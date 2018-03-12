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Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:49
cheburek3 написав: Haza написав:
Сплатити без комісії можна лише через безкоштовний СЕП (Альфа, Ощад), ввівши вручну реквізити
Готові шаблони Альфи, Привата платні.
Я платил по готовым шаблонам из МАБа. За кредитные, за газ, прибудинкову... Пока без комиссии. Или комиссия потом появится?
Как по мне, то тут Haza чегой то спутал... по готовым шаблонам маба всегда можно было платить кредитными и никогда не было комиса... но и кэшбэка конечно...
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:53
clientage написав:
В Портмоне пришли платёжки на Водоканал 12/03/18
Я тоже себя в Портмоне вижу. Но там же оплата - или Авель или Каин(2 мес без комис при регистрации). Я хочу найти что-то более стабильное. Жду, мож Альфа раздуплится)
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cheburek3
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:58
isen написав: PUnder написав:cheburek3
Я тут плачу только киевенерго (гор вода, отопление, электрика) только через переход из личного кабинета, это пока бесплатно.
Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно
Киевводоканал через личный кабинет переходя на айпей, в этом месяце со 100 хочет еще комисс 3 грн, у Вас тоже есть комисс?
у мнея было 0, вы случаем не залогинились в айпее? а то оно может думает что не по бесплатной ссылке перешли. Разлогиньтесь и попробуйте
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PUnder
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:17
PUnder написав:
у мнея было 0, вы случаем не залогинились в айпее? а то оно может думает что не по бесплатной ссылке перешли. Разлогиньтесь и попробуйте
Уже пробовал и с логиненным ipay и без - все равно 3 грн с копейками комиссии( То ли куки почистить?
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:36
PUnder написав: isen написав: PUnder написав:cheburek3
Я тут плачу только киевенерго (гор вода, отопление, электрика) только через переход из личного кабинета, это пока бесплатно.
Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно
Киевводоканал через личный кабинет переходя на айпей, в этом месяце со 100 хочет еще комисс 3 грн, у Вас тоже есть комисс?
у мнея было 0, вы случаем не залогинились в айпее? а то оно может думает что не по бесплатной ссылке перешли. Разлогиньтесь и попробуйте
в айпее не логинился
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isen
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