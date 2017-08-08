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Акції від Ідея Банку

Акції від Ідея Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:31

Ідея Банк вручить подарунки ще 30 клієнтам

Після завершення 3 етапів акції «Ідеальна 30» і вручення подарунків всім 390 переможцям, Ідея Банк вирішив не зупинятися і зробив додатковий – та фінальний - сюрприз для ще для 30 клієнтів, які оформили кредит готівкою.
Вітаємо 30 переможців останнього етапу! Список - нижче.

Таким чином, у всіх етапах ювілейної акції «Ідеальна 30» протягом 3 місяців Ідея Банк привітав із Днем свого народження всього - 420 клієнтів!

Отже, за підсумками всіх етапів акції «Ідеальна 30» клієнти банку виграли:
«Мегаприбуток - Ідеальні 30%»
90 клієнтів отримали підвищені ставки по депозитах.
Наприклад, один із них, розмістивши в банку депозит на суму близько 100 тис. грн, отримує відсотків на майже 15 тис. грн більше, ніж очікував спочатку.
«30 літрів до 30 років IdeaBank»
30 осіб - по 1 тис грн, у тому числі на придбання пального
«30% cashback до 30 років IdeaBank»
180 переможців отримали приємні надходження на карту у вигляді кешбеку.
54 клієнта виграли максимальний кешбек - 500 грн.
А один щасливчик-клієнт із м. Дніпро виграв 3 рази поспіль, причому двічі - максимум. Таким чоном із приводу 30-річчя Ідея Банку у нього на картці виявилося додатково близько 1 100 гривень.
«Щодня ідеальний кредит під 0%»
120 переможців акції не платитимуть відсотки за кредитом та матимуть змогу направити їх на реалізацію нових ідей.
Наприклад, один із клієнтів, який оформив кредит близько 75 тис. грн зможе після перемоги в акції спрямувати ці кошти (близько 33тис. грн) на власні актуальні потреби.

Переможці завершального етапу в акції «Щодня ідеальний кредит під 0%»
Фокіна Марія
Мантуляк Олександра
Зайцева Світлана
Шишук Сергій
Балог Віталій
Тишковець Алла
Волкова Анастасія
Мних Леся
Пустовойт Андрій
Левчук Олександр
Васкевич Микола
Древко Петро
Ярчук Лілія
Михайлюк Марія
Кусьпісь Іван
Молоховська Людмила
Волкова Клавдія
Лукіянюк Ірина
Медвідь Галина
Маковецька Олена
Дудник Роман
Кліментова Вікторія
Досяк Василь
Шулькевич Олена
Каменєва Маргарита
Дречевич Лариса
Реттер Олена
Вінейчук Олександр
Жилюк Іван
Кашталінчук Марія

https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... am-v-akts/
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:43

Поринь у коло друзів разом з Visa

Ідея Банк запрошує приєднатися до партнерської із міжнародною платіжною системою Visa акції «Поринь у коло друзів разом з Visa» на ROSHEN Winter Village у Києві, Харкові та Дніпрі.
Цього року вперше відкрилася святкова локація на території Київської кондитерської фабрики «Рошен» — ROSHEN Winter Village.
На Деміївській площі в Києві (пр. Науки, 1) розміщена величезна відкрита ковзанка із казковою ялинкою та новорічним ярмарком.
Тільки з карткою Visa можливо купити вхідний квиток на ковзанку зі знижкою 20%, ця ж знижка діє на компліменти та приємні пропозиції на території ковзанки. Ковзанка працює до 8 березня 2020 року.
Так само традиційно в Харкові та Дніпрі на головних площах із 7 грудня 2019 року відкриються ковзанки ROSHEN, знижки за умови сплати карткою Visa за квиток становитимуть 15%.
Всі ці спеціальні привілеї дійсні для всіх продуктів Visa!
https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... o-aktsiyi/
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:44

Різдвяна подорож до Лапландії

Ідея Банк бере учать у партнерській акції міжнародної платіжної системи Visa та мережі брендової косметики і парфумерії Bomond.

Умовами акції передбачено, що в період 02–15 грудня 2019 р. при розрахунках картками Visa від Ідея Банку на суму від 1 тис. грн покупець отримує подвійний шанс виграти одну з 3-х подорожей на двох до Лапландії.

За кожні витрачені на приємні покупки для краси 1000 грн покупець має можливість заповнити анкету для участі у розіграші.

А розрахунок карткою Visa удвічі збільшує шанси на виграш: покупець отримує 2 анкети замість однієї.

Розіграш відбудеться шляхом обрання анкет серед всіх учасників у магазині Bomond 22.12 в ЦУМ (м. Київ).

Переможцям одразу зателефонують організатори, розмова буде транслюватися для усіх присутніх на розіграші, який проведе сам Санта!

https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... ozrakhunk/
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 12:34

Отримуйте кешбек 3 грн за 1 л пального

Ідея Банк запрошує своїх клієнтів-держателів карток Visa взяти участь у партнерській акції із мережею заправних станцій SOCAR Energy та отримати унікальний кешбек - 3 грн/л на бензин та ДП та 1 грн/л на LPG.
Для участі в акції достатньо сплатити за пальне, ДП чи LPG карткою Visa через сервіс SOCAR PAY в мобільному додатку SOCAR level.
Кешбек нараховується у вигляді бонусів у мобільному додатку SOCAR level, які можна використати в мережі SOCAR.
Період дії акції: 19 грудня 2019 року – 29 лютого 2020 року (або до вичерпання призового фонду).

Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості.
Ідея Банк входить в європейську фінансову групу Getin Holding S.A. (Польща).
Getin Holding S.A. (Польща) належить 100% акцій банку.
Банк надає послуги в 82 відділеннях і 200 консультаційних центрах по всій Україні. Продуктами банку користуються 300 тис. клієнтів. Команда професіоналів банку об'єднує 1,2 тис. осіб.

SOCAR Energy Ukraine - дочірня компанія Державної нафтової компанії Азербайджану, працює в Україні з 2008 року. Мережа АЗС преміум-класу налічує 60 автозаправних комплексів у 11 областях України. У мережі реалізується паливо пiдвищеної якості власної торгової марки Nano. Загальна кількість персоналу - 1,8 тис. осіб. У мережі для мандрівників доступний ряд сервісів: можливість скористатися ноутбуком із доступом в інтернет, відсканувати і роздрукувати документи; розклад авіарейсів і онлайн реєстрація в аеропорти «Бориспіль», «Київ» і «Львів»; розклад поїздів на Львівському залізничному вокзалі.

https://ideabank.ua/uk/news/akciya-rozr ... te-keshbek
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 12:35

Отримуйте можливість виграти подарунок

Ідея Банк пропонує клієнтам взяти участь у партнерській акції із міжнародною платіжною системою Mastercard та сервісом доставки Glovo.

Для участі в акції достатньо зробити замовлення через мобільний додаток Glovo на суму від 250 грн (з урахуванням вартості доставки) та очікувати результатів розіграшу.
Щотижня розігруються:
• 3 смарт-годинники Apple Watch Series 5 40 mm;
• 3 сертифікати Glovo номіналом 1000 грн.

У фіналі акції буде розіграно три Apple iPhone 11 Pro Max.

Визначення переможців відбувається шляхом випадкової комп’ютерної вибірки.

Акція триває до 26 грудня на всій території в зоні покриття сервісу за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території

Glovo – сервіс доставки їжі та речей, працює в Україні із жовтня 2018 року, наразі доступний у 9 містах країни, в цілому до сервісу підключені понад 4 тис. закладів харчування та магазинів, також деякі супермаркети.
У світі Glovo працює в 26 країнах на чотирьох континентах, Україна була 20 країною, в якій допустився сервіс.

Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості.
Ідея Банк входить в європейську фінансову групу Getin Holding S.A. (Польща).
Getin Holding S.A. (Польща) належить 100% акцій банку.
Банк надає послуги в 82 відділеннях і 200 консультаційних центрах по всій Україні. Продуктами банку користуються 300 тис. клієнтів.
Команда професіоналів банку об'єднує 1,2 тис. осіб.

https://ideabank.ua/uk/news/akciya-rozr ... mozhlivist
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 12:36

Підвищений відсоток за депозитом «До Миколая»

Ідея Банк оголошує акцію для клієнтів, які мають намір оформити депозит напередодні свят, та пропонує підвищені відсотки.

Так, при розміщенні строкового вкладу на 6 місяців до 19 грудня, за перший місяць клієнт отримає підвищені відсотки – 19%.
В наступні місяці – гарантований прибуток становитиме 17,25% (до сплати податків).

Зробіть собі недитячий подарунок – оформлюйте депозит «До Миколая» та отримуйте приємні святкові додаткові кошти!


Ідея Банк належить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A. і вже 30 років безперервно, сумлінно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед клієнтами. Репутацію надійного банку України підтверджує той факт, що 85% наших клієнтів переоформлюють свої вклади на новий строк.
Ідея Банк є постійним членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від моменту його заснування, що є додатковою гарантією. Банк є агентом із виплати коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що є найкращим підтвердженням надійності.


https://ideabank.ua/uk/news/akciya-idey ... o-mikolaya
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:25

Розраховуйтеся картками Mastercard

Ідея Банк пропонує долучитися до партнерської акції спільно із Mastercard та завітати на «Льодову ковзанку» на Контрактовій площі в м. Києві.

В період з 19 грудня 2019 року по 19 січня 2020 року та отримуйте знижку 20% на вхід до «Льодової ковзанки» на Контрактовій площі та оренду ковзанів.

В акції можуть взяти участь усі держателі карток Masterсard®.

Насолоджуйтеся Різдвяними та Новорічними святами разом з друзями, дітьми та рідними на «Льодовій ковзанці» разом із Mastercard та Ідея Банком!

https://ideabank.ua/uk/news/akciya-rozr ... ovzanci-na
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:04

Оплачуйте картками Mastercard від Ідея Банк та отримуйте кеш

Ідея Банк пропонує взяти участь у партнерській акції із Mastercard та отримати гарантований кешбек 10 грн за кожну покупку на OLX із послугою OLX Доставка.
Для участі у акції потрібно:

Бути зареєстрованим користувачем сайту або додатку OLX
Вибрати бажаний товар з каталогу з позначкою OLX Доставка, вказати зручне відділення «Нової Пошти» для отримання замовлення
Оплатити карткою Mastercard будь-яку покупку на OLX
Скористатися послугою OLX Доставка: забрати замовлення в відділенні «Нова Пошта» та отримати кешбек 10 гривень на картку Mastercard протягом 48 годин з моменту отримання товару.


Період проведення акції: з 03.02.2020 р. по 16.03.2020 р.
Купуйте товари онлайн на OLX із Mastercard із використанням послуги OLX Доставка – отримайте кешбек 10 грн із кожної покупки!
Деталі акції – за посиланням.

https://ideabank.ua/uk/news/akciya-opla ... rantovaniy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:35

Сплачуйте картками Mastercard та вигравайте подарунки

Ідея Банк запрошує взяти участь у партнерській акції із міжнародною платіжною системою Mastercard та національним оператором доставки «Нова Пошта» та скористатися шансом виграти один із двох iPhone 11 або один із 200 сертифікатів MAKEUP номіналом 500 гривень кожен.

В акції можуть взяти участь всі держателі карток Mastercard.
Для участі необхідно:

Завантажити мобільний додаток «Нова Пошта» або на зайти на сайт «Нова Пошта» novaposhta.ua
Оплатити вартість посилки та доставки онлайн карткою Mastercard через мобільний додаток або на сайті «Нова Пошта» novaposhta.ua
Зареєструвати переказ – внести номер електронної накладної у спеціальну форму на сайті http://www.online.novaposhta.ua
Акція триває з 14 лютого до 14 квітня 2020 року.
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-spla ... -poshti-ta
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