними коштами банку і не будуть сплачувати %. «30 літрів до 30 років IdeaBank» 10 клієнтів перемогли в акції та отримають 1 тис. грн, у тому числі на придбання пального на будь-якій АЗС. Вітаємо переможців! Запрошуємо нових клієнтів скористатися послугами Ідея Банку та стати учасниками майбутніх розіграшів!
Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості. Ідея Банк входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A. (Польща). Getin Holding S.A. (Польща) належить 100% акцій банку. Банк надає послуги у 82 відділеннях та 200 консультаційних центрах по всій Україні. Продуктами банку користуються 300 тисяч клієнтів. Команда професіоналів банку об’єднує 1,2 тис. осіб.
Банк – переможець низки рейтингів у номінаціях роздрібного кредитування та надійності.
ТОП - 3 у номінації «Кредит готівкою» у премії FinAwards 2019
ТОП - 20 найнадійніших банків у Рейтингу українських банків Finclub (2018)
ТОП - 1 у номінації «Кредит готівкою» у Рейтингу українських банків Finclub (2018)
ТОП - 15 у Рейтингу найстійкіших банків фінансового порталу Мінфін (2018)
ТОП - 6 Рейтингу найнадійніших банків національного журналу «Новое Время» (2018)
Входить до списку 13 найнадійніших українських банків за версією агенції YouControl
Мегаприбуток – Ідеальні 30%» . 30 клієнтів банку отримали можливість підвищити ставку за депозитом до ювілейних 30% : Лешкович Іван Лозинська Жанна Ділай Олександра Гарарук Людмила Семенов Михайло Марінець Зеновій Хренова Світлана Семеліт Юрій Хімяк Веніамін Єремічева Маргарита Карвацька Марія Євстратова Олена Філіпова Світлана Рибак Юрій Любченко Михайло Графова Маргарита Сорокіна Вероніка Федоренко Наталія Єзута Володимир Іванова Тетяна Гришанкова Світлана Азаров Володимир Пасько Микола Гой Світлана Сінельниченко Ніна Стефінін Галина Лундяк Михайло Сідухін Анатолій Дорош Ярослав Прудченко Галина
«30% cashback до 30 років IdeaBank» Аж 60 клієнтів банку відтепер можуть витрачати картками більше. 30% відсотків кешбеку додають задоволення від витрат. Дебетні картки: Богайчук Ярослав Кудлай Олена Яво Едгар Мелейн Голото Валерій Андрієнко Олексій Павленко Людмила Гапон Богдан Тимофієва Марія Макаренко Юрій Тягур Ольга Супруненко Марина Палюшок Юрій Черепанов Максим Петрець Юрій Гончар Єлизавета Нізамієва Данія Артамонова Наталія Мак Світлана Решетило Андрій Христенко Владислав Наумчик Сергій Коваль Іван Бугра Роман Яковець Андрій Ширмаков Кирило Шевчук Ігор Зубрей Ірина Свірняк Наталія Панін Олексій Улей Роман Кредитні картки: Деркач Валерій Федоренко Сергій Тищенко Ріма Артюх Тетяна Панасій Олена Голуб Олег Новаков Максим Білий Петро Дасік Микола Кривобок Ганна Романишин Тетяна Тарнавчик Тетяна Рудюк Галина Маляр Віталій Заіка Тетяна Мамасупова Саіда Кулинич Андрій Шміголь Аліна Дудар Григорій Томачинська Інна Шаламова Лідія Танасійчук Михайло Гарізон Владислав Звєрєв Дмитро Сосніна Олена Магмет Галина Остачук Сергій Власов Володимир Самойлік Петро Яринюк Віта
«Щодня ідеальний кредит під 0%» 30 щасливчиків будуть користуватися кредитними коштами банку і не будуть сплачувати відсотки за користування ним: Смольницький Олег Полин Юлія Літвінов Микола Литюк Віра Харьковська Світлана Зінченко Олександр Красюк Віра Охріменко Андрій Гарасюта Людмила Іванісов Сергій Бардак Володимир Бліхар Олександр Кревська Ольга Резінькова Валентина Вінничук Віталій Касіянчук Ріма Снєжко Дмитро Ямроз Юрій Коровник Наталія Дмитрук Андрій Мажарова Юлія Сендульська Тамара Тюрменко-Табачна Роксана Тараненко Ірина Неклеса Валентина Йосипів Катерина Демченко Тетяна Теслюк Алла Назаров Сергій Кириленко Інна «30 літрів до 30 років IdeaBank» 10 клієнтів перемогли в акції та отримають 1 тис. грн, у тому числі на придбання пального на будь-якій АЗС: Гула Олена Олександренко Анатолій Бала Іван Ковень Олександр Артеменко Тетяна Кутко Юрій Лучко Олександр Пасічник Сергій Атаманюк Олеся Бодня Сергій