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У НКРЕКП пояснили, хто має
платити за газовий лічильник

У НКРЕКП пояснили, хто має платити за газовий лічильник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2017 07:56

  Кузя написав:
  cannabis_ua написав:Это где такое написано?
В квартирах с однофазным подключением и чайник (2 кВт) с утюгом (2 кВт) одновременно не включишь?
p.s.
Перекос фаз может быть и с 3х фазным подключением, если безграмотно нагрузку по фазам раскидать.

Так ты можешь и больше 10 кВт набрать (болер - 2,5кВт, чайник - 2,0 кВт, два обогревателя - по 2,5кВт, фен -1,5кВт и еще чего либо). Посмотри свой договор с энергетиками (если таковой у тебя есть) на какую нагрузку подключена твоя квартира.
Безграмотному электроподключением нечего заниматься.

У меня новостройка. Автомат на 40А только на плиту. Счетчик на 60А.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2017 08:06

  kristi написав:Какие 10 квт?-3 квт, на двухкомнатную советский стандарт ,включишь электрочайник быстрый 2 квт и еще че нить выше 1 квт -вырубон автомата.Ну да, там умные начали приглашать электриков автоматы грубые поставить,а потом что, провода горят и кипишь в подьезде.
покупаем медный кабель и разводку... ага я этим спецам говорю :расчет на потребление макс..подводка кабеля к дому на щиток..он выдержит ваши запросы?Идите гуляйте специалисты,я не хочу делать магистраль от щита до квартиры потому что подводка к дому не выдержит..

Если мы о квартирах советской постройки то в большинстве случаев там и жить небезопасно.
А одну фазу на квартиру сейчас и современные застройщики ведут, но там нагрузку можно подключать совершенно другую.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2017 08:08

cannabis_ua
Так у тебя уже 3 фазы заведено. Автомат не показатель. Да и счетчик с запасом должен быть. Что у тебя в договоре о максимальной нагрузке написано?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2017 10:53

  Кузя написав:cannabis_ua
Так у тебя уже 3 фазы заведено. Автомат не показатель. Да и счетчик с запасом должен быть. Что у тебя в договоре о максимальной нагрузке написано?

У меня 1 фаза. Договора на руках нет, смотрю по автоматах. На 60А застройщик поставил.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2017 08:23

cannabis_ua
Ты уж как то определись 40А или 60А у тебя автомат :)
Автомат ставится на аварийный случай. Максимальная рабочая нагрузка должна быть значительно меньше (автомат долго не выдержит работу на максимальном токе). Если нет договора, можешь поинтересоваться у застройщика или энергетиков на какую нагрузку проектировалась твоя квартира. Там безусловно есть запас, но он не безграничный.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2017 11:07

  Кузя написав:cannabis_ua
Ты уж как то определись 40А или 60А у тебя автомат :)
Автомат ставится на аварийный случай. Максимальная рабочая нагрузка должна быть значительно меньше (автомат долго не выдержит работу на максимальном токе). Если нет договора, можешь поинтересоваться у застройщика или энергетиков на какую нагрузку проектировалась твоя квартира. Там безусловно есть запас, но он не безграничный.

40А только на плиту - это электрик ставил, а 60А на всю линию, которая в квартиру заходит - это застройщик поставил. В квартиру заходит многожильная медь, правда не знаю сколько см. но толще чем на плиту одножильный.
Застройщик экономный оказался.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:13

Скажите пожалуйста, а если газовый счётчик стоит в магазине, кто должен заниматься им?
potapovich_fastiv
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