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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2017 11:21

  clientage написав:и кешбэээк?

Этого не знаю.

Но это ж как бы ИМХО известный тут сервис https://privatbank.ua/ru/fast-pay
можно проверить
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2017 11:24

ПС
Киев там тоже есть
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2017 11:51

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

у Привата комиссия небольшая за коммуналку, многие счета идут без комиссии, также можно платить на сайте монополиста

Редактор форума: Этот комментарий попал в подборку самого интересного на форуме 03.11.2017.
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https://twitter.com/CrimeaUA1 8)
kievlyanka
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Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2017 08:38

  kievlyanka написав:у Привата комиссия небольшая за коммуналку, многие счета идут без комиссии, также можно платить на сайте монополиста

На сайте монополиста Львовгаз только
ipay - 1,5% комиссии (але не менше 3,00 грн)
portmone - 1,3% комиссии (але не менше 3,00 грн)
easypay - 1,5% комиссии (для карт не форварда/изипея)

А через ПБ (infolviv.com.ua или privatbank.ua/fast-pay) - 0,8% комиссии.

Так что не все монополисты - йогурты. :)

ПС
Посмотрел внимательно - там сайт не Львовгаза, а Львовгазсбыта, а личный кабинет, как и страница оплаты - это общеукраинский монополист 104.ua.

И да, конечно же, данные про размер комиссии там нигде не указаны. Счастливый плательщик может увидеть комиссию только в конечной сумме в последнем из окон с подтверждениями.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2017 16:25

Мне через приват удобно. Давно уже плачу, не выходя из дома)
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2017 11:23

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

В monobank любая коммуналка без комиссии, даже ОСМД и домофон. Но ещё не все компании и не во всех городах прописали. Конкретно по моему адресу в Днепре покрыто 100% услуг.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2017 22:48

  тарасов написав:Investor_K

Подскажите плиз, а как вы платите в П24 без комиссии, у меня почему то за коммуналку постоянно берет комиссию...

раздел "регулярные платежи". :-)
Qwerty1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2017 22:51

  Andey написав:Знакомый пожаловался, что теперь невозможно оплатить услуги водоснабжения (харьков) в интернете картой без комиссии. Раньше на сайте "КП Харьковводоканал" была опция оплатить картой любого банка без комиссии. Недавно эту кнопку убрали.
И теперь единственный вариант оплаты без комиссии - это наличными в кассах Мегабанка.
Знает ли кто как оплатить "за воду" картой любого банка Украины по интернету без комиссии?


Приват24.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2017 12:32

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Теж сплачую через Приват. Наче зручно!
Zaritskaya
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:39

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

сплачую через платежи на довільні реквізити в 24\7 Ощада. Окрім електрики, бо спробував- пише що технічна похибка....тепла лінія на морозі, причину назвати не може\не хоче..... твердять, що надалі все буде ОК
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