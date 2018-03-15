Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Да я вот тоже по кабинетам хожу. Думал, где бы сразу и "утримання будынкив" оплатить. Там кабинет Гиоца уже не тот, что раньше(
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:53
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:17
цікава інформація), але наскільки я знаю що у приваті набагато менша комісія чим у альфабанку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:53
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Может кто знает, где оплатить детский садик Киева без комиссии? Пока не нашёл такой возможности.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:43
В Альфе есть готовый шаблон в Платежі/Інші/ДитСадки
Вот тока не знаю как там за кредитные будет. В принципе по стандарным шаблонам нашару д.б.
А тут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:27
Через Альфу что-то не работает. Не нравится Альфе персональный номер ребёнка, хотя он правильный.
А через Изипей платно, хочет комиссию.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:32
Дит. Садок
Сплатити без комісії можна лише через безкоштовний СЕП (Альфа, Ощад), ввівши вручну реквізити
Готові шаблони Альфи, Привата платні.
Сервіси типу ізі, коли я перевіряв, також брали мзду
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:44
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Смотрю, вроде можно в Портмоне садик оплатить, в режиме "Комиссия", но проверить пока не могу, потому что свежий счет ещё не подтянулся в Портмоне.
Кстати, как этот режим "Комиссия" работает? У меня раньше было переключено на "Месяц". Я так понимаю, в режиме "Комиссия" что-то платится с комиссией, а что-то без?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:47
Як колись писали розумні форумчани: коли щось платиш, треба ж на цьому ще заробити кешбеком. Я що заробиш, коли СЕПом платиш?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:50
ДА. Вернее все с комисс, только иногда комисс =0
А с абонкой платишь ту абонку, а дальше все типа нашару
А тууут?
я кадато по 5грн с коллег в офисе тут сшибал
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 16 бер, 2018 11:54, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:50
Andrew75
Ви питали як оплатити безкоштовно, про 'булочку' мови не було
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