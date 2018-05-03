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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:51

  clientage написав:
  Andrew75 написав:Как решать подобные вопросы? Дозвониться к ним нереально. А в очереди стоять полдня нужно.

К ним в гости в ЦО лучше ходить с 25го по 30е. Тада на рыжем диванчике мона всего минут 15..20 в очереди просидеть. И предварительно мона накатать запрос на мыло через сайт, указав свой о/р, они через 2..3дн могут ответить в чем претензия.

Дело в том, что Киевэнерго уже не занимается отоплением. Теперь за это отвечает Киевтеплоэнерго.
https://kyivenergo.ua/ru/news/630
Находятся эти центры обслуживания вообще в заднице. В контактах емейла для переписки нет. Сегодня пробовал туда позвонить, включилась музыка, я положил телефон на стол и через полтора часа ожидания очереди связи, звонок сбросился.
Кстати, мне стали понятны мотивы, зачем Киевэнерго накручивает счета на многие тысячи из последнего абзаца ссылки, которую я только что привёл:
"Все потребленные до 1 мая 2018 г. услуги должны быть оплачены ПАО «КИЕВЭНЕРГО». Оплатить счета за централизованное отопление и горячее водоснабжение можно с помощью Личного кабинета по отоплению и горячей воде, в отделениях банков и Укрпочты, а также через платежные интернет-системы."
Andrew75
 
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