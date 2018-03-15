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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:53

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  PUnder написав:Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно

Да я вот тоже по кабинетам хожу. Думал, где бы сразу и "утримання будынкив" оплатить. Там кабинет Гиоца уже не тот, что раньше(
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:17

цікава інформація), але наскільки я знаю що у приваті набагато менша комісія чим у альфабанку
tushitel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:53

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Может кто знает, где оплатить детский садик Киева без комиссии? Пока не нашёл такой возможности.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:43

  Andrew75 написав:Может кто знает, где оплатить детский садик Киева без комиссии? Пока не нашёл такой возможности.

В Альфе есть готовый шаблон в Платежі/Інші/ДитСадки
Вот тока не знаю как там за кредитные будет. В принципе по стандарным шаблонам нашару д.б. :)

А тут https://easypay.ua/utility/kindergartens платно уже?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:27

  clientage написав:
  Andrew75 написав:Может кто знает, где оплатить детский садик Киева без комиссии? Пока не нашёл такой возможности.

В Альфе есть готовый шаблон в Платежі/Інші/ДитСадки
Вот тока не знаю как там за кредитные будет. В принципе по стандарным шаблонам нашару д.б. :)

А тут https://easypay.ua/utility/kindergartens платно уже?

Через Альфу что-то не работает. Не нравится Альфе персональный номер ребёнка, хотя он правильный.
А через Изипей платно, хочет комиссию.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:32

Дит. Садок

Сплатити без комісії можна лише через безкоштовний СЕП (Альфа, Ощад), ввівши вручну реквізити
Готові шаблони Альфи, Привата платні.
Сервіси типу ізі, коли я перевіряв, також брали мзду
Haza
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:44

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Смотрю, вроде можно в Портмоне садик оплатить, в режиме "Комиссия", но проверить пока не могу, потому что свежий счет ещё не подтянулся в Портмоне.
Кстати, как этот режим "Комиссия" работает? У меня раньше было переключено на "Месяц". Я так понимаю, в режиме "Комиссия" что-то платится с комиссией, а что-то без?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:47

  Haza написав:Сплатити без комісії можна лише через безкоштовний СЕП (Альфа, Ощад), ввівши вручну реквізити
Готові шаблони Альфи, Привата платні.
Сервіси типу ізі, коли я перевіряв, також брали мзду

Як колись писали розумні форумчани: коли щось платиш, треба ж на цьому ще заробити кешбеком. Я що заробиш, коли СЕПом платиш? :)
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:50

  Andrew75 написав:Смотрю, вроде можно в Портмоне садик оплатить, в режиме "Комиссия", но проверить пока не могу, потому что свежий счет ещё не подтянулся в Портмоне.
Кстати, как этот режим "Комиссия" работает? У меня раньше было переключено на "Месяц". Я так понимаю, в режиме "Комиссия" что-то платится с комиссией, а что-то без?

ДА. Вернее все с комисс, только иногда комисс =0 :)
А с абонкой платишь ту абонку, а дальше все типа нашару

А тууут? https://www.ipay.ua/ru/bills/detskiye-sady
я кадато по 5грн с коллег в офисе тут сшибал :)
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 16 бер, 2018 11:54, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:50

Andrew75
Ви питали як оплатити безкоштовно, про 'булочку' мови не було :)
Haza
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