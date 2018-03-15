Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Да я вот тоже по кабинетам хожу. Думал, где бы сразу и "утримання будынкив" оплатить. Там кабинет Гиоца уже не тот, что раньше(
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:53
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:17
цікава інформація), але наскільки я знаю що у приваті набагато менша комісія чим у альфабанку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:53
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Может кто знает, где оплатить детский садик Киева без комиссии? Пока не нашёл такой возможности.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:43
В Альфе есть готовый шаблон в Платежі/Інші/ДитСадки
Вот тока не знаю как там за кредитные будет. В принципе по стандарным шаблонам нашару д.б.
А тут
... делайте хоть что-нибудь!
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