Акції від Ідея Банку

Вітаємо 30 переможців останнього етапу! Список - нижче.
Таким чином, у всіх етапах ювілейної акції «Ідеальна 30» протягом 3 місяців Ідея Банк привітав із Днем свого народження всього - 420 клієнтів!
Отже, за підсумками всіх етапів акції «Ідеальна 30» клієнти банку виграли:
«Мегаприбуток - Ідеальні 30%»
90 клієнтів отримали підвищені ставки по депозитах.
Наприклад, один із них, розмістивши в банку депозит на суму близько 100 тис. грн, отримує відсотків на майже 15 тис. грн більше, ніж очікував спочатку.
«30 літрів до 30 років IdeaBank»
30 осіб - по 1 тис грн, у тому числі на придбання пального
«30% cashback до 30 років IdeaBank»
180 переможців отримали приємні надходження на карту у вигляді кешбеку.
54 клієнта виграли максимальний кешбек - 500 грн.
А один щасливчик-клієнт із м. Дніпро виграв 3 рази поспіль, причому двічі - максимум. Таким чоном із приводу 30-річчя Ідея Банку у нього на картці виявилося додатково близько 1 100 гривень.
«Щодня ідеальний кредит під 0%»
120 переможців акції не платитимуть відсотки за кредитом та матимуть змогу направити їх на реалізацію нових ідей.
Наприклад, один із клієнтів, який оформив кредит близько 75 тис. грн зможе після перемоги в акції спрямувати ці кошти (близько 33тис. грн) на власні актуальні потреби.
Переможці завершального етапу в акції «Щодня ідеальний кредит під 0%»
Фокіна Марія
Мантуляк Олександра
Зайцева Світлана
Шишук Сергій
Балог Віталій
Тишковець Алла
Волкова Анастасія
Мних Леся
Пустовойт Андрій
Левчук Олександр
Васкевич Микола
Древко Петро
Ярчук Лілія
Михайлюк Марія
Кусьпісь Іван
Молоховська Людмила
Волкова Клавдія
Лукіянюк Ірина
Медвідь Галина
Маковецька Олена
Дудник Роман
Кліментова Вікторія
Досяк Василь
Шулькевич Олена
Каменєва Маргарита
Дречевич Лариса
Реттер Олена
Вінейчук Олександр
Жилюк Іван
Кашталінчук Марія