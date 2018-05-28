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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:08

  finfen написав:а если, все-таки, регулярная оплата, то как решается вопрос с тем, что каждый месяц может варьироваться размер оплаты, так как варьируется размер потребляемых услуг плательщиком?

Там есть кнупки "приостановить платеж" и "редактировать платёж". Можно ваще раз заплатить и свинтить через удаление платежа. Потом мона снова создать какой угодно платеж на какие угодно адреса квартир. Платежи работают не чаще, чем раз в месяц, но можно нажать кнупку " отправить на списание", а в этом случае не знаю, возникнет ли комиссия.
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:04

  romanauscas написав:
  cheburek3 написав:Так https://payhub.com.ua/ без комиса первые 3 месяца только? А дальше - перерегистрация? Кто-то пробовал? А то мне пока и зарегиться трудно - firefox и opera не дают нажать кнопку Продовжити.


Мне тоже интересен данный вопрос, никто не ответил.
Зарегился, использовав номер мобильника+почту и платил картой с 2% кешбека. Очень криво платится коммуналь Киева, но зато 3 мес. это получилось бесплатно.

Теперь можно делать все тоже самое, создав другую учетку с другими моб+почтой? Или карту/шаблоны не пропустит?

ГИОЦ - .удаки, только их услуги в Киеве приходится оплачивать через такую Ж

Все получится.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 18:47

  clientage написав:Плачу нашару за свет здесь https://ukrbilling.com/byt/ua


енергетики снова сменили точку - уже https://erc.work/ru/
Меняю в закладках.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:15

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:Плачу нашару за свет здесь https://ukrbilling.com/byt/ua


енергетики снова сменили точку - уже https://erc.work/ru/
Меняю в закладках.

о петляют, демоны. Больше 3х мес на месте не сидят 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 9101112
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