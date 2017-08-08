RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від Ідея Банку

Акції від Ідея Банку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 10:53

Акція! «Cash-back 50% – це реально»

Ідея Банк оголошує про старт акції для держателів карток Card Blanche Blue.
Клієнтів банку, які можуть взяти учать в акції, банк інформує, відправивши повідомлення в Viber, SMS або по телефону (IVR).
Для участі в акції клієнтам необхідно оплатити карткою Card Blanche Blue щонайменше 10 операцій розрахунку у магазинах та/або в мережі Інтернет за рахунок кредитних коштів.
Для того, щоб отримати максимальний кешбек, потрібно розрахуватися кредитними коштами на картці – більш як 50 разів.
10-19 оплат карткою – Cash-back 10%
20-29 оплат карткою – Cash-back 20%
30-39 оплат карткою – Cash-back 30%
40-49 оплат карткою – Cash-back 40%
50 шт. і більше оплат карткою – Cash-back 50%
Максимальний Cash-back – 1000 грн (до оподаткування).
Строк дії акції – 24 лютого - 24 березня 2020 року включно.
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-idey ... natisya-do
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1253
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:07

Сплачуйте картками Visa за сервіс таксі Bolt

Ідея Банк пропонує своїм клієнтам-держателям карток Visa долучитися до партнерської акції із сервісом таксі Bolt, мета якої - спільними зусиллями полегшити життя медиків під час карантину– зробити їх поїздки містом безкоштовними.

Для участі в акції необхідно сплатити за сервіс Bolt карткою Visa.

До кожної поїздки, оплаченої карткою Visa, будуть додані 50 грн на фінансування безкоштовних поїздок для медиків. Адже дуже важливо, щоб вони швидко пересувались містом у період карантину і могли допомагати людям одужувати.

Строк дії акції 30 березня 2020 – завершення карантину (попередньо 24 квітня 2020 року).
https://ideabank.ua/uk/news/splachuyte- ... te-medikam
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1253
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:30

Внось післяплату з MasterPass на «Новій Пошті» за єдиним тар

Ідея Банк бере участь у партнерській акції спільно із «Нова пошта» та Mastercard та допомагає економити на доставці покупок за умови оплати в інтернет або додатку.
Відповідно до умов акції, при оплаті за посилки у мобільному додатку «Нова Пошта» або через особистий кабінет на сайті novaposhta.ua сплачується фіксований тариф – лише 20 грн. Тоді як звичайна вартість тарифу становить 20 грн +2% від суми переказу.
Для того, щоб взяти участь у акції, потрібно зайти у мобільний додаток або особистий кабінет особистий кабінет на сайті novaposhta.ua та оплатити переказ із використанням гаманця MasterPass.
Оплату можна проводити карткою будь-якої міжнародної платіжної системи, що зареєстрована в гаманці.
Акція поширюється тільки на онлайн-оплати, при сплаті у відділеннях вартість послуг не змінилася.
Акція діє з 13 травня до 30 червня 2020 року на всій території України за винятком ООС та тимчасово окупованої території.
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-vnos ... fom-20-grn
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1253
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ТАСКОМБАНК 1 ... 4, 5, 6
Assistant_Portal » Пон 04 вер, 2017 17:34
53 20551
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 10:47
Assistant_Portal
Акції від банку Credit-Agricole 1, 2, 3
Ірина_ » Сер 16 сер, 2017 11:43
29 5118
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 10:09
Assistant_Portal
Акції від ПриватБанку 1 ... 16, 17, 18
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 17:11
177 37026
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 11:06
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1463)
19.05.2020 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.