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Акції від Ідея Банку

Акції від Ідея Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 10:53

Акція! «Cash-back 50% – це реально»

Ідея Банк оголошує про старт акції для держателів карток Card Blanche Blue.
Клієнтів банку, які можуть взяти учать в акції, банк інформує, відправивши повідомлення в Viber, SMS або по телефону (IVR).
Для участі в акції клієнтам необхідно оплатити карткою Card Blanche Blue щонайменше 10 операцій розрахунку у магазинах та/або в мережі Інтернет за рахунок кредитних коштів.
Для того, щоб отримати максимальний кешбек, потрібно розрахуватися кредитними коштами на картці – більш як 50 разів.
10-19 оплат карткою – Cash-back 10%
20-29 оплат карткою – Cash-back 20%
30-39 оплат карткою – Cash-back 30%
40-49 оплат карткою – Cash-back 40%
50 шт. і більше оплат карткою – Cash-back 50%
Максимальний Cash-back – 1000 грн (до оподаткування).
Строк дії акції – 24 лютого - 24 березня 2020 року включно.
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-idey ... natisya-do
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:07

Сплачуйте картками Visa за сервіс таксі Bolt

Ідея Банк пропонує своїм клієнтам-держателям карток Visa долучитися до партнерської акції із сервісом таксі Bolt, мета якої - спільними зусиллями полегшити життя медиків під час карантину– зробити їх поїздки містом безкоштовними.

Для участі в акції необхідно сплатити за сервіс Bolt карткою Visa.

До кожної поїздки, оплаченої карткою Visa, будуть додані 50 грн на фінансування безкоштовних поїздок для медиків. Адже дуже важливо, щоб вони швидко пересувались містом у період карантину і могли допомагати людям одужувати.

Строк дії акції 30 березня 2020 – завершення карантину (попередньо 24 квітня 2020 року).
https://ideabank.ua/uk/news/splachuyte- ... te-medikam
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
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