Додано: П'ят 01 вер, 2017 12:41

Как безопасно продавать на OLX



Здесь я расскажу о том, как продавать на OLX свои товары и не терять при этом деньги.

Казалось бы, продавцу потерять деньги невозможно поскольку он либо получит их за свой товар, либо товар останется у него. Однако, большинство сделок сейчас совершается удаленно, когда продавец не видит покупателя и товар пересылается в другой город одной из служб доставки, а деньги приходят переводом.



Первый способ потерять деньги.

Покупатель заказывает товар с оплатой наложенным платежом. Вы соглашаетесь, высылаете посылку, а покупатель потом ее не забирает. В этом случае чтобы получить товар обратно вам придется заплатить за его доставку и в почтовое отделение покупателя, и обратно к вам. На Новой Почте это будет стоить около 60-100 грн. в зависимости от веса посылки, на Укрпочте немного дешевле. Если вы продаете товары, которые стоят недорого, например, меньше 100 грн. то подобные траты лишают смысла продажу, поскольку они могут перекрыть стоимость самого товара. Что нужно знать, чтобы этого по возможности избежать:

1) Изучите свою целевую аудиторию. Если это люди не совсем здоровые, пожилого возраста то будьте особенно тщательными при описании своего товара и разъяснении его характеристик и особенностей. Если есть какое-то недопонимание с их стороны, то от продажи наложенным платежом лучше отказаться. Остерегайтесь молодых мам. У них всегда много забот и получение посылки будет далеко не на первом месте.

2) Поговорите с покупателем по телефону, предварительно позвонив ему. Если это человек высокомерный, вздорный, вспыльчивый или чересчур строгий, то также лучше отказаться от продажи наложенным платежом.

3) Проверьте наличие данных покупателя на сервисах, которые разоблачают мошенников, например, svolota.org.ua



Второй способ потерять деньги.

Этот способ является мошенничеством и относится к более дорогим товарам, таким, например, как электроника. Мошенник звонит вам с предложением купить товар и отправить его ему наложенным платежом. При этом он оставляет данные реального покупателя, который хотел бы приобрести подобного рода товар. Реального покупателя мошенник предварительно обманул, заманив низкой ценой в фальшивом объявлении, а затем выдав себя за вас и потребовав с покупателя частичную предоплату. Таким образом, покупатель убежден, что это вы ему звонили и предложили отличный товар по очень низкой цене.

Далее вы, ничего не подозревая, отправляете товар покупателю, который, возможно, внес за него предоплату мошеннику. Покупатель, получая товар видит, что это не то, что он заказывал и по этой причине отказывается забирать товар из Новой Почты. При этом он не знает, что изначально он договаривался не с вами, а с мошенником. В результате вы вынуждены оплачивать доставку товара туда и назад, покупатель также может пострадать в случае если он внес мошеннику предоплату. Мошенник при этом просто исчезает с телефона.

Как этого избежать. Всегда перед отправкой товара убедитесь, что телефон, указываемый в посылке как телефон получателя совпадает с тем телефоном по которому вы общались с покупателем. Если на Новой Почте выяснится, что телефон получателя другой, то позвоните по нему и еще раз подтвердите покупку, уточнив все ее детали: модель, год выпуска и цену.



Будьте бдительны и удачных продаж!