Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?

Додано: Пон 30 кві, 2018 22:38

Всем приветы!!! Нужна помощь или информация про пользовательские кредиты. Кто-то использовал получение микрокредитов в интернете онлайн? Тысячу раз попадалась разная реклама, где обещают, не вставая с дивана, даем любую сумму на ваш счет, нужен только ваш паспорт и код...Сейчас нужны 10500 гривен на принтер, возврат денег через 5-6 дней, ищу варианты, типа быстроденьги и т.д. Кто что посоветует чтобы переплата по процентам не росла выше неба ежеминутно?Как я сам допер, процентные ставки микрокредитов в среднем в 2018 году составляют около 1-3% в день, это зависит от суммы кредита в основном. Но есть и варианты кредитов со ставкой менее 1%!!! Ставки от 0,5 до 0,17% в день!!! Я долго искал именно такой вариант, чтобы минимально переплачивать на процентах, нашел сам когда залез на, там куча предложений, пришлось перечитать массу вариантов, но оно того стоило. Кому надо – пробуйте))