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Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:49
cheburek3 написав: Haza написав:
Сплатити без комісії можна лише через безкоштовний СЕП (Альфа, Ощад), ввівши вручну реквізити
Готові шаблони Альфи, Привата платні.
Я платил по готовым шаблонам из МАБа. За кредитные, за газ, прибудинкову... Пока без комиссии. Или комиссия потом появится?
Как по мне, то тут Haza чегой то спутал... по готовым шаблонам маба всегда можно было платить кредитными и никогда не было комиса... но и кэшбэка конечно...
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:53
clientage написав:
В Портмоне пришли платёжки на Водоканал 12/03/18
Я тоже себя в Портмоне вижу. Но там же оплата - или Авель или Каин(2 мес без комис при регистрации). Я хочу найти что-то более стабильное. Жду, мож Альфа раздуплится)
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cheburek3
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:58
isen написав: PUnder написав:cheburek3
Я тут плачу только киевенерго (гор вода, отопление, электрика) только через переход из личного кабинета, это пока бесплатно.
Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно
Киевводоканал через личный кабинет переходя на айпей, в этом месяце со 100 хочет еще комисс 3 грн, у Вас тоже есть комисс?
у мнея было 0, вы случаем не залогинились в айпее? а то оно может думает что не по бесплатной ссылке перешли. Разлогиньтесь и попробуйте
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:17
PUnder написав:
у мнея было 0, вы случаем не залогинились в айпее? а то оно может думает что не по бесплатной ссылке перешли. Разлогиньтесь и попробуйте
Уже пробовал и с логиненным ipay и без - все равно 3 грн с копейками комиссии( То ли куки почистить?
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cheburek3
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:36
PUnder написав: isen написав: PUnder написав:cheburek3
Я тут плачу только киевенерго (гор вода, отопление, электрика) только через переход из личного кабинета, это пока бесплатно.
Водоканал тоже через их личный кабинет переходя на айпей. Геморно все но зато бесплатно
Киевводоканал через личный кабинет переходя на айпей, в этом месяце со 100 хочет еще комисс 3 грн, у Вас тоже есть комисс?
у мнея было 0, вы случаем не залогинились в айпее? а то оно может думает что не по бесплатной ссылке перешли. Разлогиньтесь и попробуйте
в айпее не логинился
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isen
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:39
cheburek3 написав:
и с логиненным ipay и без - все равно 3 грн с копейками комиссии( То ли куки почистить?
Только что попробовал пишет комиссия 0
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PUnder
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:59
cheburek3 написав:
Вы в этом месяце уже водоканал оплатили?
не,водоканал,свет и газ у меня на последние 3 банк.дня месяца,а отопление вообще на МЗ ощАда до последних 3 банк.дня ГОДА
ибо рыжий дурит с МЗК, а потому сосет лапу,а я на ощАдских МЗ хоть часть за МЗК отобью пока пеня с 2019-го не введена.Придомовую заранее до 20-го числа ток оплачиваю.Оплатил в марте три Моней 13.03 и одну Аллой 15.03 .Аллой решил потому как в кабине ГИОЦ утром 15.03 Мони не видно было до вечера.Вчера ток вечером Мони оплаты нарисовало как от 13.03.Плющит кабины поставщиков,посредников и даже сервисы банков в такие часы пик и первые дни формирования квитанций.Моня вон только сегодня по Киеву обнову сделал.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:59
Карамболь написав: cheburek3 написав: Haza написав:
Сплатити без комісії можна лише через безкоштовний СЕП (Альфа, Ощад), ввівши вручну реквізити
Готові шаблони Альфи, Привата платні.
Я платил по готовым шаблонам из МАБа. За кредитные, за газ, прибудинкову... Пока без комиссии. Или комиссия потом появится?
Как по мне, то тут Haza чегой то спутал... по готовым шаблонам маба всегда можно было платить кредитными и никогда не было комиса... но и кэшбэка конечно...
Будь-те уважнішими. Мова йшла про оплату за дитячий садок
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Haza
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:40
Haza написав:
Мова йшла про оплату за дитячий садок
не каждый может,вернее может лишь каждый.... прочесть название топика В КОНТЕКСТЕ.Тщательнее надо с публикой.Хотя публика как минимум 5 лет на форуме могла б ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
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