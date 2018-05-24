"Мотор Січ" презентувала вертоліт власного виробництва "Наді

Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:56

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-березні 2018 року 38 272,5 млн.грн.

Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

Виробництво електронних компонентів і плат

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання

Виробництво електричного устатковання

Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури

Виробництво батарей і акумуляторів

Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв

Виробництво електричного освітлювального устатковання

Виробництво побутових приладів

Виробництво іншого електричного устатковання

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

Виробництво машин і устатковання загального призначення

Виробництво інших машин і устаткування загального призначення

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

Виробництво металообробних машин і верстатів

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення

Виробництво машин і устатковання для металургії

Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва

Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

Виробництво автотранспортних засобів

Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

Виробництво інших транспортних засобів

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

Вертолетостроение - беспредметный спор.Включает в себяТ.е. все машиностроение, металлобработка, производство электронных компонентов, производство электрооборудования в стране за 1-ый квартал составляет 38,2 млрд. гривен - менее 500 млн. долларов в месяц. При таких объемах производства просто физически НЕВОЗМОЖНО СЕРИЙНОЕ производство самолетов/вертолетов или ракет.