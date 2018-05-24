"Мотор Січ" презентувала вертоліт власного виробництва "Наді

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 вер, 2017 11:23
Sommer Нет пророка в своем отечестве. (Новый Завет, Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 57)
Додано: П'ят 03 лис, 2017 17:00
Мне казалось, что в понятие полностью наш самолёт входит и дизайн ??? Потому и масса вопросов с недоумением "на картинке Ми-2". А в остальном... всё хорошо, всё хорошо... Дай Бог развития украинскому вертолётостроению и без копирования росстехники!
Додано: Вів 07 лис, 2017 19:18
Привет россиянам! Приходится с нуля делать аккаунты?
Дизайн там другой. В теме есть ссылки на изображения.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:16
Re: Нади
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:56
Вертолетостроение - беспредметный спор.
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-березні 2018 року 38 272,5 млн.грн.
Включает в себя
Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Виробництво електронних компонентів і плат
Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення
Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників
Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання
Виробництво електричного устатковання
Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури
Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
Виробництво батарей і акумуляторів
Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв
Виробництво електричного освітлювального устатковання
Виробництво побутових приладів
Виробництво іншого електричного устатковання
Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
Виробництво машин і устатковання загального призначення
Виробництво інших машин і устаткування загального призначення
Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства
Виробництво металообробних машин і верстатів
Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення
Виробництво машин і устатковання для металургії
Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва
Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
Виробництво автотранспортних засобів
Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів
Виробництво інших транспортних засобів
Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
Т.е. все машиностроение, металлобработка, производство электронных компонентов, производство электрооборудования в стране за 1-ый квартал составляет 38,2 млрд. гривен - менее 500 млн. долларов в месяц. При таких объемах производства просто физически НЕВОЗМОЖНО СЕРИЙНОЕ производство самолетов/вертолетов или ракет.
Зараз переглядають цей форум: locustsucol, manko74, safonovstanislav і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|