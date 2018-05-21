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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:51

  clientage написав:
  Andrew75 написав:Как решать подобные вопросы? Дозвониться к ним нереально. А в очереди стоять полдня нужно.

К ним в гости в ЦО лучше ходить с 25го по 30е. Тада на рыжем диванчике мона всего минут 15..20 в очереди просидеть. И предварительно мона накатать запрос на мыло через сайт, указав свой о/р, они через 2..3дн могут ответить в чем претензия.

Дело в том, что Киевэнерго уже не занимается отоплением. Теперь за это отвечает Киевтеплоэнерго.
https://kyivenergo.ua/ru/news/630
Находятся эти центры обслуживания вообще в заднице. В контактах емейла для переписки нет. Сегодня пробовал туда позвонить, включилась музыка, я положил телефон на стол и через полтора часа ожидания очереди связи, звонок сбросился.
Кстати, мне стали понятны мотивы, зачем Киевэнерго накручивает счета на многие тысячи из последнего абзаца ссылки, которую я только что привёл:
"Все потребленные до 1 мая 2018 г. услуги должны быть оплачены ПАО «КИЕВЭНЕРГО». Оплатить счета за централизованное отопление и горячее водоснабжение можно с помощью Личного кабинета по отоплению и горячей воде, в отделениях банков и Укрпочты, а также через платежные интернет-системы."
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:37

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Сегодня при спробе оплаты комуналки в терминале ОЩАДА обнаружилось что введена КОМИССИЯ. За комунал - 6грн, за телефон укртелекома - 2грн.
Многие как и я отказываются и отходят от терминала.
Где теперь платить без комиса - принципиально!

В Укртелекоме с терминала ПИН банка удалось заплатить за тлф без комиса.
Есть там и комуналка только за газ и електрику, нужно знать счет, по комису - не знаю
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:05

  Andrew75 написав:
  Andrew75 написав:Может кто знает, где оплатить детский садик Киева без комиссии? Пока не нашёл такой возможности.

Отвечаю на свой вопрос. Оплатить детский садик без комиссии можно в Портмоне, в тарифном плане "Комиссия" (не "Месяц").

Комісія 1,5%, не менше 3 грн.
Для зареєстрованих користувачів, що оплачують з особистого кабінету – перші 6 місяців 2018 року без комісії
Haza
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:37

  valya написав:Сегодня при спробе оплаты комуналки в терминале ОЩАДА обнаружилось что введена КОМИССИЯ. За комунал - 6грн, за телефон укртелекома - 2грн.
Многие как и я отказываются и отходят от терминала.
Где теперь платить без комиса - принципиально!

В Укртелекоме с терминала ПИН банка удалось заплатить за тлф без комиса.
Есть там и комуналка только за газ и електрику, нужно знать счет, по комису - не знаю

Проверено за газ и електрику - комис от 1% и мин. от 2 грн.
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:39

  valya написав:
  valya написав:Сегодня при спробе оплаты комуналки в терминале ОЩАДА обнаружилось что введена КОМИССИЯ. За комунал - 6грн, за телефон укртелекома - 2грн.
Многие как и я отказываются и отходят от терминала.
Где теперь платить без комиса - принципиально!

В Укртелекоме с терминала ПИН банка удалось заплатить за тлф без комиса.
Есть там и комуналка только за газ и електрику, нужно знать счет, по комису - не знаю

Проверено за газ и електрику - комис от 1% и мин. от 2 грн.

Плачу нашару за свет здесь https://ukrbilling.com/byt/ua
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:53

  clientage написав:Плачу нашару за свет здесь https://ukrbilling.com/byt/ua

Это - не спортивно.
А как же потолкаться по отделениям, постоять в очереди к терминалу, обсудить в этой очереди Порошенко и Путина, заморозить терминал своими бумажками минут на 15, заплатить комиссию...
Не, мы не ищем легких путей
mustbe
 
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