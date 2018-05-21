Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Додано: Вів 22 тра, 2018 17:27

Я раніше платила через ГІОЦ з пишної МК, поки вони не влупили коміс, потім Портмоне давав можливість платити з картки Валі нашару, але акція скінчилася. Пробувала пишним СЕПом, але мені не сподобалось, як довго зараховуються кошти, тай трохи коряво там.

Зараз в мене в фаворі Моня, без комісії навіть за рахунок кредитних.

Прив'язала декілька квартир, все підтягнулося, навіть можно вводити показники лічильників. Звичайно, без кешбеку, але й без зайвого гемору, дуже швидко і квитанції людські.

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