Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 29 січ, 2018 10:20
Qwerty1999 написав:
Приват24.
Zaritskaya написав:
Теж сплачую через Приват. Наче зручно!
я правильно зрозумів, що через приват24 без коміссії тільки в розділі регулярні платежі?
finfen
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Додано: Пон 29 січ, 2018 14:05
finfen написав: Qwerty1999 написав:
Приват24.
Zaritskaya написав:
Теж сплачую через Приват. Наче зручно!
я правильно зрозумів, що через приват24 без коміссії тільки в розділі регулярні платежі?
верно
Stringer
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1
Додано: Пон 29 січ, 2018 14:19
finfen написав: Qwerty1999 написав:
Приват24.
Zaritskaya написав:
Теж сплачую через Приват. Наче зручно!
я правильно зрозумів, що через приват24 без коміссії тільки в розділі регулярні платежі?
в моем городе только на две конторы берут 1 грн за платежку, все остальные без комиссии даже с кредитных
Vint
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Додано: Сер 31 січ, 2018 15:17
Stringer написав:
верно
если нерегулярные платежи, то какая комиссия через приват24?
finfen
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Додано: Сер 31 січ, 2018 15:26
finfen написав: Stringer написав:
верно
если нерегулярные платежи, то какая комиссия через приват24?
зависит от поставщика услуги, размер комиссии виден до оплаты
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vollena71
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Додано: Чет 01 лют, 2018 12:24
vollena71 написав:
зависит от поставщика услуги, размер комиссии виден до оплаты
а если, все-таки, регулярная оплата, то как решается вопрос с тем, что каждый месяц может варьироваться размер оплаты, так как варьируется размер потребляемых услуг плательщиком?
finfen
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Додано: Чет 01 лют, 2018 12:45
finfen написав:
а если, все-таки, регулярная оплата, то как решается вопрос с тем, что каждый месяц может варьироваться размер оплаты, так как варьируется размер потребляемых услуг плательщиком?
Можно выбрать вариант не фиксированная сумма оплаты, а "по задолженности" оплата будет по сумме счета выставленного поставщиком. Только дата платежа должна быть выбрана позже даты начисления оплаты за услуги.
А можно корректировать фиксированную сумму.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: Сер 28 лют, 2018 16:23
На телефон пришло смс-предложение от ИзиПей на 5 лет бесплатно оплачивать комуслуги. Кто-нибудь пользуется уже кобрендингом данным? Как тестирование?
https://easypay.ua/description/easypayd ... ite_header
finfen
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Додано: Чет 15 бер, 2018 18:37
Так
https://payhub.com.ua/
без комиса первые 3 месяца только? А дальше - перерегистрация? Кто-то пробовал? А то мне пока и зарегиться трудно - firefox и opera не дают нажать кнопку Продовжити.
cheburek3
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Додано: Чет 15 бер, 2018 18:56
cheburek3
Я тут плачу только киевенерго (гор вода, отопление, электрика) только через переход из личного кабинета, это пока бесплатно.
Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно
PUnder
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