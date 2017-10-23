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Как безопасно
продавать на OLX

Как безопасно продавать на OLX
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2017 12:41

Как безопасно продавать на OLX

Как безопасно продавать на OLX

Здесь я расскажу о том, как продавать на OLX свои товары и не терять при этом деньги.
Казалось бы, продавцу потерять деньги невозможно поскольку он либо получит их за свой товар, либо товар останется у него. Однако, большинство сделок сейчас совершается удаленно, когда продавец не видит покупателя и товар пересылается в другой город одной из служб доставки, а деньги приходят переводом.

Первый способ потерять деньги.
Покупатель заказывает товар с оплатой наложенным платежом. Вы соглашаетесь, высылаете посылку, а покупатель потом ее не забирает. В этом случае чтобы получить товар обратно вам придется заплатить за его доставку и в почтовое отделение покупателя, и обратно к вам. На Новой Почте это будет стоить около 60-100 грн. в зависимости от веса посылки, на Укрпочте немного дешевле. Если вы продаете товары, которые стоят недорого, например, меньше 100 грн. то подобные траты лишают смысла продажу, поскольку они могут перекрыть стоимость самого товара. Что нужно знать, чтобы этого по возможности избежать:
1) Изучите свою целевую аудиторию. Если это люди не совсем здоровые, пожилого возраста то будьте особенно тщательными при описании своего товара и разъяснении его характеристик и особенностей. Если есть какое-то недопонимание с их стороны, то от продажи наложенным платежом лучше отказаться. Остерегайтесь молодых мам. У них всегда много забот и получение посылки будет далеко не на первом месте.
2) Поговорите с покупателем по телефону, предварительно позвонив ему. Если это человек высокомерный, вздорный, вспыльчивый или чересчур строгий, то также лучше отказаться от продажи наложенным платежом.
3) Проверьте наличие данных покупателя на сервисах, которые разоблачают мошенников, например, svolota.org.ua

Второй способ потерять деньги.
Этот способ является мошенничеством и относится к более дорогим товарам, таким, например, как электроника. Мошенник звонит вам с предложением купить товар и отправить его ему наложенным платежом. При этом он оставляет данные реального покупателя, который хотел бы приобрести подобного рода товар. Реального покупателя мошенник предварительно обманул, заманив низкой ценой в фальшивом объявлении, а затем выдав себя за вас и потребовав с покупателя частичную предоплату. Таким образом, покупатель убежден, что это вы ему звонили и предложили отличный товар по очень низкой цене.
Далее вы, ничего не подозревая, отправляете товар покупателю, который, возможно, внес за него предоплату мошеннику. Покупатель, получая товар видит, что это не то, что он заказывал и по этой причине отказывается забирать товар из Новой Почты. При этом он не знает, что изначально он договаривался не с вами, а с мошенником. В результате вы вынуждены оплачивать доставку товара туда и назад, покупатель также может пострадать в случае если он внес мошеннику предоплату. Мошенник при этом просто исчезает с телефона.
Как этого избежать. Всегда перед отправкой товара убедитесь, что телефон, указываемый в посылке как телефон получателя совпадает с тем телефоном по которому вы общались с покупателем. Если на Новой Почте выяснится, что телефон получателя другой, то позвоните по нему и еще раз подтвердите покупку, уточнив все ее детали: модель, год выпуска и цену.

Будьте бдительны и удачных продаж!
olivera
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2017 09:33

Добавлю еще один способ, как обманывают продавцов на ОЛХ.

1. Звонит покупатель, хочет купить товар лично при встрече, чтобы убедится в его исправности. Казалось бы никакого подвоха.
2. Перед встречей звонит, дико извинияется, говорит, типа: "Я очень занят или уехал, на встречу придет мой друг, который проверит товар, мне позвонит, Вы скинете номер карточки банка, и я Вам оплачу на карточку, а Вы отдадите ему товар".
3. Вы встречаетесь в людном месте, друг покупателя осматривает товар, звонит ему, говорит, что все в порядке и можно оплачивать. Вы называете номер карточки, Вам приходит СМС о зачислении денег. Вы отдаете товар.... и остаетесь без товара и денег.

Потому что СМС приходит не от банка, а с левого номера, на что вы не обратили внимания.

История реальная.

Как обезопасить себя.
1. У многих по 2 номера телефона. В объявлении всегда указывайте номер, который не привязан к банковскому счету. Т.е. к банкингу привязан номер Киевстара, а СМС о зачислении денег приходит на МТС.
2. Отдавайте товар только после проверки наличия денег в банкомате или через интернет-банкинг. Встречу назначайте там, где вы можете это проверить.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:55

о безопасной продаже услуг на olx

Однако, господа... Начитался и ужаснулся. В ближайшем будущем, вполне интернет-предпринимателям услуги по фин. безопасности актуальными будут на все 100!

P.S. Лично я, предоплату беру за свои услуги (маркетинг, реклама в интернете - прим.) в полном объеме. А если что не нравиться, рекомендую искать дальше :lol:
jakecopernik
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:42

jakecopernik После прочитанного теперь вообще опасаюсь что-либо продавать с ОЛХ. Не могу понять, почему такая раскрученная платформа вообще не пытается как-то обезопасить свою аудиторию
Olenka Nik
 
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