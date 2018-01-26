Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Этого не знаю.
Но это ж как бы ИМХО известный тут сервис
можно проверить
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 03 лис, 2017 11:21
Этого не знаю.
Но это ж как бы ИМХО известный тут сервис
можно проверить
Додано: П'ят 03 лис, 2017 11:51
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
у Привата комиссия небольшая за коммуналку, многие счета идут без комиссии, также можно платить на сайте монополиста
Редактор форума: Этот комментарий попал в подборку самого интересного на форуме 03.11.2017.
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https://twitter.com/CrimeaUA1
Додано: Пон 06 лис, 2017 08:38
На сайте монополиста Львовгаз только
ipay - 1,5% комиссии (але не менше 3,00 грн)
portmone - 1,3% комиссии (але не менше 3,00 грн)
easypay - 1,5% комиссии (для карт не форварда/изипея)
А через ПБ (infolviv.com.ua или privatbank.ua/fast-pay) - 0,8% комиссии.
Так что не все монополисты - йогурты.
ПС
Посмотрел внимательно - там сайт не Львовгаза, а Львовгазсбыта, а личный кабинет, как и страница оплаты - это общеукраинский монополист 104.ua.
И да, конечно же, данные про размер комиссии там нигде не указаны. Счастливый плательщик может увидеть комиссию только в конечной сумме в последнем из окон с подтверждениями.
Додано: Суб 18 лис, 2017 11:23
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
В monobank любая коммуналка без комиссии, даже ОСМД и домофон. Но ещё не все компании и не во всех городах прописали. Конкретно по моему адресу в Днепре покрыто 100% услуг.
Додано: Вів 21 лис, 2017 22:48
Додано: Вів 21 лис, 2017 22:51
Приват24.
Додано: Сер 22 лис, 2017 12:32
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Теж сплачую через Приват. Наче зручно!
Додано: Суб 27 січ, 2018 00:39
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
сплачую через платежи на довільні реквізити в 24\7 Ощада. Окрім електрики, бо спробував- пише що технічна похибка....тепла лінія на морозі, причину назвати не може\не хоче..... твердять, що надалі все буде ОК
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