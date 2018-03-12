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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:49

  cheburek3 написав:
  Haza написав:Сплатити без комісії можна лише через безкоштовний СЕП (Альфа, Ощад), ввівши вручну реквізити
Готові шаблони Альфи, Привата платні.

Я платил по готовым шаблонам из МАБа. За кредитные, за газ, прибудинкову... Пока без комиссии. Или комиссия потом появится?

Как по мне, то тут Haza чегой то спутал... по готовым шаблонам маба всегда можно было платить кредитными и никогда не было комиса... но и кэшбэка конечно... :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:53

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  clientage написав:В Портмоне пришли платёжки на Водоканал 12/03/18

Я тоже себя в Портмоне вижу. Но там же оплата - или Авель или Каин(2 мес без комис при регистрации). Я хочу найти что-то более стабильное. Жду, мож Альфа раздуплится)
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:58

  isen написав:
  PUnder написав:cheburek3

Я тут плачу только киевенерго (гор вода, отопление, электрика) только через переход из личного кабинета, это пока бесплатно.
Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно :)

Киевводоканал через личный кабинет переходя на айпей, в этом месяце со 100 хочет еще комисс 3 грн, у Вас тоже есть комисс?


у мнея было 0, вы случаем не залогинились в айпее? а то оно может думает что не по бесплатной ссылке перешли. Разлогиньтесь и попробуйте
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:17

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  PUnder написав:у мнея было 0, вы случаем не залогинились в айпее? а то оно может думает что не по бесплатной ссылке перешли. Разлогиньтесь и попробуйте

Уже пробовал и с логиненным ipay и без - все равно 3 грн с копейками комиссии( То ли куки почистить?
cheburek3
 
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Подякував: 55 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:36

  PUnder написав:
  isen написав:
  PUnder написав:cheburek3

Я тут плачу только киевенерго (гор вода, отопление, электрика) только через переход из личного кабинета, это пока бесплатно.
Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно :)

Киевводоканал через личный кабинет переходя на айпей, в этом месяце со 100 хочет еще комисс 3 грн, у Вас тоже есть комисс?


у мнея было 0, вы случаем не залогинились в айпее? а то оно может думает что не по бесплатной ссылке перешли. Разлогиньтесь и попробуйте

в айпее не логинился
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:39

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  cheburek3 написав:и с логиненным ipay и без - все равно 3 грн с копейками комиссии( То ли куки почистить?


Только что попробовал пишет комиссия 0
PUnder
 
Повідомлень: 996
З нами з: 02.08.09
Подякував: 24 раз.
Подякували: 115 раз.
 
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  #<1 ... 6789
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