Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Andrew75 написав:Как решать подобные вопросы? Дозвониться к ним нереально. А в очереди стоять полдня нужно.
К ним в гости в ЦО лучше ходить с 25го по 30е. Тада на рыжем диванчике мона всего минут 15..20 в очереди просидеть. И предварительно мона накатать запрос на мыло через сайт, указав свой о/р, они через 2..3дн могут ответить в чем претензия.
Дело в том, что Киевэнерго уже не занимается отоплением. Теперь за это отвечает Киевтеплоэнерго. https://kyivenergo.ua/ru/news/630 Находятся эти центры обслуживания вообще в заднице. В контактах емейла для переписки нет. Сегодня пробовал туда позвонить, включилась музыка, я положил телефон на стол и через полтора часа ожидания очереди связи, звонок сбросился. Кстати, мне стали понятны мотивы, зачем Киевэнерго накручивает счета на многие тысячи из последнего абзаца ссылки, которую я только что привёл: "Все потребленные до 1 мая 2018 г. услуги должны быть оплачены ПАО «КИЕВЭНЕРГО». Оплатить счета за централизованное отопление и горячее водоснабжение можно с помощью Личного кабинета по отоплению и горячей воде, в отделениях банков и Укрпочты, а также через платежные интернет-системы."
Сегодня при спробе оплаты комуналки в терминале ОЩАДА обнаружилось что введена КОМИССИЯ. За комунал - 6грн, за телефон укртелекома - 2грн. Многие как и я отказываются и отходят от терминала. Где теперь платить без комиса - принципиально!
В Укртелекоме с терминала ПИН банка удалось заплатить за тлф без комиса. Есть там и комуналка только за газ и електрику, нужно знать счет, по комису - не знаю
valya написав:Сегодня при спробе оплаты комуналки в терминале ОЩАДА обнаружилось что введена КОМИССИЯ. За комунал - 6грн, за телефон укртелекома - 2грн. Многие как и я отказываются и отходят от терминала. Где теперь платить без комиса - принципиально!
В Укртелекоме с терминала ПИН банка удалось заплатить за тлф без комиса. Есть там и комуналка только за газ и електрику, нужно знать счет, по комису - не знаю
Проверено за газ и електрику - комис от 1% и мин. от 2 грн.
valya написав:Сегодня при спробе оплаты комуналки в терминале ОЩАДА обнаружилось что введена КОМИССИЯ. За комунал - 6грн, за телефон укртелекома - 2грн. Многие как и я отказываются и отходят от терминала. Где теперь платить без комиса - принципиально!
В Укртелекоме с терминала ПИН банка удалось заплатить за тлф без комиса. Есть там и комуналка только за газ и електрику, нужно знать счет, по комису - не знаю
Проверено за газ и електрику - комис от 1% и мин. от 2 грн.
Это - не спортивно. А как же потолкаться по отделениям, постоять в очереди к терминалу, обсудить в этой очереди Порошенко и Путина, заморозить терминал своими бумажками минут на 15, заплатить комиссию... Не, мы не ищем легких путей
mustbe написав:Это - не спортивно. А как же потолкаться по отделениям, постоять в очереди к терминалу, обсудить в этой очереди Порошенко и Путина, заморозить терминал своими бумажками минут на 15, заплатить комиссию... Не, мы не ищем легких путей
cheburek3 написав:Так https://payhub.com.ua/ без комиса первые 3 месяца только? А дальше - перерегистрация? Кто-то пробовал? А то мне пока и зарегиться трудно - firefox и opera не дают нажать кнопку Продовжити.
Мне тоже интересен данный вопрос, никто не ответил. Зарегился, использовав номер мобильника+почту и платил картой с 2% кешбека. Очень криво платится коммуналь Киева, но зато 3 мес. это получилось бесплатно.
Теперь можно делать все тоже самое, создав другую учетку с другими моб+почтой? Или карту/шаблоны не пропустит?
ГИОЦ - .удаки, только их услуги в Киеве приходится оплачивать через такую Ж
Я раніше платила через ГІОЦ з пишної МК, поки вони не влупили коміс, потім Портмоне давав можливість платити з картки Валі нашару, але акція скінчилася. Пробувала пишним СЕПом, але мені не сподобалось, як довго зараховуються кошти, тай трохи коряво там. Зараз в мене в фаворі Моня, без комісії навіть за рахунок кредитних. Прив'язала декілька квартир, все підтягнулося, навіть можно вводити показники лічильників. Звичайно, без кешбеку, але й без зайвого гемору, дуже швидко і квитанції людські.
V9RFGEX Получите +50 грн. «Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.