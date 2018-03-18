Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Фигня какая-то. У меня в другом браузере, свежепоставленном, те же 3 грн. Ну, я, скорее через Альфу буду платить.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:40
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:57
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
А Водоканал НЕ ВСЕ счета ещё отделил от ГИОЦа, т.е. есть часть О/Р, шо до сих пор платится на ЖЭК, которой потом платит Водоканалу. Причём у меня уже полгода в этом платеже ЖЭК путает данные по водоотводу горячей и холодной, поэтому у меня постоянно идет переплата по одной и недоплата по другой, которую я вручную корректирую в сл. месяце
... делайте хоть что-нибудь!
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