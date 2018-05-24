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"Мотор Січ" презентувала
вертоліт власного виробництва "Наді

"Мотор Січ" презентувала вертоліт власного виробництва "Наді
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2017 11:23

Sommer Нет пророка в своем отечестве. (Новый Завет, Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 57)
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2017 17:00

Мне казалось, что в понятие полностью наш самолёт входит и дизайн ??? Потому и масса вопросов с недоумением "на картинке Ми-2". А в остальном... всё хорошо, всё хорошо... Дай Бог развития украинскому вертолётостроению и без копирования росстехники!
tu134a
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2017 19:18

  tu134a написав:Мне казалось, что в понятие полностью наш самолёт входит и дизайн ??? Потому и масса вопросов с недоумением "на картинке Ми-2". А в остальном... всё хорошо, всё хорошо... Дай Бог развития украинскому вертолётостроению и без копирования росстехники!

Привет россиянам! Приходится с нуля делать аккаунты?
Дизайн там другой. В теме есть ссылки на изображения.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:16

Re: Нади

  locustsucol написав:Вертолёты должны быть современные, с легким управлением, высокой надежностью, современным оборудованием, котрого никогда не было и не делали в Украине. Надия - годится только как временный вариант для армии, он имеет несопоставимо худшие характиристики, в сравнении с закупаемыми для МВС Airbus Н145, Н125 и Н225. Ну а главное, господа пророссийские зрадофилы, то что вы умалчиваете, бубня про мифическую ненавистную вам "власть", избранную украинцами, ненавистную вам Украину - "Надия", Ми-2МСБ - не Украинский вертолёт, в Украине вертолётов никогда не производили(мы не говорим о поштучных спортивных микровертолётах от мелких украинских частных компаний, неспособных и за 5 лет построить что-то подобное в екземпляре даже 1 шт.). Это российский вертолёт!, модернизированный в Моторсичи - т.е. это тупиковый вариант, с одним екземпляром в данный момент, запчасти для которго есть только у агрессора(кроме силовой установки). Моторсич не имеет возможностей, сертификатов, чертежей, конструкторов, ничего - для того, чтобы производить эти вертолёты, не говоря о том, что она никогда вертолёты и не производила и не произвела ни одного вертолёта. И официально закупать для МВС российские вертолёты - это мегазрада и идиотизм - давать деньги агрессору на его ВПК. А гипотетически через 5 лет начать строить копию этого 50-летнего хлама - незаконно, по правилам сертификации воздушных судов в мире(а это гражданские машины, не военные, где это осбенно важно).
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:56

Вертолетостроение - беспредметный спор.
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-березні 2018 року 38 272,5 млн.грн.
Включает в себя
Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Виробництво електронних компонентів і плат
Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення
Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників
Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання
Виробництво електричного устатковання
Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури
Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
Виробництво батарей і акумуляторів
Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв
Виробництво електричного освітлювального устатковання
Виробництво побутових приладів
Виробництво іншого електричного устатковання
Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
Виробництво машин і устатковання загального призначення
Виробництво інших машин і устаткування загального призначення
Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства
Виробництво металообробних машин і верстатів
Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення
Виробництво машин і устатковання для металургії
Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва
Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
Виробництво автотранспортних засобів
Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів
Виробництво інших транспортних засобів
Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. все машиностроение, металлобработка, производство электронных компонентов, производство электрооборудования в стране за 1-ый квартал составляет 38,2 млрд. гривен - менее 500 млн. долларов в месяц. При таких объемах производства просто физически НЕВОЗМОЖНО СЕРИЙНОЕ производство самолетов/вертолетов или ракет.
Волгарь
 
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