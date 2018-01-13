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Як отримати товар
з Китаю Укрпоштою

Як отримати товар з Китаю Укрпоштою
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2017 15:41

Я би взагалі не довіряв Укрпошті, зараз є ціла низка більш зручних почтових сервісів.
Volodimyr
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 жов, 2017 21:37

!!!

Спасибо за информацию, реально не знала!)
oliviya1619
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Повідомлення Додано: Вів 17 жов, 2017 05:50

Volodimyr
Сейчас у Укрпочты, есть большое преимущество, это цена!
oliviya1619
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 14:45

Тоже заказывал несколько раз через Али. Дали трек номер. Правда не ясна достоверность информации - мне посылка шла три недели. При этом большую часть времени она какбы в китае находилась на одном из складов. :roll:

Другая посылка пришла за полторы недели. По трекеру отслеживалась корректно. Сейчас, кстати, УкрПочта мне в вайбере сообщение прислала о прибытии посылки. Удобно однако.

Так что считаю можно спокойно заказывать в Китае. Правда я не заказывал бы там вещи дороже 30-50 уе, страшно :(
IvanChay
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 17:12

Защита покупателя

IvanChay
На али есть возврат денег, в случае нарушения условий продавцом.
Можете здесь почитать про это http://activities.aliexpress.com/ru/buy ... 2684K0Wfhq
petr_petrov_web
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2017 10:33

Товар з Китаю

Замовляла на Алі товари, як правило, з безплатною доставкою. Всього - разів 10, мабуть. Сумки, аксесуари до телефону, біжутерію і т.п. Товар приходив від 3 тижнів до 2 місяців (максиум). Не було жодного випадку, щоб не прийшов. Після зростання курсу купувати на Алі немає сенсу. За такі гроші можна і в Україні купити якісний товар.
bet90
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:44

Re: Як отримати товар з Китаю Укрпоштою

Стараюсь вообще не использовать УКР почту, уж лучше откуда то из за граници, там все проще и быстрее
Olenka Nik
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:22

pidvysockiy Не знаю, мое отделение укр почты работает хорошо, Всегда приходит смс, если я не прихожу в течение 3х дней - звонят на мобильный и напоминают
Olenka Nik
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 18:38

Re: Як отримати товар з Китаю Укрпоштою

Olenka Nik написав:Стараюсь вообще не использовать УКР почту, уж лучше откуда то из за граници, там все проще и быстрее
"Откуда то из-за границы" на укрпочту и приходит чаще всего
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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