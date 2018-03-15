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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:53

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  PUnder написав:Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно

Да я вот тоже по кабинетам хожу. Думал, где бы сразу и "утримання будынкив" оплатить. Там кабинет Гиоца уже не тот, что раньше(
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:17

цікава інформація), але наскільки я знаю що у приваті набагато менша комісія чим у альфабанку
tushitel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:53

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Может кто знает, где оплатить детский садик Киева без комиссии? Пока не нашёл такой возможности.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:43

  Andrew75 написав:Может кто знает, где оплатить детский садик Киева без комиссии? Пока не нашёл такой возможности.

В Альфе есть готовый шаблон в Платежі/Інші/ДитСадки
Вот тока не знаю как там за кредитные будет. В принципе по стандарным шаблонам нашару д.б. :)

А тут https://easypay.ua/utility/kindergartens платно уже?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 4567
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