Максимальная годовая процентная ставка, включающая ссудный процент, а также все остальные комиссии и расходы за год составляет 584%.
По данным с сайта
Само больше в одной из таких организаций видел ставку до 700%.
И как народ ведётся?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:15
Re: Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?
Максимальная годовая процентная ставка, включающая ссудный процент, а также все остальные комиссии и расходы за год составляет 584%.
По данным с сайта
Само больше в одной из таких организаций видел ставку до 700%.
И как народ ведётся?
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:31
Так это стандартная "ломбардная" или "микрофинансовая" ставка: 1,5%-2% в день.
Годовая конечно выглядит вообще дико
Но как ни странно, есть спрос и предложение
Всё IMHO
Додано: Вів 24 кві, 2018 22:31
Додано: Пон 30 кві, 2018 22:38
safonovstanislav Всем приветы!!! Нужна помощь или информация про пользовательские кредиты. Кто-то использовал получение микрокредитов в интернете онлайн? Тысячу раз попадалась разная реклама, где обещают, не вставая с дивана, даем любую сумму на ваш счет, нужен только ваш паспорт и код...Сейчас нужны 10500 гривен на принтер, возврат денег через 5-6 дней, ищу варианты, типа быстроденьги и т.д. Кто что посоветует чтобы переплата по процентам не росла выше неба ежеминутно?
Как я сам допер, процентные ставки микрокредитов в среднем в 2018 году составляют около 1-3% в день, это зависит от суммы кредита в основном. Но есть и варианты кредитов со ставкой менее 1%!!! Ставки от 0,5 до 0,17% в день!!! Я долго искал именно такой вариант, чтобы минимально переплачивать на процентах, нашел сам когда залез на
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