"Status Group"

Додано: Чет 10 жов, 2019 22:04

Застройщик отвратительный. Не рекомендую с ним связываться,так как жизнь в купленной квартире начинает становиться адом. Задержка строительства была примерно на полтора года,а количество отрицательных нюансов продолжает увеличиваться с каждым днем. Когда оформление квартиры мы хотели провести у своего нотариуса,представители застройщика угрожали отобрать у нас квартиру,расторгнув договор в одностороннем порядке и удержав с нас 10%-и все это только потому,что не хотели потерять несколько тысяч на оформлении. Подключить газ у вас тоже не получится,даже не надейтесь. При покупке квартиры у нас под окнами по проекту должен был быть парк-теперь идет стройка,причем в такой близости ,что ,если постараться,то можно будет здороваться за руками с жильцами этого дома. Рассказывать можно долго,но вишенка на торте-это то,что застройщик выставил охрану и не пускает жителей заехать во двор,причем даже разгрузиться,при этом пытаясь загнать всех на свою стоянку (цена на которой в два раза выше по району). И пару недель назад 20 машин были облиты кислотой. Совпадение?-не думаю...