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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:40

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  PUnder написав:Только что попробовал пишет комиссия 0

Фигня какая-то. У меня в другом браузере, свежепоставленном, те же 3 грн. Ну, я, скорее через Альфу буду платить.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:57

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  cheburek3 написав:Оказалось в МАБе мой счет за КиевВодоканал находится не через шаблон Водоканал, а через шаблон Гиоц.

А Водоканал НЕ ВСЕ счета ещё отделил от ГИОЦа, т.е. есть часть О/Р, шо до сих пор платится на ЖЭК, которой потом платит Водоканалу. Причём у меня уже полгода в этом платеже ЖЭК путает данные по водоотводу горячей и холодной, поэтому у меня постоянно идет переплата по одной и недоплата по другой, которую я вручную корректирую в сл. месяце :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:23

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  clientage написав:А Водоканал НЕ ВСЕ счета ещё отделил от ГИОЦа, т.е. есть часть О/Р, шо до сих пор платится на ЖЭК, которой потом платит Водоканалу. Причём у меня уже полгода в этом платеже ЖЭК путает данные по водоотводу горячей и холодной, поэтому у меня постоянно идет переплата по одной и недоплата по другой, которую я вручную корректирую в сл. месяце

Учту.. А вот и свежая развлекуха от Гиоца и Альфы. Вчера оплатил 3 грн на Водоканал через Гиоц, сегодня эти 3 грн вижу на сайте Гиоца в разрезе холодной воды(это хорошо, уже дошло утренним поездом, как вы тут все говорите). На сайте Волдоканла платежа не вижу(странно, но терпимо).Хочу сейчас оплатить остаток по Водоканалу, за минусом 3 грн. А Альфа пишет "На даний момент неможливо отримати рахунок!"
У меня, кста, тоже бумажные квитанции всегда расходятся, с тем что показывают в кабинетах и банках. Но у меня еще и субсидия, еще больше непоняток, так что все сверяю по бумажному варианту.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:20

Комунальний концерн ЦКС

Для сталкеров-коммунальщиков из Киева можно еще зарегиться и платить на сайте https://cks.com.ua Бесплатно только с Кияшки за квартиру. Но там киевляне могут прикинуть, что нас ждет в будущем, штрафы без комиссий и очередей и похожая муть)
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:22

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

cks то якесь потустороноє зло...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:00

  Andrew75 написав:Может кто знает, где оплатить детский садик Киева без комиссии? Пока не нашёл такой возможности.

Отвечаю на свой вопрос. Оплатить детский садик без комиссии можно в Портмоне, в тарифном плане "Комиссия" (не "Месяц").
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:44

  clientage написав:Щас (вот прям по мартовским платёжкам посчитано) отак :)

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Сима это карта Максимум? По ней идет кешбек 5% на оплату через Портмоне?
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:00

  kFk написав:
  clientage написав:Щас (вот прям по мартовским платёжкам посчитано) отак :)

Зображення


Сима это карта Максимум? По ней идет кешбек 5% на оплату через Портмоне?

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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:28

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Коллеги, понимаю, что спрашивать это нужно не здесь, но где не знаю.
Мне Киевэнерго нарисовал с потолка оплату за отопление за март более 10 тыс. За апрель добавил ещё плюс 3500. Итого, ни с того, ни с сего нарисовали мне более 13К долгов по отоплению.
Ни у кого подобного не было? Как решать подобные вопросы? Дозвониться к ним нереально. А в очереди стоять полдня нужно.
Andrew75
 
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