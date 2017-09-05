Акції від Ідея Банку

Клієнтів банку, які можуть взяти учать в акції, банк інформує, відправивши повідомлення в Viber, SMS або по телефону (IVR).
Для участі в акції клієнтам необхідно оплатити карткою Card Blanche Blue щонайменше 10 операцій розрахунку у магазинах та/або в мережі Інтернет за рахунок кредитних коштів.
Для того, щоб отримати максимальний кешбек, потрібно розрахуватися кредитними коштами на картці – більш як 50 разів.
10-19 оплат карткою – Cash-back 10%
20-29 оплат карткою – Cash-back 20%
30-39 оплат карткою – Cash-back 30%
40-49 оплат карткою – Cash-back 40%
50 шт. і більше оплат карткою – Cash-back 50%
Максимальний Cash-back – 1000 грн (до оподаткування).
Строк дії акції – 24 лютого - 24 березня 2020 року включно.