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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:52

  cheburek3 написав:
  PUnder написав:Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно

Да я вот тоже по кабинетам хожу. Думал, где бы сразу и "утримання будынкив" оплатить. Там кабинет Гиоца уже не тот, что раньше(

утримання,водоканал и газ квартир при ГИОЦ- альфой или моней плачу (в кабине ГИОЦ завтра или через день датой оплаты видны уже),можно ощАдским адом,но не нра интерфейс.Киевенерговское все без комис можно и приватом.Комиссий не плачу принципиально.При оплате моней еще и грейс гасится на сумму оплаты :wink: .
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:54

  Haza написав:Andrew75
Ви питали як оплатити безкоштовно, про 'булочку' мови не було :)

Та я СЕПом завжди і платив раніше. От захотілося тепер і булочку (рибку) з"їсти... :)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:57

  clientage написав:
  Andrew75 написав:Смотрю, вроде можно в Портмоне садик оплатить, в режиме "Комиссия", но проверить пока не могу, потому что свежий счет ещё не подтянулся в Портмоне.
Кстати, как этот режим "Комиссия" работает? У меня раньше было переключено на "Месяц". Я так понимаю, в режиме "Комиссия" что-то платится с комиссией, а что-то без?

ДА. Вернее все с комисс, только иногда комисс =0 :)
А с абонкой платишь ту абонку, а дальше все типа нашару

А тууут? https://www.ipay.ua/ru/bills/detskiye-sady
я кадато по 5грн с коллег в офисе тут сшибал :)

Когда-то была акция в айпей на садики, уже закончилось. Теперь с комиссий.
А абонплату на портмоне мне платить не выгодно, потому что все свои счета могу оплатить и без Портмоне бесплатно и с кешбеком. Кроме, садика.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:04

  PUnder написав:cheburek3

Я тут плачу только киевенерго (гор вода, отопление, электрика) только через переход из личного кабинета, это пока бесплатно.
Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно :)

Киевводоканал через личный кабинет переходя на айпей, в этом месяце со 100 хочет еще комисс 3 грн, у Вас тоже есть комисс?
isen
 
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