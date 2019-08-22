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Хочу взять кредит на карту
в MyCredit, кто брал?

Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:15

Re: Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?

  sanovich1983 написав:...а на поверку переплата 350%
Максимальная годовая процентная ставка, включающая ссудный процент, а также все остальные комиссии и расходы за год составляет 584%.
По данным с сайта https://mycredit.ua/ru

Само больше в одной из таких организаций видел ставку до 700%.
И как народ ведётся?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:31

  MASolomko написав:Само больше в одной из таких организаций видел ставку до 700%.
И как народ ведётся?

Так это стандартная "ломбардная" или "микрофинансовая" ставка: 1,5%-2% в день.
Годовая конечно выглядит вообще дико :-)
Но как ни странно, есть спрос и предложение
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:31

  MASolomko написав:Само больше в одной из таких организаций видел ставку до 700%.
И как народ ведётся?

Я видел 2% в день с ежемесячной капитализацией. 28147% годовых. Взял 1000 грн, через год верни 281 470 грн. Это если не будет просрочки.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:36

В конторе беру в среднем раз в месяц. Уже больше года. Нареканий нет вообще. Деньги без лишних вопросов-допросов переводят после подачи заявки за 5-7 минут от силы. В моем списке вторая контора мосле манивео. И главное вовремя словить промо-коды на не какие то жалкие 10-20%, а 50%. Пользуюсь с ходу и особо не парюсь.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:24

Не знаю кто как, а я предпочитаю сервисы по подбору кредитов. Сразу видны все предложения, можно посмотреть процент и срок пользования. Таких сайтов сейчас полно...
Kravchuk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:17

  lyubimova86 написав:Добрый день. Кто брал онлайн кредиты, а именно в MyCredit? Поделитесь опытом пожалуйста...


Мне оформили кредит на 7000 гривен, деньги перечисли через 15 минут. Но есть компании и где больше выдают.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:51

  Kravchuk написав:Не знаю кто как, а я предпочитаю сервисы по подбору кредитов. Сразу видны все предложения, можно посмотреть процент и срок пользования. Таких сайтов сейчас полно...


Вы правы, это удобно когда можно подобрать кредит на карту по нужным параметрам. Еще плюс в том что можно найти те микрофинансовые компании где высокая вероятность одобрения заявки, и можно очень быстро получить деньги, буквально за 15-20 минут.
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