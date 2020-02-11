У НКРЕКП пояснили, хто має платити за газовий лічильник
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
cannabis_ua написав:Это где такое написано? В квартирах с однофазным подключением и чайник (2 кВт) с утюгом (2 кВт) одновременно не включишь? p.s. Перекос фаз может быть и с 3х фазным подключением, если безграмотно нагрузку по фазам раскидать.
Так ты можешь и больше 10 кВт набрать (болер - 2,5кВт, чайник - 2,0 кВт, два обогревателя - по 2,5кВт, фен -1,5кВт и еще чего либо). Посмотри свой договор с энергетиками (если таковой у тебя есть) на какую нагрузку подключена твоя квартира. Безграмотному электроподключением нечего заниматься.
У меня новостройка. Автомат на 40А только на плиту. Счетчик на 60А.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
kristi написав:Какие 10 квт?-3 квт, на двухкомнатную советский стандарт ,включишь электрочайник быстрый 2 квт и еще че нить выше 1 квт -вырубон автомата.Ну да, там умные начали приглашать электриков автоматы грубые поставить,а потом что, провода горят и кипишь в подьезде. покупаем медный кабель и разводку... ага я этим спецам говорю :расчет на потребление макс..подводка кабеля к дому на щиток..он выдержит ваши запросы?Идите гуляйте специалисты,я не хочу делать магистраль от щита до квартиры потому что подводка к дому не выдержит..
Если мы о квартирах советской постройки то в большинстве случаев там и жить небезопасно. А одну фазу на квартиру сейчас и современные застройщики ведут, но там нагрузку можно подключать совершенно другую.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Кузя написав:cannabis_ua Так у тебя уже 3 фазы заведено. Автомат не показатель. Да и счетчик с запасом должен быть. Что у тебя в договоре о максимальной нагрузке написано?
У меня 1 фаза. Договора на руках нет, смотрю по автоматах. На 60А застройщик поставил.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua Ты уж как то определись 40А или 60А у тебя автомат Автомат ставится на аварийный случай. Максимальная рабочая нагрузка должна быть значительно меньше (автомат долго не выдержит работу на максимальном токе). Если нет договора, можешь поинтересоваться у застройщика или энергетиков на какую нагрузку проектировалась твоя квартира. Там безусловно есть запас, но он не безграничный.
Кузя написав:cannabis_ua Ты уж как то определись 40А или 60А у тебя автомат Автомат ставится на аварийный случай. Максимальная рабочая нагрузка должна быть значительно меньше (автомат долго не выдержит работу на максимальном токе). Если нет договора, можешь поинтересоваться у застройщика или энергетиков на какую нагрузку проектировалась твоя квартира. Там безусловно есть запас, но он не безграничный.
40А только на плиту - это электрик ставил, а 60А на всю линию, которая в квартиру заходит - это застройщик поставил. В квартиру заходит многожильная медь, правда не знаю сколько см. но толще чем на плиту одножильный. Застройщик экономный оказался.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.