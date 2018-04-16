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Хочу взять кредит на карту
в MyCredit, кто брал?

Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:15

Re: Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?

  sanovich1983 написав:...а на поверку переплата 350%
Максимальная годовая процентная ставка, включающая ссудный процент, а также все остальные комиссии и расходы за год составляет 584%.
По данным с сайта https://mycredit.ua/ru

Само больше в одной из таких организаций видел ставку до 700%.
И как народ ведётся?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:31

  MASolomko написав:Само больше в одной из таких организаций видел ставку до 700%.
И как народ ведётся?

Так это стандартная "ломбардная" или "микрофинансовая" ставка: 1,5%-2% в день.
Годовая конечно выглядит вообще дико :-)
Но как ни странно, есть спрос и предложение
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:31

  MASolomko написав:Само больше в одной из таких организаций видел ставку до 700%.
И как народ ведётся?

Я видел 2% в день с ежемесячной капитализацией. 28147% годовых. Взял 1000 грн, через год верни 281 470 грн. Это если не будет просрочки.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:38

safonovstanislav Всем приветы!!! Нужна помощь или информация про пользовательские кредиты. Кто-то использовал получение микрокредитов в интернете онлайн? Тысячу раз попадалась разная реклама, где обещают, не вставая с дивана, даем любую сумму на ваш счет, нужен только ваш паспорт и код...Сейчас нужны 10500 гривен на принтер, возврат денег через 5-6 дней, ищу варианты, типа быстроденьги и т.д. Кто что посоветует чтобы переплата по процентам не росла выше неба ежеминутно?

Как я сам допер, процентные ставки микрокредитов в среднем в 2018 году составляют около 1-3% в день, это зависит от суммы кредита в основном. Но есть и варианты кредитов со ставкой менее 1%!!! Ставки от 0,5 до 0,17% в день!!! Я долго искал именно такой вариант, чтобы минимально переплачивать на процентах, нашел сам когда залез на https://fin32.com/ua/sgroshi.com.ua , там куча предложений, пришлось перечитать массу вариантов, но оно того стоило. Кому надо – пробуйте))
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