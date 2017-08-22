Акції від Ідея Банку

Ідея Банк оголошує про старт акції для держателів карток Card Blanche Blue. Клієнтів банку, які можуть взяти учать в акції, банк інформує, відправивши повідомлення в Viber, SMS або по телефону (IVR). Для участі в акції клієнтам необхідно оплатити карткою Card Blanche Blue щонайменше 10 операцій розрахунку у магазинах та/або в мережі Інтернет за рахунок кредитних коштів. Для того, щоб отримати максимальний кешбек, потрібно розрахуватися кредитними коштами на картці – більш як 50 разів. 10-19 оплат карткою – Cash-back 10% 20-29 оплат карткою – Cash-back 20% 30-39 оплат карткою – Cash-back 30% 40-49 оплат карткою – Cash-back 40% 50 шт. і більше оплат карткою – Cash-back 50% Максимальний Cash-back – 1000 грн (до оподаткування). Строк дії акції – 24 лютого - 24 березня 2020 року включно. https://ideabank.ua/uk/news/akciya-idey ... natisya-do
Ідея Банк пропонує своїм клієнтам-держателям карток Visa долучитися до партнерської акції із сервісом таксі Bolt, мета якої - спільними зусиллями полегшити життя медиків під час карантину– зробити їх поїздки містом безкоштовними.
Для участі в акції необхідно сплатити за сервіс Bolt карткою Visa.
До кожної поїздки, оплаченої карткою Visa, будуть додані 50 грн на фінансування безкоштовних поїздок для медиків. Адже дуже важливо, щоб вони швидко пересувались містом у період карантину і могли допомагати людям одужувати.
Ідея Банк бере участь у партнерській акції спільно із «Нова пошта» та Mastercard та допомагає економити на доставці покупок за умови оплати в інтернет або додатку. Відповідно до умов акції, при оплаті за посилки у мобільному додатку «Нова Пошта» або через особистий кабінет на сайті novaposhta.ua сплачується фіксований тариф – лише 20 грн. Тоді як звичайна вартість тарифу становить 20 грн +2% від суми переказу. Для того, щоб взяти участь у акції, потрібно зайти у мобільний додаток або особистий кабінет особистий кабінет на сайті novaposhta.ua та оплатити переказ із використанням гаманця MasterPass. Оплату можна проводити карткою будь-якої міжнародної платіжної системи, що зареєстрована в гаманці. Акція поширюється тільки на онлайн-оплати, при сплаті у відділеннях вартість послуг не змінилася. Акція діє з 13 травня до 30 червня 2020 року на всій території України за винятком ООС та тимчасово окупованої території. https://ideabank.ua/uk/news/akciya-vnos ... fom-20-grn
Ідея Банк нагадує своїм клієнтам-держателям карток Mastercard про переваги програми Mastercard Bilshe. Наразі програма «повертається із відпустки» із новими промо-акціями та пропозиціями від партнерів, які підготували ще більше знижок, бонусів та розіграшів. Нагадаємо, програма Mastercard Bilshe надає можливість заробляти бали за розрахунки на суму понад 50 грн картками Mastercard та використовувати їх для отримання знижок і унікальних пропозицій від партнерів. Важливо: тим клієнтам, які вже користувалися програмою до канікул, потрібно повторно пройти реєстрацію та підключити свої картки у персональному кабінеті. Бали, які накопичилися піч час канікул, - не скасовуються, окрім балів, зароблених картками, термін дії яких закінчився. Отже, реєструйтеся в програмі Mastercard Bilshe та відкривайте для себе світ привілеїв та ексклюзивних можливостей. Готуйтеся до приємних несподіванок із колесом сюрпризів! Детальніше про оновлену програму Mastercard Bilshe.
до 200 тис грн кредитного ліміту до 3 місяців пільговий період річна ставка 48% (4 % в місяць)
Cashback: 10% - на першу операцію, 1% усюди, крім аптек, в т.ч. за операції за рахунок власних коштів Безкоштовно: оформлення, поповнення на сайті Ідея Банку, правило «Не користуєшся карткою - не платиш», картка в преміальному сегменті World MasterCard.
Додатковий дохід: • 10% на залишок власних коштів на рахунку • +0,5% до ставки депозиту при розміщенні в Інтернет Банкінгу • Отримання депозитного сертифікату
Участь у Програмі лояльності мережі аптек «Подорожник» • 3% знижки на будь-які товари • Спеціальні пропозиції
Для того, щоб отримати картку, потрібно: • Здійснити покупку на суму від 150 грн у аптеках мережі «Подорожник» за адресами: м. Львів, пл. Соборна, 17 та вул. Зелена, 1. (Наразі доступний у цих двох точках, опісля партнери мають намір масштабувати його по всій Україні) • Заповнити коротку анкету для Банку • Очікувати дзвінка із контакт-центру Ідея Банку для з’ясування деталей та погодження заявки на картку • Прийти до відділення банку з паспортом та кодом для активації отриманої картки в аптеці https://ideabank.ua/uk/news/ideya-bank- ... ik-u-lvovi
Ідея Банк запрошує приєднатися до спільної акції із міжнародною платіжною системою Mastercard та сервісу доставки Glovo. Участь у акції дасть змогу за умови сплати замовлення від 100 грн карткою Mastercard у додатку Glovo отримати промокод на безкоштовну доставку наступного замовлення.
Умови участі:
Бути зареєстрованим користувачем Glovo Додати картку Mastercard в розділ «Способи оплати» Оплатити карткою замовлення від 100 грн одним чеком На наступний день отримати промокод і активувати його в мобільному додатку Glovo в розділі «Промокоди» При оформленні наступного замовлення оплатити його карткою і застосувати промокод для отримання безкоштовної доставки
Оплачуйте покупки карткою Mastercard від Ідея Банку у мобільному додатку «Фора» - отримуйте у 5 разів більше балів у програмі лояльності «Фора club».
Як взяти участь в акції:
Переконайтесь, що у Вас є платіжна картка Mastercard від Ідея Банку та що Ви учасник програми «Фора club» Завантажте мобільний додаток «Фора» або відкрийте вже встановлений Виберіть карту Mastercard від Ідея Банку у додатку «Фора» та оплатіть покупку Використовуйте накопичені додаткові бали - за кожну витрачену 1 гривню 5 балів замість 1 балу - відповідно загальних умов програми «Фора club»
Ідея Банк пропронує своїм клієнтам-держателям карток Mastercard долучитися до акції та отримати більше сюрпризів та сертифікатів від партнерів Mastercard.
Для участі в акції: 1. Зареєструйте (якщо ви ще не зареєстровані) Вашу картку Mastercard від Ідея Банку у програмі Mastercard.Більше на сайті https://bilshe.mastercard.ua/ 2. Платіть карткою та отримуйте 1 бал за кожну транзакцію від 50 грн або оплату карткою на турнікетах у транспорті або 2 бали за такі само оплати гаджетами. 3. Крутіть колесо сюрпризів на https://bilshe.mastercard.ua/ та отримуйте гарантовані подарунки. Кожен оберт – 10 балів. За добу можна зробити 3 оберти колеса сюрпризів.
На вас чекають три тижні особливих подарунків у трьох тематичних категоріях: • Музика 13-19.07 (iphone 11 pro + airPods Pro, Музична колонка, Ссртифікати concert.ua, Fishka, поповнення мобільного та Портмоне) • Подорожі (02.07-26.07): подорож до Карпат на двох, чохол для валізи, дорожній набір (подушка, маска, беруші), сертифікати Decalthon, Farvater.travel, Okko, Uklon, Сушия • Кіно&мистецтво (27.07-22.08): телевізор та передплата Меgogo, сертифікат Multiplex, передплати Меgogo, сертифікати Епіцентр Деко, Yakaboo та Gold.ua
Крутіть колесо сюрпризів та дізнайтеся, який подарунок отримаєте саме Ви! Акція діє із 13.07.2020 по 02.08.2020 включно та території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. https://bilshe.mastercard.ua/
Ідея Банк запрошує своїх клієнтів-держателів карток Visa взяти участь у партнерській акції із інтернет-магазином Kasta. Взяти участь – просто: • розраховуйтесь карткою Visa від Ідея Банку на сайті https://kasta.ua • отримайте 10% додаткової знижки на літні категорії товарів.
Знижка 10% автоматично додається до існуючих знижок при оплаті карткою Visa від Ідея Банку на сайті.
Акція діє до 09.08.2020р. включно.
Не прогавте можливість освіжити свій літній гардероб, купуйте сукні, футболки та майки, блузи та туніки, джинси, купальники, спідниці, сумки, кеди і кросівки, босоніжки і сабо, прикраси, шорти, головні убори, гаманці та візитниці, ремені, в’єтнамки та шльопанці. https://kasta.ua%26nbsp/
Ідея Банк інформує своїх бізнес-клієнтів, які мають або хочуть оформити Business Card про додаткові переваги програми Mastercard Більше. В акції можуть взяти участь держателі бізнес-карток Mastercard від Ідея Банку, існуючі учасники Програми Mastercard Більше та ще незареєстровані користувачі. Для того, щоб скористатися перевагами Програми Mastercard Більше: 1. Зареєструйте вашу бізнес-картку в програмі Mastercard Більше https://bilshe.mastercard.ua/; 2. Оплачуйте покупки і послуги та збирайте бали; 3. Обмінюйте бали на знижки і пропозиції від партнерів.
У Програмі беруть участь партнери: мережа ОККО, сервісb Uklon, Glovo zakaz.ua школа англійської EnglishDom, ділові аксесуари Blanknote, сервіс доставки води IDS Aqua Servise, страхування Polis UA.
Обмінюйте накопичені бали за розрахунки Business Card від Ідея Банку на бонуси й знижки на різноманітні послуги – від доставки товарів до страхування чи вивчення англійської мови! https://bilshe.mastercard.ua/