|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 11 жов, 2017 15:41
Я би взагалі не довіряв Укрпошті, зараз є ціла низка більш зручних почтових сервісів.
Додано: Пон 16 жов, 2017 21:37
!!!
Спасибо за информацию, реально не знала!)
Додано: Пон 30 жов, 2017 14:45
Тоже заказывал несколько раз через Али. Дали трек номер. Правда не ясна достоверность информации - мне посылка шла три недели. При этом большую часть времени она какбы в китае находилась на одном из складов.
Другая посылка пришла за полторы недели. По трекеру отслеживалась корректно. Сейчас, кстати, УкрПочта мне в вайбере сообщение прислала о прибытии посылки. Удобно однако.
Так что считаю можно спокойно заказывать в Китае. Правда я не заказывал бы там вещи дороже 30-50 уе, страшно
Додано: Пон 30 жов, 2017 17:12
Защита покупателя
IvanChay
На али есть возврат денег, в случае нарушения условий продавцом.
Можете здесь почитать про это
Додано: Сер 15 лис, 2017 10:33
Товар з Китаю
Замовляла на Алі товари, як правило, з безплатною доставкою. Всього - разів 10, мабуть. Сумки, аксесуари до телефону, біжутерію і т.п. Товар приходив від 3 тижнів до 2 місяців (максиум). Не було жодного випадку, щоб не прийшов. Після зростання курсу купувати на Алі немає сенсу. За такі гроші можна і в Україні купити якісний товар.
Додано: Вів 09 січ, 2018 21:44
Re: Як отримати товар з Китаю Укрпоштою
Стараюсь вообще не использовать УКР почту, уж лучше откуда то из за граници, там все проще и быстрее
Додано: Нед 14 січ, 2018 16:22
pidvysockiy Не знаю, мое отделение укр почты работает хорошо, Всегда приходит смс, если я не прихожу в течение 3х дней - звонят на мобильный и напоминают
Додано: Нед 14 січ, 2018 18:38
Re: Як отримати товар з Китаю Укрпоштою
"Откуда то из-за границы" на укрпочту и приходит чаще всего
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
реклама
|