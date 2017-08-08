Акції від Ідея Банку

Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:39

Ідея Банк із нагоди свого 30-річчя оголошує результати третього етапу розіграшу призів у ювілейній акції «Ідеальна 30».Днями було проведено розіграш та визначено 130 переможців-щасливчиків третього, останнього етапу акції. Повний список переможців – див. нижче.Загалом у трьох етапах акції приємні подарунки банку отримали 390 клієнтів. Всі вони – клієнти банку, котрі користуються діючими пропозиціями банку – мають кредит, депозит чи картки банку - або нещодавно стали клієнтами банку.Отже, результати 4 позицій акції «Ідеальна 30»:«Мегаприбуток – Ідеальні 30%» 30 клієнтів банку отримали можливість підвищити ставку за депозитом до ювілейних 30%.«30% cashback до 30 років IdeaBank» Аж 60 клієнтів банку відтепер можуть витрачати картками більше. 30% відсотків кешбеку додають задоволення від витрат.«Щодня ідеальний кредит під 0%» 30 щасливчиків будуть користуватися кредитними коштами банку і не будуть сплачувати %.«30 літрів до 30 років IdeaBank» 10 клієнтів перемогли в акції та отримають 1 тис. грн, у тому числі на придбання пального на будь-якій АЗС.Вітаємо переможців! Запрошуємо нових клієнтів скористатися послугами Ідея Банку та стати учасниками майбутніх розіграшів!Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості.Ідея Банк входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A. (Польща).Getin Holding S.A. (Польща) належить 100% акцій банку.Банк надає послуги у 82 відділеннях та 200 консультаційних центрах по всій Україні. Продуктами банку користуються 300 тисяч клієнтів. Команда професіоналів банку об’єднує 1,2 тис. осіб.Банк – переможець низки рейтингів у номінаціях роздрібного кредитування та надійності.ТОП - 3 у номінації «Кредит готівкою» у премії FinAwards 2019ТОП - 20 найнадійніших банків у Рейтингу українських банків Finclub (2018)ТОП - 1 у номінації «Кредит готівкою» у Рейтингу українських банків Finclub (2018)ТОП - 15 у Рейтингу найстійкіших банків фінансового порталу Мінфін (2018)ТОП - 6 Рейтингу найнадійніших банків національного журналу «Новое Время» (2018)Входить до списку 13 найнадійніших українських банків за версією агенції YouControlМегаприбуток – Ідеальні 30%» . 30 клієнтів банку отримали можливість підвищити ставку за депозитом до ювілейних 30% :Лешкович ІванЛозинська ЖаннаДілай ОлександраГарарук ЛюдмилаСеменов МихайлоМарінець ЗеновійХренова СвітланаСемеліт ЮрійХімяк ВеніамінЄремічева МаргаритаКарвацька МаріяЄвстратова ОленаФіліпова СвітланаРибак ЮрійЛюбченко МихайлоГрафова МаргаритаСорокіна ВеронікаФедоренко НаталіяЄзута ВолодимирІванова ТетянаГришанкова СвітланаАзаров ВолодимирПасько МиколаГой СвітланаСінельниченко НінаСтефінін ГалинаЛундяк МихайлоСідухін АнатолійДорош ЯрославПрудченко Галина«30% cashback до 30 років IdeaBank» Аж 60 клієнтів банку відтепер можуть витрачати картками більше. 30% відсотків кешбеку додають задоволення від витрат.Дебетні картки:Богайчук ЯрославКудлай ОленаЯво Едгар МелейнГолото ВалерійАндрієнко ОлексійПавленко ЛюдмилаГапон БогданТимофієва МаріяМакаренко ЮрійТягур ОльгаСупруненко МаринаПалюшок ЮрійЧерепанов МаксимПетрець ЮрійГончар ЄлизаветаНізамієва ДаніяАртамонова НаталіяМак СвітланаРешетило АндрійХристенко ВладиславНаумчик СергійКоваль ІванБугра РоманЯковець АндрійШирмаков КирилоШевчук ІгорЗубрей ІринаСвірняк НаталіяПанін ОлексійУлей РоманКредитні картки:Деркач ВалерійФедоренко СергійТищенко РімаАртюх ТетянаПанасій ОленаГолуб ОлегНоваков МаксимБілий ПетроДасік МиколаКривобок ГаннаРоманишин ТетянаТарнавчик ТетянаРудюк ГалинаМаляр ВіталійЗаіка ТетянаМамасупова СаідаКулинич АндрійШміголь АлінаДудар ГригорійТомачинська ІннаШаламова ЛідіяТанасійчук МихайлоГарізон ВладиславЗвєрєв ДмитроСосніна ОленаМагмет ГалинаОстачук СергійВласов ВолодимирСамойлік ПетроЯринюк Віта«Щодня ідеальний кредит під 0%»30 щасливчиків будуть користуватися кредитними коштами банку і не будуть сплачувати відсотки за користування ним:Смольницький ОлегПолин ЮліяЛітвінов МиколаЛитюк ВіраХарьковська СвітланаЗінченко ОлександрКрасюк ВіраОхріменко АндрійГарасюта ЛюдмилаІванісов СергійБардак ВолодимирБліхар ОлександрКревська ОльгаРезінькова ВалентинаВінничук ВіталійКасіянчук РімаСнєжко ДмитроЯмроз ЮрійКоровник НаталіяДмитрук АндрійМажарова ЮліяСендульська ТамараТюрменко-Табачна РоксанаТараненко ІринаНеклеса ВалентинаЙосипів КатеринаДемченко ТетянаТеслюк АллаНазаров СергійКириленко Інна«30 літрів до 30 років IdeaBank»10 клієнтів перемогли в акції та отримають 1 тис. грн, у тому числі на придбання пального на будь-якій АЗС:Гула ОленаОлександренко АнатолійБала ІванКовень ОлександрАртеменко ТетянаКутко ЮрійЛучко ОлександрПасічник СергійАтаманюк ОлесяБодня Сергій