Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

PUnder написав:Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно
Да я вот тоже по кабинетам хожу. Думал, где бы сразу и "утримання будынкив" оплатить. Там кабинет Гиоца уже не тот, что раньше(
утримання,водоканал и газ квартир при ГИОЦ- альфой или моней плачу (в кабине ГИОЦ завтра или через день датой оплаты видны уже),можно ощАдским адом,но не нра интерфейс.Киевенерговское все без комис можно и приватом.Комиссий не плачу принципиально.При оплате моней еще и грейс гасится на сумму оплаты .
Andrew75 написав:Смотрю, вроде можно в Портмоне садик оплатить, в режиме "Комиссия", но проверить пока не могу, потому что свежий счет ещё не подтянулся в Портмоне. Кстати, как этот режим "Комиссия" работает? У меня раньше было переключено на "Месяц". Я так понимаю, в режиме "Комиссия" что-то платится с комиссией, а что-то без?
ДА. Вернее все с комисс, только иногда комисс =0 А с абонкой платишь ту абонку, а дальше все типа нашару
Когда-то была акция в айпей на садики, уже закончилось. Теперь с комиссий. А абонплату на портмоне мне платить не выгодно, потому что все свои счета могу оплатить и без Портмоне бесплатно и с кешбеком. Кроме, садика.
Я тут плачу только киевенерго (гор вода, отопление, электрика) только через переход из личного кабинета, это пока бесплатно. Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно
Киевводоканал через личный кабинет переходя на айпей, в этом месяце со 100 хочет еще комисс 3 грн, у Вас тоже есть комисс?
Мизантрóп написав:утримання,водоканал и газ квартир при ГИОЦ- альфой или моней плачу (в кабине ГИОЦ завтра или через день датой оплаты видны уже),можно ощАдским адом,но не нра интерфейс.Киевенерговское все без комис можно и приватом.Комиссий не плачу принципиально.При оплате моней еще и грейс гасится на сумму оплаты .
Спасибо, я тоже из МАБа оплатил приибудинкову и газ. А вот за водоканал после ввода личного счета и нажатия Далее, Алла пишет "На даний момент неможливо отримати рахунок!". Счета бумажные уже пришли пару дней как. Подождать еще? Если платить Киевводоканал по маршруту vodokanal.kiev.ua -> ipay хотят 3 грн с хвостиком. Если платить Киевводоканал по маршруту vodokanal.kiev.ua -> easypay не находят мой счет(как МАБ). Может, это преступный сговор Водоканала и ipay? Типа не даем другим нашу базу? Вы в этом месяце уже водоканал оплатили?