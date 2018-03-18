Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Фигня какая-то. У меня в другом браузере, свежепоставленном, те же 3 грн. Ну, я, скорее через Альфу буду платить.
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:40
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:57
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
А Водоканал НЕ ВСЕ счета ещё отделил от ГИОЦа, т.е. есть часть О/Р, шо до сих пор платится на ЖЭК, которой потом платит Водоканалу. Причём у меня уже полгода в этом платеже ЖЭК путает данные по водоотводу горячей и холодной, поэтому у меня постоянно идет переплата по одной и недоплата по другой, которую я вручную корректирую в сл. месяце
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:23
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Учту.. А вот и свежая развлекуха от Гиоца и Альфы. Вчера оплатил 3 грн на Водоканал через Гиоц, сегодня эти 3 грн вижу на сайте Гиоца в разрезе холодной воды(это хорошо, уже дошло утренним поездом, как вы тут все говорите). На сайте Волдоканла платежа не вижу(странно, но терпимо).Хочу сейчас оплатить остаток по Водоканалу, за минусом 3 грн. А Альфа пишет "На даний момент неможливо отримати рахунок!"
У меня, кста, тоже бумажные квитанции всегда расходятся, с тем что показывают в кабинетах и банках. Но у меня еще и субсидия, еще больше непоняток, так что все сверяю по бумажному варианту.
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:20
Комунальний концерн ЦКС
Для сталкеров-коммунальщиков из Киева можно еще зарегиться и платить на сайте
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:22
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
cks то якесь потустороноє зло...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
реклама
|