Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Фигня какая-то. У меня в другом браузере, свежепоставленном, те же 3 грн. Ну, я, скорее через Альфу буду платить.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:40
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:57
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
А Водоканал НЕ ВСЕ счета ещё отделил от ГИОЦа, т.е. есть часть О/Р, шо до сих пор платится на ЖЭК, которой потом платит Водоканалу. Причём у меня уже полгода в этом платеже ЖЭК путает данные по водоотводу горячей и холодной, поэтому у меня постоянно идет переплата по одной и недоплата по другой, которую я вручную корректирую в сл. месяце
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:23
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Учту.. А вот и свежая развлекуха от Гиоца и Альфы. Вчера оплатил 3 грн на Водоканал через Гиоц, сегодня эти 3 грн вижу на сайте Гиоца в разрезе холодной воды(это хорошо, уже дошло утренним поездом, как вы тут все говорите). На сайте Волдоканла платежа не вижу(странно, но терпимо).Хочу сейчас оплатить остаток по Водоканалу, за минусом 3 грн. А Альфа пишет "На даний момент неможливо отримати рахунок!"
У меня, кста, тоже бумажные квитанции всегда расходятся, с тем что показывают в кабинетах и банках. Но у меня еще и субсидия, еще больше непоняток, так что все сверяю по бумажному варианту.
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:20
Комунальний концерн ЦКС
Для сталкеров-коммунальщиков из Киева можно еще зарегиться и платить на сайте
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:22
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
cks то якесь потустороноє зло...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 21 бер, 2018 11:00
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:44
Додано: Вів 27 бер, 2018 08:00
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:28
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Коллеги, понимаю, что спрашивать это нужно не здесь, но где не знаю.
Мне Киевэнерго нарисовал с потолка оплату за отопление за март более 10 тыс. За апрель добавил ещё плюс 3500. Итого, ни с того, ни с сего нарисовали мне более 13К долгов по отоплению.
Ни у кого подобного не было? Как решать подобные вопросы? Дозвониться к ним нереально. А в очереди стоять полдня нужно.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:09
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
К ним в гости в ЦО лучше ходить с 25го по 30е. Тада на рыжем диванчике мона всего минут 15..20 в очереди просидеть. И предварительно мона накатать запрос на мыло через сайт, указав свой о/р, они через 2..3дн могут ответить в чем претензия.
... делайте хоть что-нибудь!
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