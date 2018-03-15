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и многих других без комиссии Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии + Додати

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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 5678 Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:52 cheburek3 написав: PUnder написав: Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно

Да я вот тоже по кабинетам хожу. Думал, где бы сразу и "утримання будынкив" оплатить. Там кабинет Гиоца уже не тот, что раньше( Да я вот тоже по кабинетам хожу. Думал, где бы сразу и "утримання будынкив" оплатить. Там кабинет Гиоца уже не тот, что раньше(

утримання,водоканал и газ квартир при ГИОЦ- альфой или моней плачу (в кабине ГИОЦ завтра или через день датой оплаты видны уже),можно ощАдским адом,но не нра интерфейс.Киевенерговское все без комис можно и приватом.Комиссий не плачу принципиально.При оплате моней еще и грейс гасится на сумму оплаты . утримання,водоканал и газ квартир при ГИОЦ- альфой или моней плачу (в кабине ГИОЦ завтра или через день датой оплаты видны уже),можно ощАдским адом,но не нра интерфейс.Киевенерговское все без комис можно и приватом.Комиссий не плачу принципиально.При оплате моней еще и грейс гасится на сумму оплаты Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому Мизантрóп

Повідомлень: 1361 З нами з: 03.12.14 Подякував: 118 раз. Подякували: 132 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:54 Haza написав: Andrew75

Ви питали як оплатити безкоштовно, про 'булочку' мови не було Ви питали як оплатити безкоштовно, про 'булочку' мови не було

Та я СЕПом завжди і платив раніше. От захотілося тепер і булочку (рибку) з"їсти... Та я СЕПом завжди і платив раніше. От захотілося тепер і булочку (рибку) з"їсти... Andrew75 Повідомлень: 686 З нами з: 30.09.15 Подякував: 101 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:57 clientage написав: Andrew75 написав: Смотрю, вроде можно в Портмоне садик оплатить, в режиме "Комиссия", но проверить пока не могу, потому что свежий счет ещё не подтянулся в Портмоне.

Кстати, как этот режим "Комиссия" работает? У меня раньше было переключено на "Месяц". Я так понимаю, в режиме "Комиссия" что-то платится с комиссией, а что-то без? Смотрю, вроде можно в Портмоне садик оплатить, в режиме "Комиссия", но проверить пока не могу, потому что свежий счет ещё не подтянулся в Портмоне.Кстати, как этот режим "Комиссия" работает? У меня раньше было переключено на "Месяц". Я так понимаю, в режиме "Комиссия" что-то платится с комиссией, а что-то без?

ДА. Вернее все с комисс, только иногда комисс =0

А с абонкой платишь ту абонку, а дальше все типа нашару



А тууут? https://www.ipay.ua/ru/bills/detskiye-sady

я кадато по 5грн с коллег в офисе тут сшибал ДА. Вернее все с комисс, только иногда комисс =0А с абонкой платишь ту абонку, а дальше все типа нашаруА тууут?я кадато по 5грн с коллег в офисе тут сшибал

Когда-то была акция в айпей на садики, уже закончилось. Теперь с комиссий.

А абонплату на портмоне мне платить не выгодно, потому что все свои счета могу оплатить и без Портмоне бесплатно и с кешбеком. Кроме, садика. Когда-то была акция в айпей на садики, уже закончилось. Теперь с комиссий.А абонплату на портмоне мне платить не выгодно, потому что все свои счета могу оплатить и без Портмоне бесплатно и с кешбеком. Кроме, садика. Andrew75 Повідомлень: 686 З нами з: 30.09.15 Подякував: 101 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:04 PUnder написав: cheburek3



Я тут плачу только киевенерго (гор вода, отопление, электрика) только через переход из личного кабинета, это пока бесплатно.

Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно Я тут плачу только киевенерго (гор вода, отопление, электрика) только через переход из личного кабинета, это пока бесплатно.Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно

Киевводоканал через личный кабинет переходя на айпей, в этом месяце со 100 хочет еще комисс 3 грн, у Вас тоже есть комисс? Киевводоканал через личный кабинет переходя на айпей, в этом месяце со 100 хочет еще комисс 3 грн, у Вас тоже есть комисс? isen Повідомлень: 110 З нами з: 21.12.15 Подякував: 17 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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