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"Status Group"

"Status Group"
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:00

ЖК "Ривьера", ул. Малоземельная - "Status Group"

Никому не рекомендую застройщика.Долгострой.Деньги у людей собирает,а не строит год и затягивает.Не подключил газ,дом без отопления,вода и электричество от застройщика.
dianatalia
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:04

Застройщик отвратительный. Не рекомендую с ним связываться,так как жизнь в купленной квартире начинает становиться адом. Задержка строительства была примерно на полтора года,а количество отрицательных нюансов продолжает увеличиваться с каждым днем. Когда оформление квартиры мы хотели провести у своего нотариуса,представители застройщика угрожали отобрать у нас квартиру,расторгнув договор в одностороннем порядке и удержав с нас 10%-и все это только потому,что не хотели потерять несколько тысяч на оформлении. Подключить газ у вас тоже не получится,даже не надейтесь. При покупке квартиры у нас под окнами по проекту должен был быть парк-теперь идет стройка,причем в такой близости ,что ,если постараться,то можно будет здороваться за руками с жильцами этого дома. Рассказывать можно долго,но вишенка на торте-это то,что застройщик выставил охрану и не пускает жителей заехать во двор,причем даже разгрузиться,при этом пытаясь загнать всех на свою стоянку (цена на которой в два раза выше по району). И пару недель назад 20 машин были облиты кислотой. Совпадение?-не думаю...
leru
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:16

Re: "Status Group"

  leru написав:Застройщик отвратительный. Не рекомендую с ним связываться,так как жизнь в купленной квартире начинает становиться адом. Задержка строительства была примерно на полтора года,а количество отрицательных нюансов продолжает увеличиваться с каждым днем. Когда оформление квартиры мы хотели провести у своего нотариуса,представители застройщика угрожали отобрать у нас квартиру,расторгнув договор в одностороннем порядке и удержав с нас 10%-и все это только потому,что не хотели потерять несколько тысяч на оформлении. Подключить газ у вас тоже не получится,даже не надейтесь. При покупке квартиры у нас под окнами по проекту должен был быть парк-теперь идет стройка,причем в такой близости ,что ,если постараться,то можно будет здороваться за руками с жильцами этого дома. Рассказывать можно долго,но вишенка на торте-это то,что застройщик выставил охрану и не пускает жителей заехать во двор,причем даже разгрузиться,при этом пытаясь загнать всех на свою стоянку (цена на которой в два раза выше по району). И пару недель назад 20 машин были облиты кислотой. Совпадение?-не думаю...

Ничего себе страсти... у меня просто двоюродная сестра живет в этом районе, и засматривалась на комплекс.. типа поменять квартиру хотят.. после такого я уже ей буду говорить что не надо..
nadaPups
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:03

Негатив в сторону данного застройщика абсолютно необоснованный. При всех возможных недоделках или недочетах в работе, которые есть у любого действующего застройщика, людей они не кидают, честно сдают квартиры в надлежащем состоянии по очень хорошей цене, о которой еще можно нормально сторговаться.
kirillfomamirosh
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