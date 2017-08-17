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Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:00
ЖК "Ривьера", ул. Малоземельная - "Status Group"
Никому не рекомендую застройщика.Долгострой.Деньги у людей собирает,а не строит год и затягивает.Не подключил газ,дом без отопления,вода и электричество от застройщика.
Додано: Чет 10 жов, 2019 22:04
Застройщик отвратительный. Не рекомендую с ним связываться,так как жизнь в купленной квартире начинает становиться адом. Задержка строительства была примерно на полтора года,а количество отрицательных нюансов продолжает увеличиваться с каждым днем. Когда оформление квартиры мы хотели провести у своего нотариуса,представители застройщика угрожали отобрать у нас квартиру,расторгнув договор в одностороннем порядке и удержав с нас 10%-и все это только потому,что не хотели потерять несколько тысяч на оформлении. Подключить газ у вас тоже не получится,даже не надейтесь. При покупке квартиры у нас под окнами по проекту должен был быть парк-теперь идет стройка,причем в такой близости ,что ,если постараться,то можно будет здороваться за руками с жильцами этого дома. Рассказывать можно долго,но вишенка на торте-это то,что застройщик выставил охрану и не пускает жителей заехать во двор,причем даже разгрузиться,при этом пытаясь загнать всех на свою стоянку (цена на которой в два раза выше по району). И пару недель назад 20 машин были облиты кислотой. Совпадение?-не думаю...
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:16
Re: "Status Group"
Ничего себе страсти... у меня просто двоюродная сестра живет в этом районе, и засматривалась на комплекс.. типа поменять квартиру хотят.. после такого я уже ей буду говорить что не надо..
Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:43
Ну негатив все могут лить и осуждать, а как дело до дела - так язык в попку. Лично я за пару лет жизни в ривьере ни одного недовольного жителя не встретил, все как то просто живут и решают свои какие-то проблемы локально, самостоятельно. Это наверное у категоричных чсвшников немного крышку рвёт, что им в попу не дуют))) вывод делайте сами)))
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