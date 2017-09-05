Ідея Банк дарує новим клієнтам бонус за участь в акції «Лови момент»
https://news.finance.ua/ua/na-rahunok-5 ... ovy-moment
3 5 травня до 30 червня 2026 року
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 11 тра, 2026 07:56
Re: Акції від Ідея Банку
Ідея Банк дарує новим клієнтам бонус за участь в акції «Лови момент»
https://news.finance.ua/ua/na-rahunok-5 ... ovy-moment
3 5 травня до 30 червня 2026 року
Додано: Чет 02 лип, 2026 09:39
Re: Акції від Ідея Банку
Акція«Знижки на поїздки до 20% при оплаті картками від Mastercard»
https://news.finance.ua/ua/mastercard-t ... ortnishymy
Акція діє в період з 01.06.2026 по 31.08.2026
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